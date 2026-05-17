'જો પરિસ્થિતિ જલ્દી નહીં બદલાય તો વિનાશ નિશ્ચિત', પીએમ મોદીએ નેધરલેન્ડથી વિશ્વને આપી ચેતવણી

PM Modi Warns Global Energy Crisis: ચાલી રહેલા યુદ્ધો અને વધતી જતી વૈશ્વિક ઉર્જા કટોકટી વચ્ચે, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ એક મહત્વપૂર્ણ ચેતવણી આપી છે. પાંચ દેશોના તેમના પ્રવાસના બીજા તબક્કામાં નેધરલેન્ડ્સના હેગમાં ભારતીય મૂળના લોકોને સંબોધતા, પીએમ મોદીએ કહ્યું કે વર્તમાન દાયકો માનવતા માટે સતત વધતી જતી આફતોનો સમયગાળો બની રહ્યો છે. જો આ વૈશ્વિક પરિસ્થિતિઓને સમયસર ઉકેલવામાં નહીં આવે, તો વિશ્વની મોટી વસ્તી ફરીથી ભારે ગરીબીના દલદલમાં ફસાઈ શકે છે.
કોવિડ અને યુદ્ધ પરિસ્થિતિને વધુ ખરાબ
વર્તમાન કટોકટીનો ઉલ્લેખ કરતા, પીએમ મોદીએ કહ્યું કે, આ દાયકો પડકારોથી ભરેલો રહ્યો છે. પહેલા કોવિડ-19 રોગચાળો આવ્યો, અને પછી યુદ્ધો શરૂ થયા. ત્યારથી, વિશ્વ સતત તેલ અને ઉર્જા સંકટનો સામનો કરી રહ્યું છે. તેમણે ચેતવણી આપી હતી કે જો પરિસ્થિતિ ટૂંક સમયમાં સુધરશે નહીં, તો છેલ્લા કેટલાક દાયકાઓની મહેનત અને માનવ સિદ્ધિઓ સંપૂર્ણપણે નાશ પામી શકે છે.
નોંધનીય છે કે યુક્રેન-રશિયા સંઘર્ષ અને ત્યારબાદ ઈરાન અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ વચ્ચેના 40 દિવસના યુદ્ધ પછી હવે શાંતિ સ્થાપિત થઈ ગઈ છે, પરંતુ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ઈરાનના નિયંત્રણમાં રહે છે, જેના કારણે વૈશ્વિક તેલ પુરવઠો ખોરવાઈ રહ્યો છે અને વૈશ્વિક ઉર્જા સંકટ વધુ ઘેરું બન્યું છે. ભારતીય ચલણ બચાવવા માટે નાગરિકોને PM મોદીની ત્રણ મુખ્ય અપીલો જાણો.
નાગરિકોને PM મોદીની ત્રણ મુખ્ય અપીલો
આ ગંભીર કટોકટી અને દેશના વિદેશી હૂંડિયામણ ભંડાર પર વધતા દબાણને ધ્યાનમાં રાખીને, મે મહિનાના પહેલા અઠવાડિયામાં હૈદરાબાદમાં એક કાર્યક્રમમાં, પ્રધાનમંત્રીએ નાગરિકોને દેશભક્તિ દર્શાવવા અને બળતણ અને વિદેશી હૂંડિયામણ બચાવવા અપીલ કરી હતી
એક વર્ષ માટે સોનું ન ખરીદો: ભારત દર વર્ષે અબજો ડોલરનું સોનું આયાત કરે છે, જે વિદેશી હૂંડિયામણ ભંડાર પર નોંધપાત્ર તાણ લાવે છે. PM મોદીએ નાગરિકોને આગામી વર્ષ માટે કોઈપણ કાર્યક્રમ માટે સોનું ખરીદવાથી દૂર રહેવાની અપીલ કરી છે. આ અપીલને પગલે, સરકારે સોનાની આયાત પર ડ્યુટી પણ વધારી દીધી છે.
તેલ અને ઉર્જા બચાવો: ભારત તેના મોટાભાગના તેલ અને ગેસ વિદેશથી આયાત કરે છે, જેના કારણે આ સંસાધનો પર નોંધપાત્ર ખર્ચ થાય છે. પ્રધાનમંત્રીએ નાગરિકોને કારપૂલિંગ, જાહેર પરિવહન, ઇલેક્ટ્રિક વાહનો અને ઘરેથી કામ કરવાની નવી દિનચર્યા અપનાવવા વિનંતી કરી છે. આ દરમિયાન, ભારતીય તેલ કંપનીઓએ પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં ત્રણ રૂપિયા અને સીએનજીના ભાવમાં એક રૂપિયાનો વધારો કર્યો છે.
વિદેશ યાત્રા રદ કરવી: પીએમ મોદીએ નાગરિકોને વિદેશી હૂંડિયામણ બચાવવા માટે વિદેશ પ્રવાસ કરવાને બદલે ભારતના સુંદર સ્થળોની મુલાકાત લેવા વિનંતી કરી છે.
ફરી વધી શકે છે યુદ્ધનો ભય
ચિંતાજનક વાત એ છે કે, અમેરિકા અને ઈરાન બંને પોતાને વિજેતા તરીકે રજૂ કરી રહ્યા છે, જેના કારણે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટનું શરૂ કરવું મુશ્કેલ બની રહ્યું છે. અમેરિકા દ્વારા બીજા હુમલાની ધમકી અને ઈરાનની ઉગ્ર બદલો લેવાની ચેતવણીએ સમગ્ર વિશ્વ માટે ખતરાની ઘંટડી વગાડી છે.