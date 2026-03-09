જો પરમાણુ યુદ્ધ થાય તો ફક્ત આ બે દેશો જ બચશે, જાણો ભારતનું શું થશે
World War Survival Countries : જો પરમાણુ યુદ્ધ થાય, તો ફક્ત બે દેશો જ બચી શકશે. ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે આ બે દેશો કયા છે અને તેના બચવા પાછળના કારણો શું છે. તેમજ જો પરમાણુ યુદ્ધ થાય તો ભારતનું શું થશે.
Trending Photos
World War Survival Countries : મિડલ ઈસ્ટમાં વધતા સંઘર્ષે ફરી એકવાર ત્રીજા વિશ્વ યુદ્ધની શક્યતા અંગે વૈશ્વિક ચિંતાઓ ઉભી કરી છે. એક્સપર્ટોએ ચેતવણી આપી છે કે મોટા પાયે પરમાણુ સંઘર્ષ સમગ્ર વિશ્વ માટે વિનાશક પરિણામો લાવી શકે છે. વૈજ્ઞાનિક અભ્યાસો સૂચવે છે કે હજારો પરમાણુ શસ્ત્રોનો ઉપયોગ વિશ્વભરમાં પર્યાવરણીય વિનાશનું કારણ બની શકે છે. જો કે, આ ખતરા વચ્ચે ફક્ત બે દેશો જ બચી શકે છે. ભારત જેવા દેશો માટે પણ બચવું મુશ્કેલ છે.
ફક્ત આ બે દેશો જ બચી શકશે
સાયન્ટિફિક જર્નલ નેચરમાં પ્રકાશિત એક પીઅર-રીવ્યુ સ્ટડી સૂચવે છે કે વૈશ્વિક પરમાણુ યુદ્ધમાં ટકી રહેવા માટે ફક્ત થોડા પ્રદેશોમાં જ જરૂરી પરિસ્થિતિઓ હોઈ શકે છે. સંશોધકોના મતે ઓસ્ટ્રેલિયા અને ન્યુઝીલેન્ડ એવા બે દેશો છે જે ટકી શકે છે. તેમની જિઓગ્રાફિકલ આઈશોલેશન, મજબૂત એગ્રીકલ્ચર સિસ્ટમ અને આસપાસના મહાસાગરો તેમને પરમાણુ યુદ્ધ દરમિયાન થનારા ભારે આબોહવા પરિવર્તનનો સામનો કરવામાં મદદ કરી શકે છે.
પરમાણુ યુદ્ધથી આવનારી સમસ્યાઓ
એક્સપર્ટ કહે છે કે પરમાણુ યુદ્ધથી સૌથી મોટો ખતરો માત્ર વિસ્ફોટ નહીં હોય, પરતુ ત્યારબાદ પર્યાવરણીય નુકસાન સૌથી ખતરનાક હશે. પરમાણુ વિસ્ફોટોથી થતા વિશાળ અગનગોળા 100 મિલિયન ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધીના તાપમાન સુધી પહોંચી શકે છે. તાત્કાલિક નુકસાનમાં લાખો લોકોના મોત થઈ શકે છે, પરંતુ લાંબા ગાળાની અસરો વધુ ખતરનાક હશે. આયોવા અને યુક્રેન જેવા કૃષિ વિસ્તારો લગભગ એક દાયકા સુધી હિમવર્ષા અને ઠંડકનો અનુભવ કરી શકે છે, જેના કારણે ખેતી લગભગ અશક્ય બની જાય છે.
અબજો લોકો ભૂખમરાથી મરી જશે
સંશોધકો માને છે કે શરૂઆતના પરમાણુ વિસ્ફોટોમાં બચી ગયેલા લોકો પાછળથી દુષ્કાળથી મરી શકે છે. આનું કારણ એ છે કે વૈશ્વિક કૃષિ પડી ભાંગશે. સૂર્યપ્રકાશ અવરોધિત થવાથી, તાપમાનમાં ઝડપી ઘટાડો વિશ્વના ઘણા ભાગોમાં વર્ષો સુધી ખાદ્ય ઉત્પાદન અશક્ય બનાવશે. આ જ કારણ છે કે વૈજ્ઞાનિકો માને છે કે ઓસ્ટ્રેલિયા અને ન્યુઝીલેન્ડ પાસે ટકી રહેવાની સારી તક હોઈ શકે છે. આસપાસના મહાસાગરો તાપમાનમાં ઘટાડાને ઘટાડી શકે છે અને મર્યાદિત કૃષિ ઉત્પાદન જાળવવામાં મદદ કરી શકે છે.
સલામત ગણાતા દેશોમાં પણ ટકી રહેવું સરળ રહેશે નહીં. હવામાં ધુમાડાને કારણે લોકોને ખોરાકની તીવ્ર અછત, કિરણોત્સર્ગના સંપર્ક અને લાંબા સમય સુધી અંધકારનો સામનો કરવો પડી શકે છે
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે