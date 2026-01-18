Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝWorld

‘ભારત સાથે સંબંધ તૂટશે તો US માટે મુસીબત થશે’, ટ્રમ્પના સાંસદે કેમ આપ્યું આવું નિવેદન? પાકનો પણ ઉલ્લેખ

US-India Relations: ભારત અને અમેરિકાના સંબંધો પર અત્યારે આખી દુનિયાની નજર ટકેલી છે. માત્ર ભારતીયો જ નહીં, પરંતુ અમેરિકાના લોકો પણ બંને દેશોને એકબીજા માટે જરૂરી માને છે. આ સંદર્ભમાં અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પની પાર્ટીના નેતા અને કોંગ્રેસના સાંસદે એક મહત્વનું નિવેદન આપ્યું છે, જેમાં તેમણે પાકિસ્તાનનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Jan 18, 2026, 10:35 AM IST

Trending Photos

‘ભારત સાથે સંબંધ તૂટશે તો US માટે મુસીબત થશે’, ટ્રમ્પના સાંસદે કેમ આપ્યું આવું નિવેદન? પાકનો પણ ઉલ્લેખ

US-India Relations: અમેરિકી કોંગ્રેસના સાંસદ અને ટ્રમ્પની રિપબ્લિકન પાર્ટીના સભ્ય રિચ મેકકોર્મિકે ભારત અને પાકિસ્તાન અંગે મોટું નિવેદન આપતા જણાવ્યું કે, ભારત ઝડપથી વિકાસ કરી રહ્યું છે અને પોતાની જાતને વિશ્વની એક મોટી શક્તિ તરીકે સ્થાપિત કરી રહ્યું છે. ભારતનો 'મધ્યમ વર્ગ' આજે વિશ્વ બજાર પર પ્રભાવ પાડી રહ્યો છે. ભારત જ અમેરિકા માટે રોકાણ લઈને આવે છે. ભારત અનેક ક્ષેત્રોમાં પ્રતિભાઓથી સમૃદ્ધ છે અને ત્યાંથી માત્ર ઉત્પાદનો જ નહીં, પરંતુ પ્રતિભાઓ (Talent) પણ નિકાસ થાય છે.

Add Zee News as a Preferred Source

પાકિસ્તાન નથી કરતું અમેરિકામાં રોકાણ 
અમેરિકી સાંસદ મેકકોર્મિકે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું કે, અમેરિકા માટે ભારત રોકાણનો સ્ત્રોત છે, પરંતુ પાકિસ્તાન ન તો અમેરિકામાં રોકાણ લાવે છે અને ન તો અમેરિકા ક્યારેય પાકિસ્તાનમાં રોકાણ કરે છે. 'સેન્ટર ફોર સ્ટ્રેટેજિક એન્ડ ઇન્ટરનેશનલ સ્ટડીઝ' (CSIS) દ્વારા આયોજિત એક કાર્યક્રમમાં બોલતા તેમણે કહ્યું કે, "પાકિસ્તાન કરોડોની વસ્તી ધરાવતો દેશ છે, પરંતુ તમે ક્યારેય તે દેશને અમેરિકામાં રોકાણ લાવતા જોશો નહીં. જ્યારે ભારત માત્ર રોકાણ મેળવતું જ નથી, પણ અમેરિકામાં રોકાણ લાવે પણ છે."

અમેરિકાથી ભારતનું અંતર જરાય યોગ્ય નથી
તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું કે ભારતની પ્રતિભાઓ (ટેલેન્ટ)થી જ અમેરિકાની કંપનીઓ ચાલે છે અને ભારતના ઉત્પાદનોથી અમેરિકાના બજારો વિકસે છે. જો અમેરિકા ભારત જેવા દેશને પોતાનાથી દૂર ધકેલી દેશે, તો દેશને મોટી મુસીબતોનો સામનો કરવો પડી શકે છે. જો અમેરિકા ભારતીયોની મિત્રતાનો સ્વીકાર કરશે, તો અમેરિકામાં શાંતિ અને સમૃદ્ધિ આવશે. જો ભારતને અમેરિકાથી અલગ કરવામાં આવશે, તો તેનાથી આર્થિક નુકસાન થઈ શકે છે જે સમગ્ર અમેરિકા માટે જોખમી હશે.

હાલ અમેરિકા-ભારત સંબંધોમાં છે તણાવ
નોંધનીય છે કે કોંગ્રેસ સાંસદનું આ નિવેદન એવા સમયે આવ્યું છે જ્યારે વેપાર અને ટેરિફ (શુલ્ક) ને લઈને અમેરિકા અને ભારત વચ્ચે થોડો તણાવ ચાલી રહ્યો છે. ડેમોક્રેટિક સાંસદ અમી બેરાએ આ ચર્ચાને આગળ વધારતા કહ્યું કે, ભલે બંને દેશો વચ્ચે અત્યારે કેટલાક મતભેદો હોય, તેમ છતાં બંને દેશો લાંબા ગાળાની વ્યૂહાત્મક અને આર્થિક ભાગીદારી માટે પ્રતિબદ્ધ છે. મતભેદો હોવા છતાં, સહયોગનો તર્ક સર્વોપરી છે અને બંને દેશો સાથે મળીને લાંબા ગાળાની રણનીતિ અપનાવી રહ્યા છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

...और पढ़ें
us president donald trumpUS India relationsus Pakistan relationsRepublican PartyUS Congressdonald trump news

Trending news