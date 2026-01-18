‘ભારત સાથે સંબંધ તૂટશે તો US માટે મુસીબત થશે’, ટ્રમ્પના સાંસદે કેમ આપ્યું આવું નિવેદન? પાકનો પણ ઉલ્લેખ
US-India Relations: ભારત અને અમેરિકાના સંબંધો પર અત્યારે આખી દુનિયાની નજર ટકેલી છે. માત્ર ભારતીયો જ નહીં, પરંતુ અમેરિકાના લોકો પણ બંને દેશોને એકબીજા માટે જરૂરી માને છે. આ સંદર્ભમાં અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પની પાર્ટીના નેતા અને કોંગ્રેસના સાંસદે એક મહત્વનું નિવેદન આપ્યું છે, જેમાં તેમણે પાકિસ્તાનનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો છે.
Trending Photos
US-India Relations: અમેરિકી કોંગ્રેસના સાંસદ અને ટ્રમ્પની રિપબ્લિકન પાર્ટીના સભ્ય રિચ મેકકોર્મિકે ભારત અને પાકિસ્તાન અંગે મોટું નિવેદન આપતા જણાવ્યું કે, ભારત ઝડપથી વિકાસ કરી રહ્યું છે અને પોતાની જાતને વિશ્વની એક મોટી શક્તિ તરીકે સ્થાપિત કરી રહ્યું છે. ભારતનો 'મધ્યમ વર્ગ' આજે વિશ્વ બજાર પર પ્રભાવ પાડી રહ્યો છે. ભારત જ અમેરિકા માટે રોકાણ લઈને આવે છે. ભારત અનેક ક્ષેત્રોમાં પ્રતિભાઓથી સમૃદ્ધ છે અને ત્યાંથી માત્ર ઉત્પાદનો જ નહીં, પરંતુ પ્રતિભાઓ (Talent) પણ નિકાસ થાય છે.
પાકિસ્તાન નથી કરતું અમેરિકામાં રોકાણ
અમેરિકી સાંસદ મેકકોર્મિકે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું કે, અમેરિકા માટે ભારત રોકાણનો સ્ત્રોત છે, પરંતુ પાકિસ્તાન ન તો અમેરિકામાં રોકાણ લાવે છે અને ન તો અમેરિકા ક્યારેય પાકિસ્તાનમાં રોકાણ કરે છે. 'સેન્ટર ફોર સ્ટ્રેટેજિક એન્ડ ઇન્ટરનેશનલ સ્ટડીઝ' (CSIS) દ્વારા આયોજિત એક કાર્યક્રમમાં બોલતા તેમણે કહ્યું કે, "પાકિસ્તાન કરોડોની વસ્તી ધરાવતો દેશ છે, પરંતુ તમે ક્યારેય તે દેશને અમેરિકામાં રોકાણ લાવતા જોશો નહીં. જ્યારે ભારત માત્ર રોકાણ મેળવતું જ નથી, પણ અમેરિકામાં રોકાણ લાવે પણ છે."
અમેરિકાથી ભારતનું અંતર જરાય યોગ્ય નથી
તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું કે ભારતની પ્રતિભાઓ (ટેલેન્ટ)થી જ અમેરિકાની કંપનીઓ ચાલે છે અને ભારતના ઉત્પાદનોથી અમેરિકાના બજારો વિકસે છે. જો અમેરિકા ભારત જેવા દેશને પોતાનાથી દૂર ધકેલી દેશે, તો દેશને મોટી મુસીબતોનો સામનો કરવો પડી શકે છે. જો અમેરિકા ભારતીયોની મિત્રતાનો સ્વીકાર કરશે, તો અમેરિકામાં શાંતિ અને સમૃદ્ધિ આવશે. જો ભારતને અમેરિકાથી અલગ કરવામાં આવશે, તો તેનાથી આર્થિક નુકસાન થઈ શકે છે જે સમગ્ર અમેરિકા માટે જોખમી હશે.
હાલ અમેરિકા-ભારત સંબંધોમાં છે તણાવ
નોંધનીય છે કે કોંગ્રેસ સાંસદનું આ નિવેદન એવા સમયે આવ્યું છે જ્યારે વેપાર અને ટેરિફ (શુલ્ક) ને લઈને અમેરિકા અને ભારત વચ્ચે થોડો તણાવ ચાલી રહ્યો છે. ડેમોક્રેટિક સાંસદ અમી બેરાએ આ ચર્ચાને આગળ વધારતા કહ્યું કે, ભલે બંને દેશો વચ્ચે અત્યારે કેટલાક મતભેદો હોય, તેમ છતાં બંને દેશો લાંબા ગાળાની વ્યૂહાત્મક અને આર્થિક ભાગીદારી માટે પ્રતિબદ્ધ છે. મતભેદો હોવા છતાં, સહયોગનો તર્ક સર્વોપરી છે અને બંને દેશો સાથે મળીને લાંબા ગાળાની રણનીતિ અપનાવી રહ્યા છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે