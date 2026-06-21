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"જો અમને લાગ્યું કે...", પાકિસ્તાની રક્ષા મંત્રીએ ભારતને આપી યુદ્ધની ધમકી, જાણો કેમ

Indus Waters Dispute: પાકિસ્તાનના રક્ષા મંત્રી ખ્વાજા આસિફે જણાવ્યું હતું કે પાણી પાકિસ્તાનની રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાનો એક મહત્વપૂર્ણ ઘટક છે. સિંધુ નદી પ્રણાલીમાં પાણીના પ્રવાહને રોકવા અથવા તેમાં ફેરફાર કરવાનો ભારતનો કોઈપણ પ્રયાસ ગંભીર ખતરો માનવામાં આવશે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 21, 2026, 10:44 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 10:44 PM IST
"જો અમને લાગ્યું કે...", પાકિસ્તાની રક્ષા મંત્રીએ ભારતને આપી યુદ્ધની ધમકી, જાણો કેમ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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