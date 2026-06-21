"જો અમને લાગ્યું કે...", પાકિસ્તાની રક્ષા મંત્રીએ ભારતને આપી યુદ્ધની ધમકી, જાણો કેમ

Indus Waters Dispute: પાકિસ્તાનના રક્ષા મંત્રી ખ્વાજા આસિફે ફરી એકવાર ભારત સામે ચેતવણી આપી છે. તેણે કહ્યું કે જો પાકિસ્તાનને લાગે છે કે તેની જળ સુરક્ષા જોખમમાં છે, તો તે ભારત સામે લશ્કરી કાર્યવાહી કરવામાં અચકાશે નહીં. એક પાકિસ્તાની ન્યૂઝ ચેનલ સાથે વાત કરતા, પાકના રક્ષા મંત્રી આસિફે કહ્યું કે પાણી પાકિસ્તાનની રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાનો એક મહત્વપૂર્ણ ઘટક છે. સિંધુ નદી પ્રણાલીમાં પાણીના પ્રવાહને રોકવા અથવા બદલવાનો ભારતનો કોઈપણ પ્રયાસ ગંભીર ખતરો માનવામાં આવશે.
તેણે કહ્યું કે જે ક્ષણે આપણને લાગે છે કે આપણી રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા જોખમમાં છે, અને પાણી તેનો એક ભાગ છે, ત્યારે આપણે ભારત સામે યુદ્ધ કરવામાં અચકાઈશું નહીં.
જળ સંધિને લઈને તણાવ સતત વધી રહ્યો છે
ખ્વાજા આસિફનું નિવેદન એવા સમયે આવ્યું છે જ્યારે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે સિંધુ જળ સંધિને લઈને તણાવ સતત વધી રહ્યો છે. વિશ્વ બેંકની મધ્યસ્થી હેઠળ 1960માં હસ્તાક્ષર કરાયેલ સિંધુ જળ સંધિ, 6 નદીઓ માટે બંને દેશો વચ્ચે પાણીની વહેંચણીનો આધાર બનાવે છે.
જો કે, પહેલગામ આતંકવાદી હુમલા પછી, ભારતે સંધિને સ્થગિત કરવાનો નિર્ણય લીધો. ભારતનું કહેવું છે કે જ્યાં સુધી સરહદ પાર આતંકવાદ ચાલુ રહેશે ત્યાં સુધી સંધિ સામાન્ય રીતે લાગુ કરવામાં આવશે નહીં. ભારતે તાજેતરના મહિનાઓમાં વારંવાર પુનરાવર્તન કર્યું છે કે સિંધુ જળ સંધિ સ્થગિત રહેશે.
સિંધુ નદીના પાણી અંગે વધતો તણાવ
કેન્દ્રીય જળ ઉર્જા મંત્રી સી.આર. પાટીલે તાજેતરમાં જણાવ્યું હતું કે ભારત આગામી વર્ષોમાં સિંધુ નદી પ્રણાલીમાંથી પાણી પાકિસ્તાન ન પહોંચે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે કામ કરી રહ્યું છે, ત્યારે તણાવ વધુ વધ્યો હતો. મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, તેમણે કહ્યું હતું કે સરકાર પાકિસ્તાન તરફ જતા પાણીના પ્રવાહને રોકવાની યોજનાઓ પર કામ કરી રહી છે. આ નિવેદને પાકિસ્તાન તરફથી તીવ્ર પ્રતિક્રિયા આપી હતી.
પાકિસ્તાને અગાઉ કહ્યું છે કે ભારત દ્વારા તેના હિસ્સાના પાણીને રોકવા અથવા નદીના કુદરતી પ્રવાહમાં ફેરફાર કરવાનો કોઈપણ પ્રયાસ યુદ્ધનો કૃત્ય માનવામાં આવશે. સિંધુ નદી પ્રણાલી પાકિસ્તાનની કૃષિ અને અર્થવ્યવસ્થા માટે મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. પાકિસ્તાનની કૃષિનો મોટો ભાગ તેના પાણી પર નિર્ભર છે, તેથી આ મુદ્દાને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાના મુદ્દા તરીકે જોવામાં આવે છે.