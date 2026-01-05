Prev
થાઈલેન્ડમાં મસાજ કરીને રૂપિયા આપ્યા વગર નીકળેલા ભારતીયને ટ્રાન્સજેન્ડર મહિલાઓ ધીબી નાંખ્યો

Indian man attacked by transwomen in Thailand : થાઈલેન્ડમાં ભારતીય ટૂરિસ્ટ પર જીવલેણ હુમલો કર્યો. મસાજ કરાવ્યા બાદ પેમેન્ટ ચૂકવવાની ના પાડી, ટ્રાન્સજેન્ડર મહિલાઓના જૂથે ગાડીમાંથી બહાર ખેંચી ધીબેડી નાખ્યો
 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Jan 05, 2026, 11:29 AM IST

થાઈલેન્ડમાં મસાજ કરીને રૂપિયા આપ્યા વગર નીકળેલા ભારતીયને ટ્રાન્સજેન્ડર મહિલાઓ ધીબી નાંખ્યો

Indians In Thailand : બેંગકોકના પટાયામાં 27 ડિસેમ્બરના રોજ ટ્રાન્સજેન્ડર મહિલાઓના એક જૂથ દ્વારા ભારતીય નાગરિક પર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. જેમાં મસાજના બિલના ચુકવણી અંગે વિવાદ બાદ ભારતીય અને એક ટ્રાન્સજેન્ડર સેક્સ વર્કર વચ્ચે દલીલ થઈ, જે પછીથી ઝઘડામાં પરિણમી.

સોશિયલ મીડિયા પર ફરતો આ વીડિયો 27 ડિસેમ્બરનો હોવાનું કહેવાય છે. વીડિયોમાં સ્પષ્ટપણે ત્રણ ટ્રાન્સજેન્ડર મહિલાઓ 52 વર્ષીય ભારતીય પુરુષ પાસેથી પૈસા માંગતી દેખાય છે. જ્યારે તે પુરુષ પૈસા ચૂકવવાનો ઇનકાર કરે છે અને કારમાં બેસીને ભાગી જવાનું શરૂ કરે છે, ત્યારે ઝઘડો વધુ તીવ્ર બને છે. સ્થાનિક લોકોની મદદથી, તેઓ તેને કારમાંથી બહાર કાઢે છે અને તેના પર નિર્દયતાથી હુમલો કરે છે. પોલીસ પછી આવીને તેમને અલગ કરે છે.

સ્થાનિકોના જણાવ્યા મુજબ, ટ્રાન્સજેન્ડર મહિલાઓએ પુરુષ પર મસાજના પેમેન્ટ ન ચૂકવવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો.

એક સ્થાનિક યુવકે અહેવાલ આપ્યો કે આરોપી પુરુષ વોકિંગ સ્ટ્રીટ વિસ્તારમાં એક ટ્રાન્સજેન્ડર સેક્સ વર્કર સાથે દલીલ કરી રહ્યો હતો. આ દલીલ ઝડપથી હિંસક ઝઘડા અને શારીરિક ઝઘડામાં પરિણમી. પુરુષે કહ્યું કે એક પુરુષે સંમત રકમ ચૂકવવાનો ઇનકાર કર્યા પછી ઝઘડો શરૂ થયો.

થાઇલેન્ડનું પટાયા ભારતીયો માટે એક મુખ્ય પર્યટન સ્થળ છે. અહીં આવા વિવાદો વારંવાર ઉદ્ભવે છે. સપ્ટેમ્બરમાં એક આવો જ વીડિયો સામે આવ્યો હતો, જેમાં એક ટ્રાન્સજેન્ડર મહિલાએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે એક પુરુષે તેને અયોગ્ય રીતે સ્પર્શ કર્યો હતો.

એ જ રીતે, ઓક્ટોબરમાં, બે ભારતીયોએ ત્રણ ટ્રાન્સજેન્ડર મહિલાઓ પર હુમલો કર્યો અને તેમના પૈસા લઈને ભાગી ગયા.
 

