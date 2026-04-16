IMF Warning : થઈ જાવ તૈયાર ! 2029 સુધીમાં સર્જાશે બીજા વિશ્વયુદ્ધ જેવી પરિસ્થિતિ ? જાણો ભારતનું શું થશે
IMF Warning : IMFના એક અહેવાલ મુજબ, 2029 સુધીમાં વૈશ્વિક સરકારી દેવું વિશ્વના કુલ GDPના 100% સુધી પહોંચી શકે છે. ચિંતાજનક બાબત એ છે કે આવા ડેટા છેલ્લે બીજા વિશ્વયુદ્ધ પછી જોવા મળ્યા હતા. તેથી એવું કહી શકાય કે 2029 સુધીમાં બીજા વિશ્વ યુદ્ધ જેવી પરિસ્થિતિ ઉભી થઈ શકે છે.
IMF Warning : વધતા જતા વૈશ્વિક તણાવ વચ્ચે ચિંતાજનક સમાચાર સામે આવ્યા છે. આ ઘટનાક્રમ વૈશ્વિક અર્થતંત્રની સ્થિતિ અંગે એક મોટી ચેતવણી તરીકે પણ છે. ખાસ કરીને આંતરરાષ્ટ્રીય નાણાકીય ભંડોળ (IMF)એ એક નવો અહેવાલ બહાર પાડ્યો છે. IMFના 'ફિસ્કલ મોનિટર' રિપોર્ટ અનુસાર, વૈશ્વિક દેવાનો બોજ એટલી હદે વધી રહ્યો છે કે, 2029 સુધીમાં તે વૈશ્વિક GDPના 100 ટકા સુધી પહોંચી શકે છે. આ એવી પરિસ્થિતિ છે જે સામાન્ય સમયમાં ભાગ્યે જ જોવા મળે છે.
અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે જો વૈશ્વિક કટોકટીનું વર્તમાન માહોલ ચાલુ રહે તો વૈશ્વિક સરકારી દેવું 2029 સુધીમાં વિશ્વના કુલ GDPના 100% સુધી પહોંચી શકે છે. આ પરિસ્થિતિનું ખાસ કરીને ચિંતાજનક પાસું એ છે કે આવા ડેટા છેલ્લે બીજા વિશ્વ યુદ્ધ પછી જોવા મળ્યા હતા.
બીજા વિશ્વ યુદ્ધ જેવી પરિસ્થિતિના પડઘા
IMF રિપોર્ટ અનુસાર, 2025 સુધીમાં વૈશ્વિક દેવું હાલમાં GDPના આશરે 94% સુધી પહોંચી ગયું છે અને આગામી વર્ષોમાં તે સતત વધવાનો અંદાજ છે. આનો અર્થ એ થાય છે કે બાકી દેવાની કુલ રકમ ટૂંક સમયમાં એક વર્ષમાં વિશ્વ દ્વારા ઉત્પન્ન થતી કુલ રકમ જેટલી થઈ શકે છે.
અહેવાલ મુજબ, વિશ્વ છેલ્લે બીજા વિશ્વ યુદ્ધના કારણે દેવાના આ સ્તરે પહોંચ્યું હતું. તે સમયે યુદ્ધ દ્વારા થયેલા વિનાશ, યુદ્ધ પછીના માળખાગત સુવિધાઓ પરના મોટા ખર્ચ સાથે દેશઓને દેવાની જાળમાં ધકેલી દીધા હતા. લગભગ 80 વર્ષ પછી વિશ્વ ફરી એકવાર તે જ વળાંક પર ઊભું હોય તેવું લાગે છે.
એક અર્થમાં વર્તમાન પરિસ્થિતિ તે સમય કરતાં પણ વધુ ગંભીર છે. આનું કારણ એ છે કે તે સમયે આવી પરિસ્થિતિ ફક્ત યુદ્ધને કારણે ઊભી થઈ હતી. જ્યારે આજે પડકાર ફક્ત સંઘર્ષથી જ નહીં પરંતુ સતત વધતી જતી રાજકોષીય ખાધ, ઊંચા વ્યાજ દરો અને ભૂ-રાજકીય તણાવથી પણ ઉદ્ભવે છે.
IMF રિપોર્ટમાં દેવામાં વધારા માટેના ઘણા મુખ્ય કારણો જણાવ્યા છે
વૈશ્વિક તણાવ : એક મુખ્ય પરિબળ
સૌથી મુખ્ય કારણ વિશ્વના વિવિધ ભાગોમાં વધતા સંઘર્ષો અને ભૂ-રાજકીય તણાવ છે. ખાસ કરીને પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષને કારણે તેલ અને ગેસના ભાવમાં વધારો થયો છે, જેના કારણે સરકારી ખર્ચમાં વધારો થયો છે. તેમના નાગરિકોને આ બોજથી બચાવવા માટે ઘણી સરકારો વધારાની સબસિડી આપી રહી છે, જેના કારણે સરકારોને દેવું કરવાની ફરજ પડી રહી છે.
મોંઘવારી વધવાનો ખતરો
વધુમાં વધતી જતી મોંઘવારી અને વ્યાજ દરો એક મહત્વપૂર્ણ પરિબળ છે. જ્યારે વ્યાજ દર ઊંચા હોય છે, ત્યારે હાલનું દેવું ચૂકવવું અને નવું લેવું બંને સરકારો માટે વધુ ખર્ચાળ બની જાય છે. પરિણામે એકંદર દેવાનો બોજ ઝડપી ગતિએ વધે છે. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં કેન્દ્રીય બેંકોએ મોંઘવારીને કાબુમાં લેવાના પ્રયાસમાં વ્યાજ દરમાં વધારો કર્યો છે. પરિણામે જૂના દેવાની ચુકવણી અને નવી લોન મેળવવા બંને સરકારો માટે મોંઘા બન્યા છે. વૈશ્વિક કુલ સ્થાનિક ઉત્પાદન (GDP)માં વ્યાજ ચૂકવણીનો હિસ્સો 2% થી વધીને 3% થયો છે.
આવક કરતાં ખર્ચ વધારે
IMFએ પણ નોંધ્યું છે કે ઘણા દેશો સતત બજેટ ખાધ (રાજકોષીય ખાધ) ચલાવી રહ્યા છે. એટલે કે તેમનો ખર્ચ સતત તેમની આવક કરતાં વધી જાય છે. આ અંતરને ભરવા માટે સરકારો ઉધારનો આશરો લઈ રહી છે, જેના કારણે દેવાનું સ્તર સતત વધી રહ્યું છે.
વધુમાં આ કટોકટીનો સૌથી વધુ ભાર વિકાસશીલ અને ગરીબ દેશો પર પડવાની ધારણા છે. આ પરિસ્થિતિ ખાસ કરીને એવા દેશો માટે પડકારજનક સાબિત થઈ શકે છે, જેમની અર્થવ્યવસ્થા પહેલાથી જ નાજુક છે અથવા જેઓ તેલ આયાત પર ભારે નિર્ભર છે. આવા દેશો સામાન્ય રીતે મર્યાદિત દેવા-સેવા ક્ષમતા ધરાવે છે, જેના કારણે આર્થિક કટોકટીનું જોખમ વધે છે.
આ પડકારનો સામનો કરવા માટે, IMFએ દેશોને સલાહ આપી છે કે તેઓ તેમના ખર્ચ પર સંયમ રાખે, ખાસ કરીને જરૂરિયાતમંદોને નાણાકીય સહાય આપે અને દેવા ઘટાડવા માટે નક્કર, લાંબા ગાળાની વ્યૂહરચના ઘડે.
ભારત માટે શું છે સંકેત ?
દુનિયાભરમાં ખરાબ સ્થિતિ વચ્ચે IMFએ ભારતને બ્રાઈટ સ્પોર્ટ તરીકે ગણાવ્યું છે. અહેવાલ મુજબ, ભારતે તેના પ્રાથમિક ખર્ચને નિયંત્રણમાં રાખીને તેની નાણાકીય સ્થિતિમાં સુધારો કર્યો છે. મજબૂત GDP વૃદ્ધિને કારણે ભારતનો દેવાથી GDP ગુણોત્તર નજીકના ભવિષ્યમાં સ્થિર અથવા ઘટવાની અપેક્ષા છે. હાલમાં ભારતનો દેવાથી GDP ગુણોત્તર આશરે 84% છે. તેનાથી વિપરીત અમેરિકાનું દેવું 2031 સુધીમાં તેના GDPના 142% સુધી પહોંચવાનો અંદાજ છે, જ્યારે ચીનનું દેવું 127% સુધી વધી શકે છે.
