/IMF Warning : દુનિયા પર તોળાઈ રહ્યું છે મોટું સંકટ! IMFના ચીફે આપી વોર્નિંગ, કહ્યું- આગામી સમય હજુ પણ...

IMF Warning : IMF ચીફ ક્રિસ્ટાલિના જ્યોર્જિવાએ અમેરિકા-ઈરાન યુદ્ધને વિશ્વ માટે એક મોટું સંકટ ગણાવ્યું છે અને ચેતવણી આપી છે કે જો તે 2027 સુધી ચાલુ રહેશે તો પરિસ્થિતિ વધુ ખરાબ થશે.
IMF Warning : અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચેના હુમલાના સમાચારોએ ફરી એકવાર વૈશ્વિક તણાવને ચરમસીમાએ પહોંચાડ્યો છે. ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ આસમાને પહોંચી ગયા છે. હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પર બંને દેશો વચ્ચે શાંતિ વાટાઘાટોના તમામ પ્રયાસો અટકી રહ્યા હોય તેવું લાગે છે. ન તો ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પર પીછેહઠ કરવા તૈયાર છે, ન તો ઈરાન પોતાના હથિયારો હેઠા મુકવાના મૂડમાં છે.
મિડલ ઈસ્ટમાં આ વધતા તણાવ વચ્ચે આંતરરાષ્ટ્રીય નાણાકીય ભંડોળ (IMF)એ ગંભીર ચેતવણી આપી છે. IMF ચીફે જણાવ્યું હતું કે જો આ સંઘર્ષ 2027 સુધી ચાલુ રહેશે, તો તેના પરિણામો ભયંકર આવશે.
અપેક્ષા કરતાં વધુ ખરાબ પરિણામો
વોર્નિંગ આપતા IMF ચીફે જણાવ્યું હતું કે વૈશ્વિક ફુગાવો પહેલાથી જ વધી રહ્યો છે. આ બધાની વચ્ચે મિડલ ઈસ્ટમાં તણાવ વધુ એક મોટી કટોકટી તરીકે ઉભરી આવ્યો છે. IMF ચીફ ક્રિસ્ટાલિના જ્યોર્જિવાએ જણાવ્યું હતું કે જો અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચેનો સંઘર્ષ 2027 સુધી ચાલુ રહે છે અને તેના કારણે ક્રુડ ઓઈલના ભાવ પ્રતિ બેરલ આશરે $125 સુધી પહોંચી જાય છે તો વૈશ્વિક અર્થતંત્રને હાલના અંદાજ કરતાં વધુ ગંભીર પરિણામોનો સામનો કરવો પડી શકે છે.
જ્યોર્જિવાએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે અમેરિકા-ઈરાન યુદ્ધ અંગે અત્યાર સુધી કરવામાં આવેલી ભવિષ્યવાણીઓ પાયાવિહોણી સાબિત થઈ રહી છે. પરિણામે વૈશ્વિક આર્થિક વૃદ્ધિમાં 3.1 ટકાનો ઘટાડો અને ફુગાવો 4.4 ટકાનો ઘટાડો થવાની આગાહી સાથે સંકળાયેલા અંદાજો જૂના થઈ રહ્યા છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે દિવસેને દિવસે આ અનુમાન બેકાર સાબિત થઈ રહ્યા છે.
IMF ચીફના મતે, યુદ્ધ ચાલુ રહેવું, પ્રતિ બેરલ $100 કે તેથી વધુના ભાવે ઓઈલનો સતત વેપાર અને પરિણામે વધતા ફુગાવાના દબાણ સ્પષ્ટપણે સૂચવે છે કે પરિસ્થિતિ વધુ બગડવાની તૈયારીમાં છે, જે IMFના વર્તમાન દૃષ્ટિકોણને નવા બેઝલાઇન દૃશ્ય તરીકે રજૂ કરે છે. તેમાં જણાવાયું છે કે 2026માં વૈશ્વિક વૃદ્ધિ દર ઘટીને 2.5 ટકા થઈ શકે છે, જ્યારે ફુગાવાનો બોમ્બ ફૂટી શકે છે, જે 5.4 ટકા સુધી પહોંચી શકે છે.
હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ બંધ થવાથી પરિસ્થિતિ વધુ ખરાબ થશે
શેવરોનના ચેરમેન અને સીઈઓ માઈક વિર્થે જણાવ્યું હતું કે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ બંધ થવાથી વિશ્વભરમાં ઓઈલ પુરવઠામાં નોંધપાત્ર અછત સર્જાશે. વિર્થના મતે જો સંઘર્ષ લાંબો સમય ચાલશે, તો વૈશ્વિક અર્થતંત્રો સંકોચાવા લાગશે, જેમાં એશિયા ગંભીર પ્રતિકૂળ અસરોનો અનુભવ કરનારો પ્રથમ પ્રદેશ હશે.
IMF પરિસ્થિતિ પર નજર રાખી રહ્યું છે
ક્રિસ્ટાલિના જ્યોર્જિવાએ જણાવ્યું હતું કે IMF આ સંઘર્ષની ગ્લોબલ સપ્લાય ચેઈન પર થતી અસરો પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યું છે. અસરની દ્રષ્ટિએ, ખાતરના ભાવમાં પહેલાથી જ 30% થી 40%નો વધારો થયો છે, જે પછીથી ખાદ્ય પદાર્થોના ભાવમાં 3% થી 6%નો વધારો કરી શકે છે. તે ફક્ત ખાદ્ય ક્ષેત્ર જ નથી જે પ્રભાવિત થઈ રહ્યું છે, અન્ય ઉદ્યોગો અને વ્યવસાયો પણ તેના પરિણામો અનુભવી રહ્યા છે.