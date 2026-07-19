/ઈમરાન ખાનની બહેનના ખુલાસાથી પાકિસ્તાનમાં રાજકીય ભૂકંપ, PAK સેનાની ખોલી પોલ

Pakistan News : પાકિસ્તાનના પૂર્વ પ્રધાનમંત્રી ઈમરાન ખાનની બહેન નૌરીન નિયાઝીના એક વિસ્ફોટક ખુલાસાથી પાકિસ્તાનમાં રાજકીય ભૂકંપ આવી ગયો છે. નૌરીએ સ્વીકાર્યું છે કે ગયા વર્ષે ભારતના ઓપરેશન સિંદૂર સામે પાકિસ્તાની સેના સંપૂર્ણપણે બેકફૂટ પર આવી ગઈ હતી અને જો અંતિમ ક્ષણે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે હસ્તક્ષેપ ન કર્યો હોત તો ભારતના પ્રચંડ હુમલાથી પાકિસ્તાનનું અસ્તિત્વ જ જોખમમાં આવી ગયું હોત. ત્યારે કયા આધારે નૌરીએ આ દાવો કર્યો છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
ભારતના હુમલાથી પાકિસ્તાનનું અસ્તિત્વ જોખમમાં હતું
7 મે 2025ની એ રાત જ્યારે ભારતીય સેનાના જવાનોએ સરહદ પાર બેઠેલા આતંકીઓ અને તેમના આકાઓના અહંકારને ચકનાચૂર કરી નાખ્યો હતો. ઓપરેશન સિંદૂર દરમિયાન ભારતીય દળોએ પાકિસ્તાનની અંદર ઘૂસીને જે કાર્યવાહી કરી, તે સમગ્ર દુનિયાએ જોયું હતું. પરંતુ સતત મોટી-મોટી ધમકીઓ આપતું પાકિસ્તાન અને તેની સેના ક્યારેય સ્વીકારવા તૈયાર નહોતી કે ભારતીય સેનાએ તેમને બેકફૂટ પર ધકેલી દીધા હતા.
પાકિસ્તાની સેના પોતાની જનતાથી સત્ય છુપાવતી રહી, પરંતુ કહેવાય છે કે સત્ય લાંબા સમય સુધી છુપાવી શકાતું નથી. હવે પાકિસ્તાનના સૌથી મોટા રાજકીય પરિવારમાંથી જ ખુલાસો થયો છે કે ભારત ઇચ્છતું તો એ જ રાત્રે પાકિસ્તાનને ભારે નુકસાન પહોંચાડી શકતું હતું.
ઈમરાન ખાનની બહેન શું કહ્યું ?
પાકિસ્તાનના પૂર્વ પ્રધાનમંત્રી ઈમરાન ખાનની બહેન નૌરીન નિયાઝીએ પોતાની જ સેના અને ફીલ્ડ માર્શલ આસિમ મુનીર સામે એવા ગંભીર આરોપો લગાવ્યા છે કે જેના કારણે રાવલપિંડીમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે. નૌરીન નિયાઝીએ કહ્યું કે ગયા વર્ષે ભારત દ્વારા ચલાવવામાં આવેલા ઓપરેશન સિંદૂર બાદ પાકિસ્તાનની અંદર ભારે અફરાતફરી મચી ગઈ હતી.
નૌરીને સેનાની કામગીરી પર સવાલ ઉઠાવતા આરોપ લગાવ્યો કે મે 2025માં ભારત સાથે થયેલો સૈન્ય સંઘર્ષ દેશસેવા માટે નહીં, પરંતુ જનરલ આસિમ મુનીરની ખરડાયેલી છબી સુધારવા અને તેમને ત્રણેય સેનાના સુપ્રીમ કમાન્ડર એટલે કે ચીફ ઑફ ડિફેન્સ ફોર્સિસ બનાવવાના હેતુથી રચાયેલી વ્યૂહરચનાનો ભાગ હતો.
ભારતનું ઓપરેશન સિંદૂર
એપ્રિલ 2025ના પહલગામ આતંકી હુમલાના જવાબમાં ભારતે 7 મેની વહેલી સવારે ઓપરેશન સિંદૂર શરૂ કર્યું હતું. ચાર દિવસ સુધી ચાલેલા આ સૈન્ય સંઘર્ષ દરમિયાન ભારતીય સેનાએ એવી કાર્યવાહી કરી કે પાકિસ્તાનના 11 એરબેઝ હચમચી ઉઠ્યા હતા. ડ્રોન, મિસાઇલ અને લડાકુ વિમાનોના હુમલાઓ બાદ પાકિસ્તાન ગંભીર દબાણમાં આવી ગયું હતું.
આ ખુલાસામાં શહબાઝ શરીફ અને આસિમ મુનીર સાથે જોડાયેલો વધુ એક મુદ્દો પણ સામે આવ્યો છે. નૌરીન નિયાઝીએ આરોપ લગાવ્યો કે પાકિસ્તાન અને ઈઝરાયેલ વચ્ચે અગાઉથી જ બેકચેનલ સંપર્કો હતા. તેમજ અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા જનરલ મુનીરની કરવામાં આવેલી પ્રશંસા પાછળ પાકિસ્તાન અને ઈઝરાયેલ વચ્ચેના સંબંધોને સામાન્ય બનાવવાનો વૈશ્વિક પ્રયાસ હતો.
ઈમરાનની બહેને ખોલી સેનાની પોલ
નૌરીને કહ્યું કે ભારતના પ્રચંડ હુમલાથી પાકિસ્તાન અને તેની સેના માત્ર એટલા માટે બચી શકી કારણ કે અંતિમ ક્ષણે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે વ્યક્તિગત રીતે હસ્તક્ષેપ કર્યો હતો. જો ટ્રમ્પ વચ્ચે ન પડ્યા હોત તો ન આસિમ મુનીરની પ્રતિષ્ઠા બચી હોત અને ન પાકિસ્તાનનું અસ્તિત્વ. આજે જો પાકિસ્તાન અસ્તિત્વમાં છે તો તે ભારતે વધુ કાર્યવાહી ન કરવાનો નિર્ણય લીધો અને અમેરિકા દ્વારા કરવામાં આવેલા હસ્તક્ષેપને કારણે છે.
જે સેનાને પાકિસ્તાન પોતાની જનતા સામે અજેય ગણાવતું હતું, તેની વાસ્તવિકતા હવે તેમના પોતાના પરિવારના સભ્યો જ જાહેર કરી રહ્યા છે. ઓપરેશન સિંદૂર દ્વારા ભારતીય સેનાએ પાકિસ્તાની સેનાની ક્ષમતાને પડકારી અને પોતાની સૈન્ય કાર્યવાહી કરવાની શક્તિ દર્શાવી.