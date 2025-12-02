પાકિસ્તાનમાં ભારેલા અગ્નિ જેવી સ્થિતિ, આજે તૂટશે અડિયાલા જેલ? ઈમરાન ખાનના સમર્થકોથી ગભરાઈ શહબાજ સરકાર
Imran Khan News: ઈમરાન ખાન જીવે છે કે નહીં તે અંગે સ્પષ્ટતા મેળવવા માટે તેમના સમર્થકો હવે રસ્તાઓ પર ઉતરી રહ્યા છે. પાકિસ્તાન સરકાર રજુ સુધી કોઈ નક્કર પુરાવો નથી આપી શકી કે તેઓ જીવે છે. જેના કારણે સમર્થકો સતત હંગામો કરી રહ્યા છે.
પાકિસ્તાનમાં ઈમરાન ખાન સાથે મુલાકાત મુદ્દે પક્ષ-વિપક્ષ વચ્ચે જોરદાર હંગામો ચાલું છે. હજુ સુધી પાકિસ્તાન તહરીક એ ઈન્સાફ (PTI)ના નેતા ઈમરાન ખાનને મળી શક્યા નથી. ઈમરાન ખાનના બહેન અને પુત્ર સતત સરકાર પાસે તેમના જીવતા હોવાના પુરાવા માંગી રહ્યા છે. જો કે સરકારે આ મામલે ચૂપ્પી સાધી છે. ત્યારબાદ PTI એ એલાન કર્યું છે કે તેઓ મંગળવારે ઈસ્લામાબાદ હાઈકોર્ટ અને રાવલપિંડીની અડિયાલા જેલ બહાર પ્રદર્શન કરશે. એક બાજુ જ્યાં ઈસ્લામાબાદ હાઈકોર્ટમાં ઈમરાન ખાન સંલગ્ન અરજી પર સુનાવણી થવાની છે ત્યાં બીજી બાજુ તેમના સમર્થકોએ કોર્ટથી લઈને અડિયાલા જેલ સુધી માર્ચની જાહેરાત કરી છે.
આરપારના મૂડમાં સમર્થકો
ઈમરાન ખાનના સમર્થકો આરપારના મૂડમાં જોવા મળી રહ્યા છે. તેમની બહેનો પણ તૈયાર છે. ઈમરાન ખાનની પાર્ટી તહરીક એ ઈન્સાફ (PTI)ના સમર્થકોએ ઈમરાન ખાન સાથે મુલાકાત સુધી પ્રદર્શન ચાલુ રાખવાની જાહેરાત કરી છે. બીજી બાજુ પ્રશાસને પણ કમર કસી છે અને જેલની બહાર ભારે પોલીસ ફોર્સ તૈનાત કરી છે. પ્રશાસને જાહેર સભાઓ પર પ્રતિબંધ લગાવ્યો છે. સ્થિતિને કાબૂમાં લેવા માટે પ્રશાસને ઈસ્લામાબાદ અને રાવલપિંડીમાં કલમ 144 લાગૂ કરી છે. આ આદેશ ડેપ્યુટી કમિશનર ડો. હસન વકાર ચીમાએ જાહેર કર્યો છે. જે 1થી 3 ડિસેમ્બર સુધી ત્રણ દિવસ માટે લાગૂ રહેશે. આદેશમાં કહેવાયું છે કે રાવલપિંડીના જિલ્લામાં કાયદો વ્યવસ્થાને લઈને જોખમ છે. આથી લોકોની સુરક્ષા, શાંતિ અને વ્યવસ્થા જાળવવા માટે આ પગલું ભરાયું છે.
હાઈકોર્ટથી અડિયાલા જેલ સુધી માર્ચ
PTIના નેતા અસદ કૈસરે અખબાર ડોનને કહ્યું કે સંસદના બંને સદનોના વિપક્ષી સાંસદ પહેલા ઈસ્લામાબાદ હાઈકોર્ટ બહાર ભેગા થશે અને ત્યારબાદ ત્યાંથી અડિયાલા જેલ સુધી માર્ચ કરશે. તેમનું કહેવું છે કે હાઈકોર્ટનો આદેશ લાગૂ થઈ રહ્યો નથી અને જેલ પ્રશાસન પણ કોર્ટના નિર્દેશોને માનવા માટે તૈયાર નથી. તણાવ ત્યારે વધી ગયો જ્યારે ગત અઠવાડિયે ખૈબર પખ્તુન્ખ્વાના મુખ્યમંત્રીને આઠમી વખત ઈમરાન ખાનને મળતા રોકવામાં આવ્યા. ત્યારબાદ તેમણે અડિયાલા જેલની બહાર ધરણા ધર્યા. ઈમરાન ખાનના પરિવારના લોકોને પણ અનેક અઠવાડિયાઓથી તેમને મળવા દેવાયા નથી.
KPK માં ગવર્નર રૂલની તૈયારી?
બીજી બાજુ ખૈબર પખ્તુન્ખ્વા (KPK)માં ગવર્નર રૂલ ઉપર પણ આજે મહોર લાગી શકે છે. આજે જો રાજ્યના મુખ્યમંત્રી આફ્રીદી વિરોધ પ્રદર્શન પર ઉતરે તો શહબાજ સરકાર આ મોટો નિર્ણય લઈ શકે છે. પાકિસ્તાનના પ્રધાનમંત્રી શહબાજ શરીફના ખાસ સલાહકાર અને વરિષ્ઠ નેતા રાણા સનાઉલ્લાહનું કહેવું છે કે રાજ્યમાં ગવર્નર રૂલ જ અંતિમ રસ્તો બચશે.
હિંમત હોય તો લગાવો- આફ્રીદી
ખૈબર પખ્તુનખ્વાના મુખ્યમંત્રી સુહૈલ આફ્રીદીએ સરકારને પડકારતા કહ્યું કે જો હિંમત હોય તો ખૈબર પખ્તુન્ખ્વામાં ગવર્નર રાજ લગાવી દેખાડો, અમે કોઈનાથી ડરતા નથી. મુખ્યમંત્રી આફ્રીદીએ મીડિયા સાથે વાત કરતા કહ્યું કે પ્રદેશમાં પહેલેથી જ પીટીઆઈના સંસ્થાપક ઈમરાન ખાનનું રાજ છે. આથી કોઈ પણ પ્રકારના રાજની જરૂર નથી. જો હિંમત હોય તો ગવર્નર રાજ લગાવી દેખાડે.
ઈમરાન ખાન 2023થી જેલમાં
ઈમરાન ખાન ઓગસ્ટ 2023થી જેલમાં કેદ છે. તેમના પર ભ્રષ્ટાચાર અને આતંકવાદ સહિત અનેક કેસ ચાલુ છે. તેમને 2022માં અવિશ્વાસના પ્રસ્તાવ દ્વારા સત્તામાંથી હટાવવામાં આવ્યા હતા. PTI સતત સરકાર પાસે માંગણી કરી રહી છે કે ઈમરાન ખાનના સ્વાસ્થ્ય અંગે સાચી સ્થિતિ જણાવવામાં આવે અને તેમના પરિવારને તેમની સાથે મુલાકાત કરાવી આપવામાં આવે. કારણ કે હાલના દિવસોમાં તેમની બહેનોને પણ તેમને મળવા દેવાઈ નથી.
શું કહે છે પ્રશાસન?
જો કે ગત અઠવાડિયે અડિયાલા જેલ પ્રશાસને એક નિવેદન બહાર પાડીને કહ્યું હતું કે ઈમરાન ખાનની તબિયત સારી છે અને તેમને ક્યાંય બીજે શિફ્ટ કરાયા નથી તથા તેમને પૂરેપૂરો મેડિકલ ઈલાજ મળી રહ્યો છે. અધિકારીઓએ તેમના સ્વાસ્થ્યને લઈને ફેલાયેલા સમાચારોને પાયાવિહોણા ગણાવ્યાં છે.
