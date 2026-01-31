Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝWorld

કયા દેશમાં હજુ પણ સૌથી સસ્તું છે સોનું, ત્યાંથી કેટલું સોનું લાવી શકીએ છીએ ભારત ?

Cheapest Gold Country: સસ્તા સોનાવાળા દેશોની યાદીમાં આ દેશ ટોચ પર છે. 30 જાન્યુઆરીએ, અમેરિકામાં 24 કેરેટ સોનું પ્રતિ ગ્રામ આશરે ₹15905 હતું અને 22 કેરેટ સોનું પ્રતિ ગ્રામ આશરે ₹15078 હતું.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Jan 31, 2026, 08:55 PM IST

Trending Photos

કયા દેશમાં હજુ પણ સૌથી સસ્તું છે સોનું, ત્યાંથી કેટલું સોનું લાવી શકીએ છીએ ભારત ?

Cheapest Gold Country: ભારતમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ સામાન્ય લોકો માટે વધુને વધુ અપ્રાપ્ય બની રહ્યા છે. હવે, પરિસ્થિતિ એવી છે કે માત્ર સોનું જ નહીં પણ ચાંદી પણ ખરીદવી લોકોના બજેટ પર બોજ બની રહી છે. 30 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ, ભારતમાં ચાંદીનો ભાવ પ્રતિ કિલો આશરે ₹395000 સુધી પહોંચી ગયો, જ્યારે 24 કેરેટ સોનું પ્રતિ 10 ગ્રામ ₹170000 અને 22 કેરેટ સોનું ₹156000 સુધી પહોંચી ગયું. જોકે, સોના અને ચાંદીના ભાવમાં હવે થોડી રાહત જોવા મળી છે.

તેમ છતાં, સોના અને ચાંદીના ભાવમાં વધઘટને કારણે, લગ્ન અને રોકાણ માટે સોનું ખરીદવું લોકો માટે એક મોટો પડકાર બની ગયું છે. આવી સ્થિતિમાં, ચાલો હવે તમને જણાવીએ કે કયા દેશમાં હજુ પણ સૌથી સસ્તું સોનું છે અને ત્યાંથી ભારતમાં કેટલું સોનું આયાત કરી શકાય છે.

Add Zee News as a Preferred Source

કયા દેશમાં હજુ પણ સૌથી સસ્તું સોનું છે?

કરવેરા, આયાત જકાત અને ઊંચી માંગને કારણે ભારતમાં સોનાના ભાવ ઊંચા રહે છે. 2025માં વિશ્વભરમાં સોનાના ભાવમાં વધારો થયો છે, જેની સીધી અસર ભારતીય બજાર પર પડી છે. જોકે, કેટલાક દેશો એવા છે જ્યાં કર નીતિઓ, ચલણ મૂલ્યો અને બજારની સ્થિતિને કારણે ભારત કરતાં સોનું ઘણું સસ્તું છે. 

સસ્તા સોનાવાળા દેશોની યાદીમાં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ટોચ પર છે. 30 જાન્યુઆરીએ, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં 24-કેરેટ સોનું પ્રતિ ગ્રામ 15,905 રૂપિયા, 22-કેરેટ સોનું 15,078 રૂપિયા અને 18-કેરેટ સોનું પ્રતિ ગ્રામ 12,317 રૂપિયાની આસપાસ હતું. આ ભાવ ભારત કરતાં નોંધપાત્ર રીતે ઓછા છે. જો કોઈ ભારતીય પુરુષ કે સ્ત્રી 6 મહિના કે તેથી વધુ સમયથી અમેરિકામાં રહે છે, તો પુરુષો 20 ગ્રામ સુધીનું સોનું, એટલે કે આશરે 50,000 રૂપિયા સુધીનું સોનું, અને સ્ત્રીઓ 40 ગ્રામ સુધીનું સોનું, એટલે કે આશરે 1 લાખ રૂપિયા સુધીનું સોનું, કસ્ટમ ડ્યુટી વિના ભારતમાં લાવી શકે છે.

ઓસ્ટ્રેલિયા પણ સસ્તું સોનું આપતો દેશ

વિશ્વના સૌથી મોટા સોનાના ઉત્પાદકોમાંનો એક ઓસ્ટ્રેલિયા બીજા ક્રમે આવે છે. અહીં 24 કેરેટ સોનું પ્રતિ ગ્રામ આશરે 15,000 રૂપિયામાં ઉપલબ્ધ છે, જ્યારે 22 અને 18 કેરેટ સોનું તેનાથી પણ સસ્તું છે. ઓસ્ટ્રેલિયાને પણ આ જ નિયમો લાગુ પડે છે, જો કોઈ વ્યક્તિ 6 મહિના કે તેથી વધુ સમયથી ત્યાં રહે છે, તો તેઓ કસ્ટમ ડ્યુટી વિના ભારતમાં ચોક્કસ મર્યાદા સુધીનું સોનું લાવી શકે છે.

સિંગાપોર એશિયાનું સૌથી સસ્તું સોનાનું બજાર માનવામાં આવે છે. ટેક્સ દર ખૂબ ઓછા છે, અને દેશ સોનાના વેપાર માટેનું એક મુખ્ય કેન્દ્ર છે. સિંગાપોરમાં, 24 કેરેટ સોનું આશરે ₹14,300 પ્રતિ ગ્રામ અને 22 કેરેટ સોનું આશરે ₹12,845 પ્રતિ ગ્રામમાં ઉપલબ્ધ છે. જો કોઈ ભારતીય સિંગાપોરમાં એક વર્ષ કે તેથી વધુ સમયથી રહેતો હોય, તો તેઓ કસ્ટમ ડ્યુટી વિના ચોક્કસ મર્યાદા સુધી સોનું આયાત કરી શકે છે.

આ દેશોમાં પણ મળી શકે છે સસ્તું સોનું 

યુએસ, ઓસ્ટ્રેલિયા અને સિંગાપોર ઉપરાંત, ભારતીયો ઇન્ડોનેશિયા, સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ, દુબઈ, ભૂટાન, માલાવી અને કોલંબિયાથી પણ સસ્તું સોનું ખરીદી શકે છે. દુબઈને સોનાનું શહેર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે કારણ કે તેની કોઈ ટેક્સ નીતિ નથી અને શુદ્ધ સોનું સરળતાથી ઉપલબ્ધ છે. જો કે, જો નિર્ધારિત મર્યાદાથી વધુ સોનું ભારતમાં લાવવામાં આવે છે, તો કસ્ટમ ડ્યુટી ફરજિયાત છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
cheapest gold countrywhere gold is cheapestGold Price Comparisongold price India vs abroadbuy gold from abroadgold import rules Indiaduty free gold limitgold prices USAgold prices Singaporegold prices AustraliaDubai gold marketcheapest gold in worldgold investment newsGujarati News

Trending news