વિશ્વની પહેલી ચલણી નોટ કયા દેશમાં બનાવવામાં આવી હતી ? જાણો કોણે કરી હતી તેની શરૂઆત

First Currency Note : કાગળની ચલણી નોટો દુનિયાભરમાં ખૂબ જ સામાન્ય છે. ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે કયા દેશે સૌથી પહેલા નોટો બનાવી હતી અને તેની પાછળનું કારણ શું હતું ?
 

First Currency Note : આજકાલ જ્યારે આપણે પૈસા વિશે વાત કરીએ છીએ, ત્યારે કાગળનું ચલણ ખૂબ સામાન્ય લાગે છે. પરંતુ ધાતુના સિક્કાઓને બદલે કાગળનો ઉપયોગ કરવાનો વિચાર એક સમયે ક્રાંતિકારી હતો.વિશ્વની પ્રથમ નોટ યુરોપ કે મધ્ય પૂર્વમાં નહીં, પરંતુ હજારો વર્ષ પહેલાં ચીનમાં બનાવવામાં આવી હતી. 

પ્રાચીન ચીનમાં ફ્લાઈંગ મની

કાગળના પૈસાનું સૌથી પહેલું સ્વરૂપ સાતમી સદીમાં ચીનના તાંગ રાજવંશ દરમિયાન ઉભરી આવ્યું. તે સમયે વેપાર તેજીમાં હતો, પરંતુ વેપારીઓને મોટી સમસ્યાનો સામનો કરવો પડતો. તાંબાના સિક્કા ખૂબ જ ભારે અને લાંબા અંતર સુધી પરિવહન કરવા માટે જોખમી હતા. આ સમસ્યાને ઉકેલવા માટે વેપારીઓએ કાગળની રસીદો અને પ્રોમિસરી નોટ્સનો ઉપયોગ કરવાનું શરૂ કર્યું. આને ફ્લાઈંગ મની કહેવામાં આવતા હતા. આ દસ્તાવેજો જમા કરાયેલા સિક્કાઓનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા હતા અને પછીથી તેને રિડીમ કરી શકાતા હતા.

તેને ફ્લાઈંગ મની કેમ કહેવામાં આવ્યા ?

ભારે ધાતુના સિક્કાઓથી વિપરીત આ નોટો હળવા વજનના કાગળથી બનેલી હતી. વધુ અગત્યનું તે ભૌતિક પરિવહન વિના પૈસાને સમગ્ર પ્રદેશમાં મુસાફરી કરવાની મંજૂરી આપતી હતી.

સરકાર દ્વારા માન્ય કરન્સી નોટ

10મી-11મી સદીમાં સોંગ રાજવંશ દરમિયાન નોટોનું ચલણ આવ્યું. ઈ.સ 1023માં ચીની સરકારે સિચુઆન પ્રાંતમાં કાગળના ચલણ પર સત્તાવાર રીતે નિયંત્રણ મેળવ્યું. આ રાજ્ય-સમર્થિત નોટોને જિયાઓઝી કહેવામાં આવતી હતી, જેના કારણે તે વિશ્વની પ્રથમ સત્તાવાર નોટ બની હતી.

ચીને કાગળના ચલણની શોધ શા માટે કરી ?

ઘણા પરિબળોએ ચીનને કાગળના ચલણ તરફ ધકેલ્યું. તાંબાના સિક્કાઓની અછત હતી, વધતા વેપારને કારણે ઝડપી વ્યવહારોની જરૂર હતી, અને ધાતુના ચલણનું પરિવહન કરવું મુશ્કેલ હતું. કાગળના ચલણે આ બધી સમસ્યાઓનું નિરાકરણ લાવ્યું.

કાગળનું ચલણ વિશ્વભરમાં કેવી રીતે પહોંચ્યું ?

કાગળના ચલણના વિચારે વિદેશી મુલાકાતીઓને આકર્ષિત કર્યા. 13મી સદીમાં ઇટાલિયન રિસર્ચર માર્કો પોલોએ તેમના પ્રવાસવર્ણનોમાં ચીનની કાગળ ચલણ સિસ્ટનો ઉલ્લેખ કર્યો. આનાથી યુરોપિયનો આ ખ્યાલથી વાકેફ થયા.

Dilip Chaudhary

