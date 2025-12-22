Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝWorld

ભારતના એક્શનથી ગભરાયું બાંગ્લાદેશ, તણાવ વચ્ચે દિલ્હીમાં બંધ કરી વિઝા સર્વિસ; જાણો સંબંધો પર શું થશે અસર?

India-Bangladesh Tension: ભારતીય વિદેશ મંત્રાલય દ્વારા હાલમાં આ ઘટનાક્રમ પર કોઈ સત્તાવાર પ્રતિક્રિયા આપવામાં આવી નથી. નિષ્ણાતોના મતે, જો બન્ને દેશો વચ્ચે સંવાદ દ્વારા વહેલી તકે ઉકેલ લાવવામાં નહીં આવે, તો તેની અસર વેપાર, શિક્ષણ અને સરહદ પારની અવરજવર પર પણ પડી શકે છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Dec 22, 2025, 11:28 PM IST

Trending Photos

ભારતના એક્શનથી ગભરાયું બાંગ્લાદેશ, તણાવ વચ્ચે દિલ્હીમાં બંધ કરી વિઝા સર્વિસ; જાણો સંબંધો પર શું થશે અસર?

India-Bangladesh Tension: ભારત અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચે છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી સંબંધોમાં આવેલા તણાવ વચ્ચે એક મહત્વપૂર્ણ રાજદ્વારી પગલું સામે આવ્યું છે. નવી દિલ્હી સ્થિત બાંગ્લાદેશ હાઈ કમિશને સોમવારે કોન્સ્યુલર અને વિઝા સેવાઓને કામચલાઉ ધોરણે સ્થગિત કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. આ નિર્ણયથી બન્ને દેશોના નાગરિકોની અવરજવર અને વહીવટી પ્રક્રિયાઓ પર તાત્કાલિક અસર પડવાની સંભાવના છે.

આ પગલું બાંગ્લાદેશના વિદ્યાર્થી નેતા શરીફ ઉસ્માન હાદીના મોત બાદ ભારત-બાંગ્લાદેશ સંબંધોમાં આવેલી ગંભીર કડવાશની પૃષ્ઠભૂમિમાં લેવામાં આવ્યું છે. હાદીના મોતને લઈને બાંગ્લાદેશમાં વ્યાપક રોષ જોવા મળી રહ્યો છે અને આ મુદ્દે ભારતને લઈને ત્યાં રાજકીય અને સામાજિક સ્તરે તીખી પ્રતિક્રિયાઓ સામે આવી છે.

Add Zee News as a Preferred Source

વધતો અવિશ્વાસ અને સંભવિત અસરો
રાજદ્વારી નિષ્ણાતોનું માનવું છે કે, કોન્સ્યુલર અને વિઝા સેવાઓનું સ્થગિત થવું બન્ને દેશો વચ્ચે વધતા અવિશ્વાસનો સંકેત છે. જો કે, હજું સુધી આ સસ્પેન્શનના સમયગાળા અંગે કોઈ સત્તાવાર માહિતી શેર કરવામાં આવી નથી. ભારતીય વિદેશ મંત્રાલય તરફથી પણ આ ઘટના પર હજુ સુધી કોઈ ઔપચારિક પ્રતિક્રિયા આવી નથી. નિષ્ણાતોના મતે, જો બન્ને દેશો વચ્ચે સંવાદ દ્વારા વહેલી તકે ઉકેલ લાવવામાં નહીં આવે, તો તેની અસર વેપાર, શિક્ષણ અને સરહદ પારની અવરજવર પર પણ પડી શકે છે.

રવિવારે ભારતે વિઝા સેવાઓ રોકી તો બાંગ્લાદેશ ભડક્યું
રવિવારે ભારતે બાંગ્લાદેશના દક્ષિણ-પૂર્વીય બંદર શહેર ચટગાંવમાં સ્થિત 'ઈન્ડિયન વિઝા એપ્લિકેશન સેન્ટર' માં વિઝા સેવાઓ આગામી આદેશ સુધી સ્થગિત કરી દીધી હતી. આ નિર્ણય શરીફ ઉસ્માન હાદીના મોત બાદ ફાટી નીકળેલી હિંસાને ધ્યાનમાં રાખીને લેવામાં આવ્યો હતો.

ઉલ્લેખનીય છે કે, શરીફ ઉસ્માન હાદી બાંગ્લાદેશના રાજકારણમાં એક પ્રભાવશાળી ચહેરો હતો અને ગયા વર્ષે તત્કાલીન વડાપ્રધાન શેખ હસીનાને સત્તા પરથી હટાવવા માટેના આંદોલનના અગ્રણી નેતાઓમાં સામેલ હતો. તેના મૃત્યુના સમાચાર મળતા જ ચટગાંવ સહિતના વિસ્તારોમાં વિરોધ પ્રદર્શનો હિંસક બન્યા હતા.

હાલાત ખરાબ થયા બાદ બન્ને દેશો વચ્ચે તણાવ
હાલાત ખરાબ થયા બાદ સુરક્ષા ચિંતાઓને ધ્યાનમાં લઈ ભારતે પોતાના નાગરિકો અને કર્મચારીઓની સુરક્ષાને પ્રાથમિકતા આપીને ચટગાંવ સ્થિત વિઝા કેન્દ્રની સેવાઓ હંગામી ધોરણે બંધ કરી દીધી છે. ભારતીય અધિકારીઓએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, સ્થિતિની સમીક્ષા કર્યા બાદ જ વિઝા સેવાઓ ફરી શરૂ કરવા અંગે નિર્ણય લેવામાં આવશે. આ ઘટના બાદ બન્ને દેશો વચ્ચે રાજદ્વારી સ્તરે સંપર્ક વધ્યો છે અને બાંગ્લાદેશી પ્રશાસનને સ્થિતિ સામાન્ય કરવા માટે જરૂરી પગલાં ભરવા વિનંતી કરવામાં આવી છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
India Bangladesh tensionvisa suspensionconsular servicesભારત બાંગ્લાદેશ તણાવવિઝા સેવા સ્થગિત

Trending news