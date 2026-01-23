ભારતે અમેરિકાને આપ્યો એવડો મોટો ઝટકો, બીજી બાજુ ટ્રમ્પે કેનેડાને આપ્યો આંચકો, જાણો શું છે મામલો
Trump Peace Board: ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના પીસ બોર્ડમાં કોણ કોણ હાલ સામેલ થયું છે, કયા દેશોએ અંતર જાળવ્યું અને કોણ હજુ પણ અસમંજસમાં છે તે ખાસ જાણો. આ ઉપરાંત ટ્રમ્પે કેનેડાને શું ઝટકો આપ્યો તે પણ જાણો.
Trending Photos
અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ જ્યારથી સત્તા પર આવ્યા છે ત્યારથી વૈશ્વિક રાજકારણમાં ભારે હલચલ છે. સ્વિટ્ઝરલેન્ડના દાવોસમાં વિશ્વ આર્થિક મંચ (WEF)નું આયોજન થયું છે. જેમાં ટ્રમ્પે પોતાના અત્યંત મહત્વકાંક્ષી એવા બોર્ડ ઓફ પીસને લોન્ચ કર્યું. જો કે આશ્ચર્યની વાત છે એ છે ભારત સહિત અનેક UNSCના સ્થાયી સભ્ય દેશો કે જી7 દેશોના કોઈ પ્રતિનિધિ આ સમારોહમાં જોવા મળ્યા નહીં. એટલે કે ભારત સહિત અનેક મોટા દેશોએ અંતર જાળવ્યું. એવી પણ ચિંતા વ્યક્ત થઈ રહી છે કે તેના કારણે યુએન જેવી સંસ્થાઓનું મહત્વ ઘટી શકે છે.
ભારત સામેલ થયું નહીં
મીડિયા રિપોર્ટ્સ મુજબ ભારત સહિત 60 દેશોને ટ્રમ્પે બોર્ડ ઓફ પીસમાં જોડાવવાનું આમંત્રણ આપ્યું હતું. દાવોસના રિસોર્ટમાં આયોજિત સાઈન ઈવેન્ટમાં કોઈ પણ ભારતીય અધિકારી હાજર રહ્યા નહતા. ભારતે હાલ જો કે તેના પર કોઈ સત્તાવાર નિર્ણય લીધો નથી. એવું જણાઈ રહ્યું છે કે ભારત વેઈટ એન્ડ વોચની સ્થિતિમાં છે.
સંયુક્ત રાષ્ટ્ર જેવી સંસ્થાઓ માટે પડકાર?
ટ્રમ્પના બોર્ડ ઓફ પીસના અધિકૃત ચાર્ટરે ખળભળાટ મચાવેલો છે. ચાર્ટરમાં ખાસ કરીને ગાઝાનો તો કોઈ ઉલ્લેખ નથી. પરંતુ તેની જગ્યાએ એવા વ્યાપક અધિકાર ક્ષેત્રન તૈયાર કરાયું છે કે જે વૈશ્વિક સંઘર્ષોને ઉકેલનારી વર્તમાન વૈશ્વિક સંસ્થાઓને પડકાર ફેંકી શકે છે. રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે સંકેત આપતા કહ્યું કે, ગાઝામાં સફળ થયા બાદ અમે અન્ય ક્ષેત્રોમાં પણ તેનો વિસ્તાર કરી શકીએ છીએ. એકવાર જ્યારે આ બોર્ડ સંપૂર્ણ રીતે બની જાય તો આપણે જે ઈચ્છીએ તે કરી શકીએ છીએ. જો કે તેમણે એમ પણ કહ્યું કે આ હોર્ડ યુએન સાથે મળીને કામ કરી શકે છે. પરંતુ આ સાથે જ તેઓ યુએનની પ્રાસંગિકતા પર સવાલ ઉઠાવવાથી પણ ચૂક્યા નહીં.
કયા દેશોએ ભાગ લીધો
આ સાઈન ઈવેન્ટમાં પાકિસ્તાન સહીત 19 દેશોના પ્રતિનિધિઓએ ભાગ લીધો. જેમાં ઈન્ડોનેશિયા, આર્જેન્ટિના, હંગરી, કઝાકિસ્તાન, વગેરે જેવા 11 દેશોના રાષ્ટ્રાધ્યક્ષોએ સાઈન કર્યા જ્યારે 8 એવા દેશો જેમ કે સાઉદી અરબ, તુર્કી, યુએઈ, કતાર વગેરેના વરિષ્ઠ અધિકારીઓ હાજર રહ્યા. પાકિસ્તાનના પ્રધાનમંત્રી શાહબાજ શરીફની સાથે ત્યાં સેના પ્રમુખ ફીલ્ડ માર્શલ આસિમ મુનીરની હાજરીએ પણ બધાનું ધ્યાન ખેંચ્યું.
આ દેશોએ બોર્ડમાં સામેલ થવાનું આમંત્રણ સ્વીકાર્યું
આર્જેન્ટિના, અલ્બાનિયા, આર્મેનિયા, અઝરબૈજાન, બહરીન, બેલારૂસ, બલ્ગેરિયા, ઈજિપ્ત, હંગરી, ઈન્ડોનેશિયા, જોર્ડન, કઝાકિસ્તાન, કોસોવો, મોરક્કો, મંગોલિયા, પાકિસ્તાન, કતાર, તુર્કી, સંયુક્ત આરબ અમીરાત, ઉઝ્બેકિસ્તાન, વિયેતનામ
કયા દેશોએ હાલ બોર્ડમાં સામેલ ન થવાનું વલણ અપનાવ્યું
ફ્રાન્સ, નોર્વે, સ્લોવેનિયા, સ્વીડન, યુનાઈટેડ કિંગડમ
જે દેશોને આમંત્રણ મળ્યું પરંતુ હજુ સુધી કોઈ નિર્ણય લીધો નથી
કંબોડિયા, ચીન, ભારત, રશિયા, ક્રોએશિયા, સાઈપ્રસ, ગ્રીસ, જર્મની, ઈટાલી, યુરોપીયન સંઘટની કાર્યકારી શાખા પેરાગ્વે, સિંગાપુર, થાઈલેન્ડ, યુક્રેન.
ટ્રમ્પે કેનેડાને આપ્યો ઝટકો
આ બધા વચ્ચે એવા પણ સમાચાર આવી રહ્યા છે કે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ગુરુવારે કેનેડાને જે બોર્ડ ઓફ પીસમાં સામેલ થવાનું આમંત્રણ આપ્યું હતું તે પાછું ખેંચી લીધુ છે. ટ્રમ્પે સોશિયલ મીડિયા મંચ પર એક પોસ્ટ શેર કરીને તેની જાણકારી આપી.
ટ્રમ્પનો જો કે દાવો છે કે 59 દેશોએ બોર્ડ પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે. જો કે વાસ્તવમાં ફક્ત 19 દેશો અને અમેરિકાના રાષ્ટ્રાધ્યક્ષ, ટોચના રાજનિયક, અને અન્ય અધિકારીઓ જ આ સમારોહમાં ઉપસ્થિત હતા. ટ્રમ્પે અઝરબૈજાનથી લઈને પેરાગ્વે અને હંગરી સુધીના સમૂહને કહ્યું કે તમે દુનિયાના સૌથી શક્તિશાળી લોકો છો.
કોણ ચલાવશે આ બોર્ડ
ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ આ બોર્ડના આજીવન અધ્યક્ષ હશે. ટ્રમ્પે પોતાની પસંદના 7 લોકો માર્કો રૂબિયો, સ્ટીવ વિટકોફ, જેરેડ કુશનર, ટોની બ્લેયર, અજય બંગા, માર્ક રોવન અને રોબર્ટ ગેબ્રિયલને તેમાં સામેલ કર્યા છે.
ભારતની રણનીતિ
ભારત હાલ વેઈટ એન્ડ વોચ વલણ અપનાવી રહ્યું છે. ભારત આ મુદ્દે 30-31 જાન્યુઆરીએ નવી દિલ્હીમાં થનારી અરબ લીગના વિદેશ મંત્રીઓની બેઠકમાં ચર્ચા કરી શકે છે. આ ઉપરાંત ફેબ્રુઆરીમાં પીએમ મોદીની સંભવિત ઈઝરાયેલ યાત્રા પણ ખુબ મહત્વની છે.
બોર્ડમાં સામેલ થવા માટે ફી
જે ડ્રાફ્ટ તૈયાર થયેલો છે તેમાં બોર્ડના સ્થાયી સભ્ય બનવા માટે કોઈ પણ દેશે ઓછામાં ઓછું એક અબજ અમેરિકી ડોલર ચૂકવવા પડશે. ટ્રમ્પ આજીવન અધ્યક્ષ જ્યારે અન્ય સભ્યોનો કાર્યકાળ 3 વર્ષનો રહેશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે