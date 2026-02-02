Prev
ઘમંડી બાંગ્લાદેશને ભારતે આપ્યો મોટો ઝટકો, હવે ઠેકાણે આવશે તેની શાન

 India Budget 2026 For Bangladesh: કેન્દ્રીય બજેટ 2026-2027મા આ વખતે ભારતની વિદેશી સહાયતા નીતિને લઈને ખાસ ચર્ચા જોવા મળી રહી છે. ખાસ કરી બાંગ્લાદેશ માટે નક્કી કરેલી મદદમાં મોટા ઘટાડાએ બધાનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Feb 02, 2026, 04:37 PM IST

Budget 2026 Foreign Fund: કેન્દ્રીય બજેટ 2026-2027 રજૂ થઈ ગયું છે. બજેટ રજૂ થયા બાદ તેનું અલગ-અલગ રીતે વિશ્લેષણ થઈ રહ્યું છે. ખાસ કરી બાંગ્લાદેશ માટે મદદમાં કરવામાં આવેલા ઘટાડાની પણ ચર્ચા ચાલી રહી છે. બજેટમાં બાંગ્લાદેશને માત્ર 60 કરોડ રૂપિયા આપવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે.

જે પહેલાની તુલનામાં આશરે 50 ટકાનો ઘટાડો છે. બંને પાડોશી દેશો વચ્ચે વર્તમાન રાજકીય સ્થિતિ અને તાજેતરના નિર્ણયની અસર કેન્દ્ર સરકારના આ બજેટમાં સ્પષ્ટ જોવા મળી રહી છે.

વિદેશી સહાયતાનું બજેટ
નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે સતત નવમી વખત બજેટ રજૂ કરતા નેબરહુડ ફર્સ્ટ નીતિ હેઠળ વિદેશ મંત્રાલય માટે 22,118.97 કરોડ રૂપિયાની ફાળવણી કરી છે. જે પાછલા વર્ષના 20,516.61 કરોડ રૂપિયાથી થોડી વધુ છે. આ વખતે બજેટમાં ભૂતાનને સૌથી વધુ સહાયતા આપવામાં આવી છે. જ્યારે બાંગ્લાદેશની સહાયમાં ઘટાડો સ્પષ્ટ જોવા મળી રહ્યો છે.

બાંગ્લાદેશની સહાયતામાં ઘટાડો
આ વખતે બજેટમાં બાંગ્લાદેશ માટે નક્કી કરેલી મદદને ઘટાડી 20 કરોડ રૂપિયા કરી દેવામાં આવી છે. પાછલા વર્ષે બજેટમાં બાંગ્લાદેશ માટે 120 કરોડ રૂપિયાની ફાળવણી કરવામાં આવી હતી. જેમાં માત્ર 34 કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચ થયો હતો.

અલગ-અલગ દેશોને આપવામાં આવેલી વિદેશી સહાયતા
કેન્દ્રીય બજેટ 2026-2027મા વિદેશી સહાયતા હેઠળ ભૂતાનને 2288 કરોડ રૂપિયા આપવામાં આવ્યા છે. નેપાળને 800 કરોડ રૂપિયા, માલદીવને 550 કરોડ રૂપિયા, શ્રીલંકાને 400 કરોડ રૂપિયાની સહાયતા આપવામાં આવી છે. આ સિવાય મ્યાનમારને 300 કરોડ અને અફઘાનિસ્તાનને 150 કરોડ રૂપિયા આપવામાં આવ્યા છે.

આ બજેટમાં બાંગ્લાદેશ માટે 60 કરોડ રૂપિયાની સહાયતા નક્કી કરવામાં આવી છે. બાકી દેશની તુલનામાં બાંગ્લાદેશને સૌથી ઓછી મદદ કરવામાં આવી છે. જ્યારે ભૂતાન, નેપાળ અને માલદીવને વધુ રકમ મળી છે.

Budget 2026 Foreign FundBangladesh Fund Reduced in Budget

