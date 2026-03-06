રશિયન તેલ ખરીદી શકે છે ભારત, જેણે ના પાડી હતી, તે અમેરિકાએ જ આપી છૂટ, જાણો કારણ
India Buy Russian oil: ગુરુવારે ખાનગી પોર્ટલ સાથે વાત કરતા, બે વરિષ્ઠ અમેરિકી અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે યુએસ સરકારે 30 દિવસની કામચલાઉ છૂટ આપવાનો નિર્ણય લીધો છે. ભારત હવે 30 દિવસ સુધી રશિયા પાસેથી તેલની ખરીદી કરી શકે છે.
Trending Photos
India Buy Russian oil: ઈરાન સાથે ચાલી રહેલા યુદ્ધ વચ્ચે, યુએસે ભારતને રશિયન તેલ ખરીદવાની છૂટ આપી છે. યુએસે વૈશ્વિક બજારમાં તેલનો પ્રવાહ જાળવી રાખવાનું કારણ ગણાવ્યું છે. નોંધનીય છે કે, યુએસ દ્વારા ભારત પર રશિયન તેલ ખરીદવાનું બંધ કરવા દબાણ કરવામાં આવ્યું હતું. આ નિર્ણય એવા સમયે થયો છે, જ્યારે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં મોટી સંખ્યામાં તેલ જહાજો ફસાયેલા હોવાના અહેવાલો બહાર આવી રહ્યા છે.
ગુરુવારે ખાનગી પોર્ટલ સાથે વાત કરતા, બે વરિષ્ઠ અમેરિકી અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે યુએસ સરકારે 30 દિવસની કામચલાઉ છૂટ આપવાનો નિર્ણય લીધો છે. આ છૂટનો હેતુ સમુદ્રમાં ફસાયેલા રશિયન તેલનું વેચાણ ચાલુ રાખવાનો અને તેલની અછત ન પડવાનું છે.
મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, યુએસ સરકારના સચિવ સ્કોટ બેસન્ટે આ વાતની પુષ્ટિ કરી છે. તેમણે કહ્યું કે આ નિર્ણય વૈશ્વિક બજારમાં તેલની હાજરી જાળવી રાખવાનો છે. તેમણે કહ્યું કે, વૈશ્વિક બજારમાં તેલનો પ્રવાહ જાળવી રાખવા માટે, અમેરિકા ભારતીય રિફાઇનર્સને રશિયન તેલ ખરીદવા માટે 30 દિવસની છૂટ આપી રહ્યું છે.
યુએસએ રશિયા વિશે શું કહ્યું
બેસન્ટે કહ્યું કે કામચલાઉ મુક્તિ ફક્ત સમુદ્રમાં પહેલાથી જ રહેલા કાર્ગોને લાગુ પડશે. તેમણે ઉમેર્યું કે આ રશિયાને નોંધપાત્ર આર્થિક લાભ આપશે નહીં. તેમણે ઉમેર્યું કે, આ ટૂંકા ગાળાના પગલાથી રશિયન સરકારને આર્થિક લાભ મળશે નહીં, કારણ કે તે ફક્ત સમુદ્રમાં પહેલાથી જ ફસાયેલા વ્યવહારો પર લાગુ થશે.
સોદો લગભગ પૂર્ણ
યુએસના નાયબ વિદેશ સચિવ ક્રિસ્ટોફર લેન્ડાઉએ ગુરુવારે જણાવ્યું હતું કે યુએસ ભારત સાથે મળીને કામ કરશે, જેથી તેની ટૂંકા ગાળાની અને લાંબા ગાળાની ઉર્જા જરૂરિયાતો પૂરી થાય. ઇરાન દ્વારા પર્શિયન ગલ્ફ અને ઓમાનના અખાત વચ્ચેના સાંકડા જળમાર્ગ, હોર્મુઝ સ્ટ્રેટની નાકાબંધી બાદ વૈશ્વિક સ્તરે તેલ અને ગેસના ભાવમાં વધારો થયો છે. વૈશ્વિક તેલ અને LNG (લિક્વિફાઇડ નેચરલ ગેસ)નો લગભગ 20 ટકા આ સ્ટ્રેટ દ્વારા પરિવહન થાય છે.
ભારત તેના ક્રૂડ તેલના 88 ટકા અને તેની કુદરતી ગેસની જરૂરિયાતોના લગભગ 50 ટકા આયાત કરે છે. મોટાભાગનો પુરવઠો હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ દ્વારા આવે છે.
રાયસીના ડાયલોગમાં, લેન્ડાઉએ કહ્યું કે, મને આશા છે કે ભારત વૈકલ્પિક સ્ત્રોતો શોધી રહ્યું છે. મને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ કરતાં વધુ સારો વૈકલ્પિક સ્ત્રોત દેખાતો નથી. અમે ભારત સાથે સહયોગ કરવા માંગીએ છીએ.
તેમણે કહ્યું કે, અમે તમારી ટૂંકા ગાળાની અને લાંબા ગાળાની ઊર્જા જરૂરિયાતો પૂરી થાય તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે તમારી સાથે કામ કરીશું. લેન્ડાઉએ ભારત અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ વચ્ચેના પ્રસ્તાવિત વેપાર કરારનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો, અને કહ્યું કે તે હવે લગભગ અંતિમ તબક્કામાં છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે