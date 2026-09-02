/મંદિર ફરીથી બનાવો, દોષિતો સામે કડક કાર્યવાહી કરો: પાકિસ્તાનમાં 100 વર્ષ જૂનું હિન્દુ મંદિર તોડી પડાતા ભારતનું કડક વલણ

પાકિસ્તાનના પંજાબ રાજ્યમાં 100 વર્ષ જૂના હિંદુ મંદિરને લઈને વિવાદ થઈ ગયો છે. નારોવાલના સિરાજ ગામમાં આવેલા આ જૂના મંદિરને લઈને સ્થાનિક લોકો અને અલ્પસંખ્યક પ્રતિનિધિઓનો આરોપ છે કે તેને ઈરાદાપૂર્વક પાડવામાં આવ્યું અને મંદિરની જમીનનો ઉપયોગ પાસે આવેલા મદરેસા માટે કરવામાં આવવાનો હતો. પાકિસ્તાનના અધિકારીઓનું કહેવું છે કે મંદિરને કોઈએ પાડ્યું નથી, પરંતુ ભારે વરસાદને કારણે જૂની ઈમારત ધરાશાયી થઈ. હવે આ મામલા પર ભારત સરકારની પ્રતિક્રિયા સામે આવી છે.
ભારતે પાકિસ્તાનને આ મામલાની તપાસ કરાવવાની માગ કરી છે. વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા રણધીર જાયસવાલે કહ્યુ કે ભારતે મંદિર નષ્ટ થવાના સમાચાર ગંભીરતાથી લીધા છે. તેમણે આ 100 વર્ષ જૂના અલ્પસંખ્યક પૂજા સ્થળની સાથે ચિંતાજનક અને નિંદનીય ઘટના ગણાવી. ભારતે પાકિસ્તાનને આ મામલાની તત્કાલ પારદર્શી તપાસ કરવાની માગ કરી છે. સાથે જવાબદાર લોકો સામે કાર્યવાહી કરવાનું કહ્યું છે.
ભારતે તે પણ કહ્યું કે પાકિસ્તાન સરકારની જવાબદારી છે કે ત્યાં રહેતા અલ્પસંખ્યક સમુદાયોની સુરક્ષા બનાવી રાખે અને તેના ધાર્મિક, સાંસ્કૃતિક સ્થળોનું રક્ષણ કરે. ભારતે મંદિરને ફરી બહાલ કરવાની દિશામાં તત્કાલ પગલાં ભરવાની માગ કરી છે.
શું છે મંદિરની કહાની
પાકિસ્તાનની મસીહા મિલ્લત પાર્ટી, હિંદુ સમુદાયના પ્રતિનિધિ અને સ્થાનીક લોકોનો દાવો છે કે મંદિરને કેટલાક કટ્ટરપંથીઓએ પાડી નાખ્યું. PMMP ના અધ્યક્ષ અસલમ પરવેઝ સાહોત્રાએ આરોપ લગાવ્યો કે આ ઘટનામાં TLP સાથે જોડાયેલા લોકો સામેલ હોઈ શકે છે. તેમણે કહ્યું કે મંદિર પડ્યા બાદ તેના શિખરના ધાતુના હિસ્ટા, ઈંટો અને નિર્માણની અન્ય સામગ્રી પણ હટાવી દેવામાં આવી છે.
સાહોત્રાએ તે પણ દાવો કર્યો કે મંદિર પાસેની જમીનને પહેલા એક મદરેસા માટે Evacuee Trust Property Board (ETPB) ને લીઝ પર આપવામાં આવી હતી. પરંતુ બાદમાં ભાડું ન મળવા અને જમીનનો નક્કી ઉદ્દેશ્ય માટે ઉપયોગ ન કરવાને કારણે લીઝ રદ્દ કરી દેવામાં આવી હતી.