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મંદિર ફરીથી બનાવો, દોષિતો સામે કડક કાર્યવાહી કરો: પાકિસ્તાનમાં 100 વર્ષ જૂનું હિન્દુ મંદિર તોડી પડાતા ભારતનું કડક વલણ

પાકિસ્તાનમાં 100 વર્ષ જૂના હિંદુ મંદિરના વિધ્વંસના સમાચાર પર ભારતે કડક વલણ અપનાવ્યું છે. વિદેશ મંત્રાલયે તેને નિંદનીય ગણાવ્યું અને પાકિસ્તાન પાસે તત્કાલ તપાસ, દોષિતો પર કાર્યવાહી, મંદિરની બહાલી અને અલ્પસંખ્યકોની સુરક્ષાની ખાતરી કરવાની માગ કરી છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 02, 2026, 11:16 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 11:16 PM IST
મંદિર ફરીથી બનાવો, દોષિતો સામે કડક કાર્યવાહી કરો: પાકિસ્તાનમાં 100 વર્ષ જૂનું હિન્દુ મંદિર તોડી પડાતા ભારતનું કડક વલણ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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