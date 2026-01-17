ભારતે એવો નિર્ણય લીધો છે કે અમેરિકા હવે કંઈ કરી શકતું નથી, જાણો શું છે આખો મામલો?
India-US Trade Deal: ભારત વિશ્વનો સૌથી મોટો કઠોળનો ગ્રાહક દેશ છે, જે વૈશ્વિક વપરાશના આશરે 27 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે. તેથી, યુએસ કઠોળ પર ભારતના ટેરિફ તેના ખેડૂતોને નુકસાન પહોંચાડી રહ્યા છે.
India-US Trade Deal: અમેરિકા કદાચ એવું માનશે કે તેણે ટેરિફ લગાવીને ભારતને પાઠ ભણાવ્યો છે, પરંતુ વાસ્તવિકતા એ છે કે ભારતે અમેરિકાને મુશ્કેલીમાં મુકી દીધું છે. ભારતે અમેરિકાથી આયાત થતા કઠોળ પર 30 ટકા ટેરિફ લગાવ્યો છે. હવે, બે અમેરિકન સેનેટરોએ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને આ 30 ટકા ટેરિફ હટાવવા અપીલ કરી છે.
સેનેટરોએ ટ્રમ્પને અપીલ કરી
એક અહેવાલ મુજબ, 16 જાન્યુઆરીએ ટ્રમ્પને લખેલા પત્રમાં, મોન્ટાનાના રિપબ્લિકન સેનેટર સ્ટીવ ડેઇન્સ અને નોર્થ ડાકોટાના કેવિન ક્રેમરે તેમના ખેડૂતોની સલામતીને ધ્યાનમાં રાખીને, અમેરિકન કઠોળ પર ભારતના 30 ટકા ટેરિફ ઘટાડવા વિનંતી કરી હતી.
ભારત વિશ્વનો કઠોળનો સૌથી મોટો ગ્રાહક હોવાથી, વૈશ્વિક વપરાશમાં આશરે 27 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે, તેથી અમેરિકન કઠોળ પર ભારતના ટેરિફ તેમના ખેડૂતોને નુકસાન પહોંચાડી રહ્યા છે. આ ટેરિફને કારણે ભારતમાં કઠોળ અને વટાણાની નિકાસમાં પણ ઘટાડો થયો છે.
પીએમ મોદીએ પત્રમાં એ પણ ઉલ્લેખ કર્યો
ટ્રમ્પને લખેલા પત્રમાં, સેનેટરોએ જણાવ્યું હતું કે મસૂર, ચણા, સૂકા કઠોળ અને વટાણા ભારતમાં સૌથી વધુ ઉપયોગમાં લેવાતા કઠોળમાંના એક છે, પરંતુ ભારતે આ શ્રેણીઓમાં યુએસ નિકાસ પર ભારે ટેરિફ લગાવ્યા છે. પરિણામે, અહીં ઉગાડવામાં આવતા ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા ઉત્પાદનો ભારતમાં નિકાસ કરવામાં આવે ત્યારે સ્પર્ધાત્મક ગેરલાભનો સામનો કરે છે.
ડેઇન્સ અને ક્રેમરે જણાવ્યું હતું કે બંને દેશો વચ્ચે આર્થિક સહયોગ વધારવા માટે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથે કઠોળ પર ટેરિફની ચર્ચા કરવી એ યુએસ ઉત્પાદકો અને ભારતીય ગ્રાહકો બંને માટે પરસ્પર ફાયદાકારક રહેશે.
ભારત-યુએસ વેપાર કરાર ક્યારે અંતિમ સ્વરૂપ આપશે?
આ દરમિયાન, વાણિજ્ય સચિવ રાજેશ અગ્રવાલે ગુરુવારે નવી દિલ્હીમાં જણાવ્યું હતું કે ભારત અને યુએસ દ્વિપક્ષીય વેપાર કરારને અંતિમ સ્વરૂપ આપવાની ખૂબ નજીક છે, અને વાતચીત કરનારી ટીમો લગભગ તમામ બાકી રહેલા મુદ્દાઓ પર કામ કરી રહી છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે બંને પક્ષો યોગ્ય સમયરેખા પર સંમત થયા પછી ઔપચારિક જાહેરાત કરવામાં આવશે. તેમણે એમ પણ ઉમેર્યું હતું કે કોઈ સમયમર્યાદા નક્કી કરવામાં આવી નથી.
