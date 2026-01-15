Prev
ઈઝરાયેલ પ્રવાસ અંગે ભારતની કડક સૂચના, નાગરિકોને સતર્ક રહેવા જણાવ્યું; જાણો કેમ

Indian Nationals Israel Travel: વિદેશ મંત્રાલયની એડવાઈઝરીમાં જણાવાયું છે કે, આ પ્રદેશની વર્તમાન સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને હાલમાં ઈઝરાયેલમાં રહેતા તમામ ભારતીય નાગરિકોને સતર્ક રહેવા અને ઈઝરાયેલના સત્તાવાળાઓ તેમજ 'હોમ ફ્રન્ટ કમાન્ડ' દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલી સુરક્ષા માર્ગદર્શિકા અને પ્રોટોકોલનું ચુસ્તપણે પાલન કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Jan 15, 2026, 11:17 PM IST

Indian Nationals Israel Travel: ભારતે ઈઝરાયેલમાં રહેતા ભારતીય નાગરિકો માટે એક એડવાઈઝરી જાહેર કરી છે, જેમાં તેમને સતર્ક રહેવા અને સુરક્ષા નિયમોનું કડક પાલન કરવાની અપીલ કરવામાં આવી છે. મધ્ય પૂર્વમાં વધતા તણાવને જોતા ભારતીય નાગરિકોને ઈઝરાયેલની બિન-જરૂરી મુસાફરી ટાળવા અને સ્થાનિક સુરક્ષા સૂચનાઓનું પાલન કરવા પણ આગ્રહ કરવામાં આવ્યો છે.

મુખ્ય સૂચનાઓ અને હેલ્પલાઇન
એડવાઈઝરીમાં વધુમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે, ભારતીય નાગરિકોએ ઈઝરાયેલની તમામ બિન-જરૂરી યાત્રાઓ ટાળવી જોઈએ. કોઈપણ ઈમરજન્સીની સ્થિતિમાં ભારતીય નાગરિકો ભારતીય દૂતાવાસની 24x7 હેલ્પલાઇન પર સંપર્ક કરી શકે છે. ટેલિફોન: +972-54-7520711; +972-54-3278392.

In view of the prevailing situation in the region, all Indian nationals currently in Israel are advised to remain vigilant and strictly adhere to the safety guidelines and protocols issued by the Israeli authorities and the Home Front Command (https://t.co/033m9pwvDj)… pic.twitter.com/VcxeN6DQEi

— India in Israel (@indemtel) January 15, 2026

શા માટે આ ચેતવણી આપવામાં આવી?
આ ચેતવણી એવા સમયે આપવામાં આવી છે, જ્યારે ઈરાન વ્યાપક વિરોધ પ્રદર્શનોનો સામનો કરી રહ્યું છે અને અમેરિકાએ ત્યાં હસ્તક્ષેપ તેમજ લશ્કરી કાર્યવાહીની શક્યતાને નકારી નથી. બીજી તરફ ઈરાને ચેતવણી આપી છે કે, જો અમેરિકા હુમલો કરશે તો આ વિસ્તારમાં આવેલા અમેરિકી સૈન્ય મથકો ઈરાની હુમલાના નિશાન બનશે. વધતા તણાવ વચ્ચે ઈરાનના કટ્ટર હરીફ ગણાતા તેલ અવીવ (ઈઝરાયેલ)માં પણ ચિંતા વધી ગઈ છે.

ઉલ્લેખનીય છે કે, બુધવારે વિદેશ મંત્રી એસ. જયશંકર પર ઈરાનના વિદેશ મંત્રી સૈયદ અબ્બાસ અરાઘચીનો ફોન આવ્યો હતો. બન્ને નેતાઓએ ઈરાન અને તેની આસપાસની બદલાતી પરિસ્થિતિ અંગે ચર્ચા કરી હતી. જયશંકરે 'X' (ટ્વિટર) પર પોસ્ટ કરતા લખ્યું કે, "ઈરાની વિદેશ મંત્રી સૈયદ અબ્બાસ અરાઘચીનો ફોન આવ્યો હતો. અમે ઈરાન અને તેની આસપાસની બદલાતી પરિસ્થિતિ પર ચર્ચા કરી."

