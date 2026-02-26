PM Modi Israel Visit: PM મોદીના તાબડતોબ બે દિવસના ઈઝરાયેલ પ્રવાસથી ભારતને શું મળ્યું? જાણીને દુશ્મનો છાતી પીટશે
PM Modi In Israel: પીએમ મોદી બે દિવસના ઈઝરાયેલ પ્રવાસ પર ગયા છે. અહીં તેમના આગમન સમયે બધા પ્રોટોકોલ તોડીને ઈઝરાયેલી પીએમ બેન્જામીન નેતન્યાહૂ પત્ની સહિત એરપોર્ટ પર હાજર રહ્યા અને પીએમ મોદીનું ભવ્ય સ્વાગત કર્યું. આજે ભારત અને ઈઝરાયેલ વચ્ચે પ્રતિનિધિ સ્તરની દ્વિપક્ષીય બેઠક થઈ અને અનેક કરારો થયા. પીએમ મોદીના આ પ્રવાસથી ભારતને શું મળ્યું તે પણ ખાસ જાણો.
- PM મોદી ઈઝરાયેલના બે દિવસના પ્રવાસે.
- ભારત-ઈઝરાયેલ વચ્ચે આજે દ્વિપક્ષીય બેઠક થઈ.
- બેઠકમાં મહત્વના કરારો થયા, જાણો ભારતને શું મળ્યું?
PM મોદી બુધવારથી બે દિવસના ઈઝરાયેલ પ્રવાસે છે. ઈઝરાયેલ અને ભારત વચ્ચેના સંબંધો છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં કેટલા ગાઢ બની ગયા છે તેનો પુરાવો તો એ છે કે પીએમ મોદીના ઈઝરાયેલ પ્રવાસ દરમિયાન ઈઝરાયેલ આખું ભારતના રંગે રંગાઈ ગયું. ચારેબાજુ ભારતના ઝંડા, ભારતીય સંસ્કૃતિની ઝલક અને પીએમ બેન્જામિન નેતન્યાહૂ પોતે પણ ભારતીય પોષાકમાં જોવા મળ્યા. તેઓ પીએમ મોદીને પોતે રિસિવ કરવા માટે બધા પ્રોટોકોલ તોડીને એરપોર્ટ પણ પહોંચ્યા હતા. ત્યારે સ્વાભાવિક રીતે એ પ્રશ્ન ચોક્કસ થાય કે ભારતને પીએમ મોદીના આ ઈઝરાયેલ પ્રવાસથી શું મળ્યું? તો ચાલો આપણે ભારત અને ઈઝરાયેલ વચ્ચે આજે થયેલા કેટલાક કરારો વિશે જાણીએ.
ભારત અને ઈઝરાયેલ વચ્ચે અનેક કરાર થયા
પીએમ મોદી અને ઈઝરાયેલના પ્રધાનમંત્રી બેન્જામીન નેતન્યાહૂ વચ્ચે આજે અતિ મહત્વની પ્રતિનિધિ સ્તરની દ્વિપક્ષીય બેઠક થઈ જેમાં અનેક કરાર પણ થયા. આ કરારમાં શિક્ષણ, આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્સ (AI) અને સાઈબર સિક્યુરિટી જેવા મહત્વના કરારો પણ સામેલ છે. પીએમ મોદી અને બેન્જામીન નેતન્યાહૂ વચ્ચે આ કરારોનું આદાન પ્રદાન થયું. બેઠક બાદ જે સંયુક્ત પત્રકાર પરિષદ થઈ તેમાં પીએમ મોદીએ શાલોમ નું સંબોધન કરીને પોતાની વાતની શરૂઆત કરી હતી. તેમણે ખુબ જ ઉષ્માભર્યા સ્વાગત બદલ ઈઝરાયેલી પીએમનો આભાર પણ માન્યો. પીએમ મોદીનો આ બીજો ઈઝરાયેલ પ્રવાસ છે. આ અગાઉ તેઓ 2017માં પણ ઈઝરાયેલના પ્રવાસે ગયા હતા. ઈઝરાયેલના પીએમ બેન્જામીન નેતન્યાહૂએ પણ પીએમ મોદીના પ્રવાસને અદભૂત ગણાવ્યો. તેમણે કહ્યું કે ખુબ નાનો પરંતુ અત્યંત સફળ અને ભાવુક પ્રવાસ રહ્યો. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે કેનેસ્સેટ (ઈઝરાયેલી સંસદ)માં પીએમ મોદીના ભાવુક સંબોધન બાદ ઈઝરાયેલમાં ભાગ્યે જ કોઈની આંખો સૂકી રહી હશે.
મુક્ત વેપાર સંધિ પર મોટા સમાચાર
આ દરમિયાન પીએમ મોદીએ કહ્યું કે ભારત અને ઈઝરાયેલ વચ્ચે જલદી ફ્રી ટ્રેડ એગ્રીમેન્ટ (મુક્ત વેપાર સંધિ)ને અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવશે. જે બંને દેશોને ફાયદો કરાવશે. અત્રે જણાવવાનું કે હાલમાં જ ભારતે યુરોપીયન યુનિયન અને અમેરિકા સાથે ટ્રેડ ડીલ કરી છે.
#WATCH | Jerusalem | Addressing a joint press briefing with Israel PM Benjamin Netanyahu, PM Modi says," We will soon give final shape to a mutually beneficial Free Trade Agreement."
— ANI (@ANI) February 26, 2026
પીએમ મોદીએ ઈઝરાયેલાના પીએમ બેન્જામીન નેતન્યાહૂ સાથે જે સંયુક્ત પત્રકાર પરિષદ કરી તેમાં કહ્યું કે આજની બેઠકમાં અમે અમારા સહયોગને નવી દિશા અને ઝડપ આપવા પર ચર્ચા કરી. અમારો આર્થિક સહયોગ, ગ્રોથ, ઈનોવેશન, અને જોઈન્ટ સમૃદ્ધિનું એન્જિન બનેલો છે. આપસી રોકાણ વધારવા માટે અમે ગત વર્ષે દ્વિપક્ષીય રોકાણ સમજૂતિ કરાર કર્યો હતો. અમે જલદી લાભકારી મુક્ત વેપાર સંધિને અંતિમ સ્વરૂપ આપીશું. ટેક્નોલોજી અમારી ભવિષ્યની ભાગીદારીનું કેન્દ્ર છે, આજે અમે ક્રિટિકલ એન્ડ ઈમર્જિંગ ટેક્નોલોજી પાર્ટનરશીપ સ્થાપવાનો નિર્ણય લીધો છે. તેનાથી AI, ક્વોન્ટમ, અને મહત્વપૂર્ણ ખનિજો જેવા સેક્ટરોને ગતિ મળશે.
#WATCH | Jerusalem | Addressing joint press briefing with Israel PM Benjamin Netanyahu, PM Modi says," We have decided to establish a critical and emerging technology partnership. I am happy that an agreement has been signed for the use of UPI in Israel. We will further our work…
— ANI (@ANI) February 26, 2026
તેમણે એમ પણ કહ્યું કે અમારા સંબંધો ગાઢ વિશ્વાસ, જોઈન્ટ લોકશાહી મૂલ્યો અને માનવીય સંવેદનાઓની મજબૂત આધારશિલા પર સ્થપાયેલા છે. આજે અમે અમારી ટાઈમ ટેસ્ટિંગ ભાગીદારીને વિશેષ રણનીતિક ભાગીદારીનો દરજ્જો આપવાનો ઐતિહાસિક નિર્ણય લીધો છે. તે બંને દેશોની આકાંક્ષાઓનું પ્રતિબિંબ છે.
ઉત્કૃષ્ટતાના કેન્દ્ર વધારવાનો લક્ષ્યાંક
પીએમ મોદીએ કહ્યું કે બંને દેશો વચ્ચે કૃષિ સહયોગનો પણ લાંબો અને સફળ ઈતિહાસ રહ્યો છે. આજે અમે આ સહયોગને ભવિષ્યવાદી દિશા આપવાનો સંકલ્પ લીધો છે. ઈઝરાયેલના સહયોગથી ભારતમાં સ્થાપિત ઉત્કૃષ્ટતાના કેન્દ્ર અમારી મિત્રતાનું ઉત્તમ ઉદાહરણ છે. તેની સફળતા જોઈને અમે તેની સંખ્યા 100 સુધી લઈ જવાનો લક્ષ્યાંક રાખ્યો છે.
સંયુક્ત પત્રકાર પરિષદમાં પીએમ મોદીએ એ પણ જણાવ્યું કે ઈઝરાયેલમાં યુપીઆઈના ઉપયોગ માટે કરાર કરવામાં આવ્યો છે. ડિજિટલ સ્વાસ્થ્ય માટે પણ અમે અમારા અનુભવ શેર કરતા લોકોના જીવનમાં સુધારો લાવવા માટે પ્રતિબદ્ધ છીએ. પીએમ મોદીએ કહ્યું કે રક્ષા ક્ષેત્રમાં ઈઝરાયેલ સાથે દાયકાઓ જૂનો સંરક્ષણ સહયોગ રહ્યો છે. ગત વર્ષે થયેલા એમઓયુથી તેમાં નવા આયામ જોડાશે. અમે મળીને સંયુક્ત વિકાસ, સંયુક્ત ઉત્પાદન, અને ટેક્નોલોજીના આદાન પ્રદાનની દિશામાં આગળ વધીશું.
