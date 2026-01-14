તાત્કાલિક તેહરાન છોડો... ઈરાન પર મંડરાઈ રહ્યું છે મોટું સંકટ? MEAએ 10 દિવસમાં જાહેર કરી બીજી એડવાઈઝરી
Iran Protest: વિદેશ મંત્રાલય દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલી એડવાઈઝરીમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, ઈરાનમાં હાજર ભારતીય નાગરિકો કોમર્શિયલ ફ્લાઈટ્સ સહિત ઉપલબ્ધ કોઈપણ પરિવહન માધ્યમ દ્વારા ઈરાન છોડી દે.
Iran Protest: ઈરાનમાં ચાલી રહેલા વિરોધ પ્રદર્શનો વચ્ચે ભારત સરકારે પોતાના નાગરિકો માટે એડવાઈઝરી જાહેર કરી છે. વિદેશ મંત્રાલયે તેની એડવાઈઝરીમાં કહ્યું છે કે, ઈરાનમાં રહેતા વિદ્યાર્થીઓ, શ્રદ્ધાળુઓ, વેપારીઓ અને ટૂરિસ્ટને અપીલ છે કે, તેઓ ઈરાનથી તાત્કાલિક નીકળી જાય અને આગામી આદેશ સુધી તેહરાનની યાત્રા કરવાનું ટાળે. ભારતીય વિદેશ મંત્રાલયની છેલ્લા 10 દિવસમાં ઈરાનને લઈને આ બીજી એડવાઈઝરી જાહેર કરી છે.
ભારતીય નાગરિકો ઈરાન છોડે: વિદેશ મંત્રાલય
વિદેશ મંત્રાલયે કહ્યું કે, 'ઈરાનમાં હાજર ભારતીય નાગરિકો સાવધાની રાખે અને વિરોધ પ્રદર્શનો કે રેલીઓવાળા વિસ્તારોમાં જવાનું ટાળે. ઈરાનમાં ભારતીય દૂતાવાસના સંપર્કમાં રહે અને કોઈપણ ઘટનાક્રમ માટે સ્થાનિક મીડિયા પર નજર રાખે.' ભારતીય નાગરિકોને કોમર્શિયલ ફ્લાઈટથી લઈને ત્યાં હાજર કોઈપણ ટ્રાન્સપોર્ટ દ્વારા ઈરાન છોડવાની સલાહ આપવામાં આવી છે.
ભારતીય દૂતાવાસે જાહેર કર્યા ઇમરજન્સી નંબર
વિદેશ મંત્રાલયે ઈરાનમાં રહેતા તમામ ભારતીય નાગરિકોને અપીલ કરી છે કે, તેઓ તેમના પ્રવાસ અને ઈમિગ્રેશન દસ્તાવેજો, જેમાં પાસપોર્ટ અને ID સામેલ છે, તે પોતાની પાસે તૈયાર રાખે. ઈરાનમાં ભારતીય દૂતાવાસે ઇમરજન્સી કોન્ટેક્ટ હેલ્પલાઈન નંબર +989128109115; +989128109109; +989128109102; +989932179359 અને ઈમેલ cons.tehran@mea.gov.in જાહેર કર્યા છે.
ભારતીય દૂતાવાસમાં રજિસ્ટ્રેશન કરાવવા માટે લિંક જાહેર કરાઈ
વિદેશ મંત્રાલયે કહ્યું કે, 'તમામ ભારતીય નાગરિકો જે ઈરાનમાં છે અને જેમણે ભારતીય દૂતાવાસમાં રજિસ્ટ્રેશન નથી કરાવ્યું, તેમને અપીલ છે કે તેઓ (https://www.meaers.com/request/home) લિંક પર જઈને રજિસ્ટ્રેશન કરાવી લે. આ લિંક દૂતાવાસની વેબસાઈટ પર પણ ઉપલબ્ધ છે. જો ઈરાનમાં ઈન્ટરનેટ સેવા ખોરવાઈ જવાને કારણે કોઈ ભારતીય નાગરિક રજિસ્ટ્રેશન કરાવવામાં અસમર્થ હોય, તો ભારતમાં રહેલા તેમના પરિવારને રજિસ્ટ્રેશન કરાવી લેવા વિનંતી છે.'
ભારતીય વિદેશ મંત્રાલયે આ એડવાઈઝરી એવા સમયે જાહેર કરી છે, જ્યારે ઈરાનના ઘણા પ્રાંતોમાં હિંસક વિરોધ પ્રદર્શનો થઈ રહ્યા છે અને અમેરિકા તેહરાન પર સૈન્ય કાર્યવાહી કરવાની ધમકી આપી રહ્યું છે. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે એક દિવસ પહેલા 13 જાન્યુઆરીએ ઈરાનના લોકોને પ્રદર્શન ચાલુ રાખવાની અપીલ કરી હતી અને કહ્યું હતું કે, 'મદદ રસ્તામાં જ છે'. જો કે, અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિએ 'મદદ રસ્તામાં છે' તેનો ચોક્કસ અર્થ શું છે તે સ્પષ્ટ કર્યું નથી.
ઈરાન માટે મદદ રસ્તામાં છે: ટ્રમ્પ
અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું કે, 'ઈરાનના દેશભક્તો વિરોધ ચાલુ રાખો, તમારી સંસ્થાઓ પર કબજો કરો. હત્યારાઓ અને અત્યાચારીઓના નામ સુરક્ષિત રાખો. તેમને આની મોટી કિંમત ચૂકવવી પડશે. જ્યાં સુધી પ્રદર્શનકારીઓની બિનજરૂરી હત્યાઓ બંધ નહીં થાય ત્યાં સુધી મેં ઈરાની અધિકારીઓ સાથેની તમામ બેઠકો રદ કરી દીધી છે. મદદ રસ્તામાં છે.'
