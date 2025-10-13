Prev
ભારતનો તે પાડોશી દેશ, જ્યાં દફનવિધિ પર છે પ્રતિબંધ, હિન્દુઓની જેમ કરવામાં આવે છે અંતિમ સંસ્કાર

Burial Law: 
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Oct 13, 2025, 09:26 PM IST



Burial Law: વિશ્વભરના વિવિધ દેશોમાં તેમના રિવાજો અને ધર્મોના આધારે અંતિમ સંસ્કાર માટે પોતાના નિયમો અને નિયમો છે. આ નિયમો અને પરંપરાઓ પેઢી દર પેઢી પસાર થાય છે. ભારતના પડોશી દેશ ચીનમાં, શહેરોમાં દફનવિધિ પર પ્રતિબંધ છે, જ્યારે કેટલાક ગ્રામીણ વિસ્તારોને મુક્તિ આપવામાં આવી છે.

ચીનમાં, જ્યારે કોઈનું મૃત્યુ થાય છે, ત્યારે સંબંધીઓ યોગ્ય પોશાક પહેરે છે અને સાત દિવસ સુધી શોક કરે છે. જ્યારે ચીનમાં દફનવિધિ એક પરંપરા છે, ત્યારે હવે મોટા શહેરોમાં તેના પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે.

ચીની પરંપરાઓ અત્યંત જટિલ છે.

ચીનના ઇતિહાસની વાત કરીએ તો, અંતિમ સંસ્કાર માટેની પરંપરાઓ અને તૈયારીઓ અત્યંત જટિલ છે. ઉદાહરણ તરીકે, ત્રીજી સદી બીસીમાં, ચીનના પ્રથમ સમ્રાટના રક્ષણ માટે ટેરાકોટા આર્મીના 9,000 સૈનિકોને દફનાવવામાં આવ્યા હતા.

પરંતુ 1956 માં, ભૂતપૂર્વ ચીની રાષ્ટ્રપતિ માઓ ઝેડોંગે આદેશ આપ્યો હતો કે ચીનમાં લોકોને હવે જમીનનો મહત્તમ ઉપયોગ કરવા માટે દફનાવવામાં નહીં આવે, પરંતુ અગ્નિસંસ્કાર કરવામાં આવશે. મોટાભાગના શહેરી રહેવાસીઓએ તેમના પ્રિયજનોને દફનાવવાનું શરૂ કર્યું, પરંતુ કેટલાક ગ્રામીણ વિસ્તારોને મુક્તિ આપવામાં આવી.

ચીનમાં લોકો વહેલા મૃત્યુની માંગ કરવા લાગ્યા.

કેટલાક તો આ નીતિ લાગુ થાય તે પહેલાં મૃત્યુ પામવાની ઇચ્છા રાખતા હતા. પરિસ્થિતિ એટલી ગંભીર બની ગઈ કે જ્યારે અધિકારીઓએ કબ્રસ્તાનો તોડીને જમીન પર ફરીથી દાવો કરવાનું શરૂ કર્યું, ત્યારે સ્થાનિક રહેવાસીઓએ ઉગ્ર વિરોધ કર્યો.

2021 માં, સાઉથ ચાઇના મોર્નિંગ પોસ્ટે અહેવાલ આપ્યો હતો કે પરિવારની સંમતિ વિના દફનાવવામાં આવેલા મૃતદેહોને અધિકારીઓ દ્વારા દૂર કરવાના 12 કિસ્સાઓ નોંધાયા હતા. ચીનના નાગરિક બાબતોના મંત્રાલય (MCA) અનુસાર, 2014 માં 9.77 મિલિયન મૃત્યુમાંથી, 4.46 મિલિયન, અથવા 45.6%, અગ્નિસંસ્કાર કરવામાં આવ્યા હતા.

ચીનમાં અંતિમ સંસ્કાર કેવી રીતે કરવામાં આવે છે?

એક પ્રાચીન ચીની પરંપરા છે કે જ્યારે કોઈ મૃત્યુ પામે છે, ત્યારે સંબંધીઓ એક મેળાવડો કરે છે. આનાથી ખાતરી થાય છે કે તેઓ અંત સુધી તેમના પ્રિયજન સાથે રહે છે. આ પછી, બધા સંબંધીઓ શરીરની સંભાળ રાખવા માટે વારાફરતી આવે છે. જો કે, ચીને હવે આ પ્રથા પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે.

જ્યારે કોઈનું મૃત્યુ થાય છે, ત્યારે ઘરના દરવાજા પર સફેદ ધ્વજ લગાવવામાં આવે છે. મૃતકના નજીકના લોકો, જેમ કે પુત્રો કે પુત્રીઓ, સફેદ કપડાં પહેરવા જ જોઈએ, જ્યારે દૂરના સંબંધીઓ કાળા, લીલા, વાદળી અને સફેદ કપડાં પહેરી શકે છે. ભૂરા, લાલ અને પીળા રંગના કપડાં પહેરવા પર પ્રતિબંધ છે. 

અંતિમ સંસ્કાર પહેલાં સંબંધીઓને અંતિમ સંસ્કારનો સમય અને તારીખ જાહેર કરવામાં આવે છે, જે ચીની ભવિષ્ય કેલેન્ડર અનુસાર નક્કી કરવામાં આવે છે. મૃતકને સ્વચ્છ કપડાં પહેરાવવામાં આવે છે અને પછી શબપેટીમાં સ્થાનાંતરિત કરવામાં આવે છે.

...પછી માતાપિતા પણ પ્રાર્થના કરી શકતા નથી.

પ્રાચીન ચીની રિવાજો અનુસાર, મોટાએ ક્યારેય નાનાનું સન્માન ન કરવું જોઈએ. તેથી, ઉદાહરણ તરીકે, જો કોઈ અપરિણીત યુવાન મૃત્યુ પામે છે, તો તેના શરીરને ઘરે લાવી શકાતું નથી. તેને અંતિમ સંસ્કાર ખંડમાં રાખવામાં આવશે. તેના માતાપિતા તેમના પુત્ર માટે પ્રાર્થના પણ કરી શકતા નથી. કારણ કે તે અપરિણીત હતો, તેથી તેના માટે આ ધાર્મિક વિધિઓ કરવા માટે કોઈ બાળકો નહોતા. જો કોઈ શિશુ કે બાળક મૃત્યુ પામે છે, તો કોઈ અંતિમ સંસ્કાર કરવામાં આવતો નથી કારણ કે નાના વ્યક્તિ માટે આદર દર્શાવી શકાતો નથી. આમ, બાળકને શાંતિથી દફનાવવામાં આવે છે.
 

