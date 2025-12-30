ભારત-પાકિસ્તાન વચ્ચે નવા વર્ષમાં છેડાશે મહાજંગ! US થિંક ટેન્કની ચેતવણી
India Pakistan Tension: ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે આતંકવાદને લઈને ચાલી રહેલ તણાવ 2026 સુધીમાં સશસ્ત્ર સંઘર્ષમાં બદલાઈ શકે છે. આ વાતની ચેતવણી એક અમેરિકન થિંક ટેન્કે આપી છે. આ ઉપરાંત પાકિસ્તાન અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે પણ સંઘર્ષનોની આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.
Trending Photos
India Pakistan Tension: ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે આતંકવાદને લઈને ચાલી રહેલ તણાવ 2026 સુધીમાં સશસ્ત્ર સંઘર્ષમાં બદલાઈ શકે છે. આ વાતની ચેતવણી એક અમેરિકન થિંક ટેન્કે આપી છે. આ ઉપરાંત પાકિસ્તાન અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે પણ સંઘર્ષનોની આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. આ થિંક ટેન્કે અમેરિકન ફોરેન પોલિસી એક્સપર્ટ્સના સર્વે કર્યા છે.
આ થિંક ટેન્ક કાઉન્સિલ ઓન ફોરેન રિલેશન્સ (CFR) છે. CFRનું કહેવું છે કે, બન્ને દેશો વચ્ચે સશસ્ત્ર સંઘર્ષની સંભાવના અમેરિકન હિતો પર પણ અસર કરી શકે છે. CFRએ 2026માં સંઘર્ષોનો અંદાજ કાઢતો એક રિપોર્ટ જાહેર કર્યો છે. આ રિપોર્ટમાં પાકિસ્તાન દ્વારા સરહદ પાર આતંકવાદ અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.
મે મહિનામાં થયું હતું ઓપરેશન સિંદૂર
ઉલ્લેખનીય છે કે, ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે મે મહિનામાં ચાર દિવસનું યુદ્ધ થયું હતું. પહેલગામમાં પાકિસ્તાન સમર્થિત આતંકવાદીઓ દ્વારા કરવામાં આવેલા હુમલા બાદ ભારતે ઓપરેશન સિંદૂર શરૂ કર્યું હતું. ભારતે 7 મેના રોજ ઓપરેશન સિંદૂર શરૂ કર્યું હતું, જેમાં પાકિસ્તાન અને પાકિસ્તાન કબજા હેઠળના કાશ્મીરમાં આતંકવાદી માળખાને નિશાન બનાવ્યા હતા.
આ કાર્યવાહી 22 એપ્રિલના રોજ પહેલગામ હુમલાના જવાબમાં કરવામાં આવી હતી. પહેલગામમાં આતંકવાદી હુમલામાં 26 નાગરિકોના મોત થયા હતા. ભારત અને પાકિસ્તાન 10 મેના રોજ લશ્કરી સંઘર્ષનો અંત લાવવા સંમત થયા હતા.
જમ્મુ-કાશ્મીરથી સામે આવ્યા છે રિપોર્ટ્સ
ભારતે ઓપરેશન સિંદૂર દરમિયાન સરહદ પર સ્થિત પાકિસ્તાન સમર્થિત આતંકવાદીઓના અનેક ઠેકાણાઓને નષ્ટ કર્યા હતા. ત્યારથી પાકિસ્તાનનું વલણ થોડું નરમ પડ્યું છે, પરંતુ તેના નેતાઓ ક્યારેક-ક્યારેક ધમકીઓ આપતા રહે છે. આ ઉપરાંત ઓપરેશન સિંદૂર પછી જમ્મુ-કાશ્મીરમાં આતંકવાદી પ્રવૃત્તિઓમાં પણ ઘટાડો થયો છે. જો કે, હાલમાં જ કેટલાક ઇન્ટેલિજન્સ રિપોર્ટ્સ સામે આવ્યા છે, જેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, શિયાળાની ઋતુ દરમિયાન 30 પાકિસ્તાની આતંકવાદીઓ જમ્મું ક્ષેત્રમાં સક્રિય છે.
અફઘાનિસ્તાન વિશે શું કહેવામાં આવ્યું?
આ ઉપરાંત CFR રિપોર્ટમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, પાકિસ્તાનને બીજા મોરચે મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી શકે છે. રિપોર્ટ અનુસાર આંશકા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે કે, અફઘાનિસ્તાન અને પાકિસ્તાન વચ્ચે 2026માં ટકરાવ થવાની શક્યતા છે. જો કે, આ સંઘર્ષથી અમેરિકાના હિતો પર ખાસ અસર થવાની શક્યતા નથી.
નોંધનીય છે કે, અફઘાનિસ્તાન અને પાકિસ્તાન વચ્ચે તાજેતરના તણાવ ખૂબ જ તણાવપૂર્ણ રહ્યા છે. બન્ને દેશો વચ્ચે હજુ પણ તલવાર ખેંચાયેલી છે. નોંધનીય છે કે, 25 નવેમ્બરના રોજ અફઘાનિસ્તાનમાં તાલિબાન સરકારે પાકિસ્તાન પર ત્રણ પૂર્વીય પ્રાંતોમાં મોડી રાત્રે હવાઈ હુમલા કરવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો, જેમાં નવ બાળકો સહિત 10 નાગરિકોના મોત થયા હતા.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે