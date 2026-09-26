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ભારતીય નારી સબ પર ભારી! UNમાં પાકિસ્તાનના સફેદ જુઠ્ઠાણાની પોલ ખોલી નાખી

યુએનમાં પાકિસ્તાનના પ્રધાનમંત્રી શહબાજ શરીફના ભાષણ પર ભારતે જડબાતોડ જવાબ આપ્યો અને પાકિસ્તાનને સેનાનો, સેના દ્વારા અને સેના માટે શાસન ગણાવ્યું. પેટલ ગેહલોતે પાકિસ્તાનમાં અલ્પસંખ્યકોની સ્થિતિ અને આતંકવાદને લઈને પણ નિશાન સાંધ્યું. 

Written ByViral Raval
Published: Sep 26, 2026, 09:12 AM IST|Updated: Sep 26, 2026, 09:12 AM IST
ભારતીય નારી સબ પર ભારી! UNમાં પાકિસ્તાનના સફેદ જુઠ્ઠાણાની પોલ ખોલી નાખી
Image Credit: ANI

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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