/ભારતીય નારી સબ પર ભારી! UNમાં પાકિસ્તાનના સફેદ જુઠ્ઠાણાની પોલ ખોલી નાખી

સંયુક્ત રાષ્ટ્ર મહાસભામાં (UNGA)માં પાકિસ્તાનના પ્રધાનમંત્રી શહબાજ શરીફના ભાષણ પર ભારતે જવાબ આપ્યો. સંયુક્ત રાષ્ટ્રમાં ભારતના સ્થાયી મિશનની ફર્સ્ટ સેક્રેટરી પેટલ ગેહલોતે ભારતના જવાબ આપવાના અધિકારનો ઉપયોગ કરતા પાકિસ્તાન પર નિશાન સાંધ્યું. પેટલ ગેહલોતે કહ્યું કે આજે બપોરે મહાસભાએ પાકિસ્તાનના પ્રતિનિધિની કેટલીક વિચિત્ર ટિપ્પણીઓ સાંભળી. આ એવા સમયે થયું છે કે જ્યારે ન્યૂયોર્ક શહેર અને દુનિયાએ 9/11 આતંકી હુમલાની 25મી વરસી ઉજવી.
તેમણે કહ્યું કે આ સંદર્ભને ધ્યાનમાં રાખવું જરૂરી છે. કારણ કે 9/11 હુમલાના માસ્ટરમાઈન્ડ ઓસામા બિન લાદેન પાકિસ્તાની સેનાની પ્રમુખ એકેડેમીની બરાબર પાસે રહેતો હતો. તેમણે કહ્યું કે, આજે પાકિસ્તાનના પ્રતિનિધિએ આ સંસ્થાની સામે ઊંડી શ્રદ્ધા દેખાડી. પેટલ ગેહલોતે કહ્યું કે જેને પાકિસ્તાનીઓ પોતે ફોર્મ 47 સરકાર કહે છે આ બધુ તેમની પાસેથી જ અપેક્ષિત હોય.
સેનાનું, સેના દ્વારા અને સેના માટે શાસન
પેટલ ગેહલોતે કહ્યું કે અમે લોકશાહી અધિકારો અને માનવમૂલ્યો પર એક એવા શાસન તરફથી પાખંડી ઉપદેશ સાંભળ્યા જેની રાજધાની હાલ પોતાના જ લોકો વિરુદ્ધ મજબૂત કરાઈ રહી છે અને આવું એટલા માટે થઈ રહ્યું છે કારણ કે તે સેનાનું, સેના દ્વારા અને સેના માટે શાસન છે. તેમના કઠપુતળી આવતા જતા રહે છે. પરંતુ આપણે એ ભ્રમમાં ન રહેવું જોઈએ કે નિર્ણય કોણ લે છે.
તેમણે કહ્યું કે પાકિસ્તાનની વાસ્તવિકતા તેના 27માં સંશોધન અને તેના વાસ્તવિક શાસકને અપાયેલી આજીવન પ્રતિરક્ષામાં વ્યક્ત થાય છે. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે, આપણે જે વિચાર સાંભળ્યા, તે એવા લોકો તરફથી આવ્યા છે જેમનો કટ્ટરતા, અને નફરતનો લાંબો રેકોર્ડ રહ્યો છે. તેઓ દિવસમાં સુરક્ષા જાળવી રાખવાનો દાવો કરે છે જ્યારે રાતે વાસ્તવમાં આતંકવાદને અંજામ આપે છે.
ઈશનિંદા કાયદા પર કરી વાત
ગેહલોતે કહ્યું કે, આ મહાસભામાં ધાર્મિક અસહિષ્ણુતાને લઈને એવા લોકો તરફથી ટિપ્પણીઓ કરાઈ જેમનો મુખ્ય આધાર ઈશનિંદા કાયદો છે. દુનિયા જાણે છે કે પાકિસ્તાનમાં અલ્પસંખ્યક લોકો સાથે કેવો વ્યવહાર થાય છે. કોઈ પણ પવિત્ર ઉપદેશ દુનિયાને ગુમરાહ કરી શકે નહીં.
કાશ્મીર પર શું કહ્યું
તેમણે કહ્યું કે ભારતના કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ જમ્મુ કાશ્મીર મારા દેશનો અભિન્ન અને અવિભાજ્ય હિસ્સો છે અને હંમેશા રહેશે. પરંતુ જો આપણે વાત કાશ્મીરની કરવી જ હોય તો પાકિસ્તાનના કબજાવાળા જમ્મુ કાશ્મીર પર ધ્યાન આપવું જોઈએ. રાવલકોટના લોકોને ત્યાં લાંબા સમયથી થઈ રહેલી મનમાની હત્યાઓ, ક્રૂર સિંહા અને મૂળભૂત અધિકારીથી તેમને વંચિત કરવામાં આવતા હોવા અંગે પૂછવું જોઈએ.
શું છે આ ફોર્મ 47 સરકાર
ફોર્મ 47 સરકાર પાકિસ્તાનમાં ઉપયોગમાં લેવાતો એક રાજકીય શબ્દ છે. જેનો હેતુ પાકિસ્તાન તહરીક એ ઈન્સાફ (PTI) જેવી વિપક્ષી પાર્ટીઓ પીએમ શાહબાજ શરીફના ગઠબંધન સરકાર માટે કરે છે. ફોર્મ 47 પાકિસ્તાન ચૂંટણી પંચનો સત્તાવાર દસ્તાવેજ છે. તેનો ઉપયોગ કોઈ મતવિસ્તારના અનકન્ફર્મ પરિણામોને નોંધવા માટે કરાય છે. આ પ્રક્રિયા છેલ્લા વેરિફિકેશન પહેલા કરાય છે.
ફેબ્રુઆરી 2024ની સામાન્ય ચૂંટણીઓ બાદ પીટીઆઈ અને અન્ય આલોચકોએ આરોપ લગાવ્યો કે ફોર્મ 47માં નોંધાયેલા મતોની સંખ્યા, મતદાન કેન્દ્રોના સ્તરે નોંધાયેલા ફોર્મ 45ના આંકડાઓ સાથે મેળ નહતી ખાતી. વિપક્ષી નેતાઓનો આરોપ છે કે ફોર્મ 47 તૈયાર કરવા દરમિયાન ચૂંટણી પરિણામોમાં હેરફેર રકાઈ. જેનાથી પીટીઆઈ સમર્થકોની જીત છીનવાઈ ગઈ. આ આરોપના આધાર પર વિપક્ષી દળ વર્તમાન પ્રશાસનને ગેરકાયદે ફોર્મ 47 સરકાર કહીને સંબોધે છે.