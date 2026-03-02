Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝWorld

'ભારત વધુ એક યુદ્ધની તૈયારીમાં...', પાકિસ્તાનના રાષ્ટ્રપતિ આસિફ અલી ઝરદારીનો મોટો દાવો

પાકિસ્તાનના રાષ્ટ્રપતિ આસિફ અલી ઝરદારીએ દાવો કર્યો છે કે ભારત વધુ એક યુદ્ધની તૈયારી કરી રહ્યું છે. પાકિસ્તાની સંસદના સંયુક્ત સત્રને સંબોધતા તેમણે અફઘાનિસ્તાન પર સરહદ પારથી હુમલાઓનો આરોપ લગાવ્યો અને ઈરાન સામે લશ્કરી કાર્યવાહીની નિંદા કરી હતી. 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Mar 02, 2026, 10:45 PM IST

Trending Photos

'ભારત વધુ એક યુદ્ધની તૈયારીમાં...', પાકિસ્તાનના રાષ્ટ્રપતિ આસિફ અલી ઝરદારીનો મોટો દાવો

પાકિસ્તાનના રાષ્ટ્રપતિ આસિફ અલી ઝરદારીએ દાવો કર્યો છે કે ભારત વધુ એક યુદ્ધની તૈયારી કરી રહ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે ભારતીય નેતાઓ ખુલ્લેઆમ યુદ્ધ વિશે વાત કરી રહ્યા છે, પરંતુ પ્રાદેશિક શાંતિને હંમેશા ટેકો આપનાર વ્યક્તિ તરીકે તેઓ આ માર્ગની ભલામણ કરશે નહીં. ઝરદારીએ એમ પણ કહ્યું કે પાકિસ્તાન ભારત સાથે વાતચીત માટે તૈયાર છે અને યુદ્ધને બદલે વાતચીત જ પ્રાદેશિક સુરક્ષાનો એકમાત્ર રસ્તો છે.

Add Zee News as a Preferred Source

આસિફ અલી ઝરદારીએ શું કહ્યું ?

આસિફ અલી ઝરદારીએ કહ્યું, ભારતને મારો મેસેજ એ છે કે યુદ્ધ જેવા વાતાવરણમાંથી બહાર આવે અને અર્થપૂર્ણ વાતચીત માટે બેસે, કારણ કે આ પ્રાદેશિક શાંતિ અને સ્થિરતાનો માર્ગ છે." તેમનું નિવેદન એવા સમયે આવ્યું છે જ્યારે દક્ષિણ એશિયામાં સુરક્ષા પરિસ્થિતિ પર તણાવ વધી રહ્યો છે. સોમવારે સંસદના સંયુક્ત સત્રને સંબોધતા વિપક્ષના હોબાળા વચ્ચે ઝરદારીએ અફઘાનિસ્તાન પર પણ નિવેદન આપ્યું.

તેમણે જણાવ્યું કે સરહદ પારના હુમલાઓ માટે પાકિસ્તાનની સહનશીલતા તેની મર્યાદા સુધી પહોંચી ગઈ છે. તેમણે અફઘાન નેતૃત્વ પર દોહા કરારનું ઉલ્લંઘન કરવાનો આરોપ લગાવ્યો અને કહ્યું કે તહરીક-એ-તાલિબાન પાકિસ્તાન (TTP) અને બલુચિસ્તાન લિબરેશન આર્મી (BLA) જેવા આતંકવાદી સંગઠનોને અફઘાન ધરતી પરથી આશ્રય મળી રહ્યો છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે પડોશી પ્રદેશોમાંથી કોઈપણ સ્થાનિક કે વિદેશી બળને પાકિસ્તાનની શાંતિમાં ખલેલ પહોંચાડવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં.

આયાતુલ્લાહ અલી ખામેનીના મોત પર શોક વ્યક્ત કર્યો

પાકિસ્તાનના રાષ્ટ્રપતિએ ઈરાન વિરુદ્ધ ચાલી રહેલા લશ્કરી કાર્યવાહીની નિંદા કરી. તેમણે ઈરાનની સાર્વભૌમત્વને સમર્થન આપ્યું અને આયાતુલ્લાહ અલી ખામેનીના મોત પર શોક વ્યક્ત કર્યો. દરમિયાન ઈરાનના સર્વોચ્ચ નેતાની હત્યા બાદ થયેલા હિંસક વિરોધ પ્રદર્શનોના જવાબમાં ગિલગિટ-બાલ્ટિસ્તાનના સ્કાર્દુમાં સેના તૈનાત કરવામાં આવી છે અને ત્રણ દિવસનો કર્ફ્યુ લાદવામાં આવ્યો છે. પાકિસ્તાન-અફઘાનિસ્તાન સરહદ પર અથડામણ ચાલુ છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

...और पढ़ें
Asif Ali ZardariIndia Pakistan tensionsIndia Preparing for War

Trending news