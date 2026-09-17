Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /World
  • /100 ટકા ટેરિફવાળા બિલ પર નારાજ થયું ભારત, અમેરિકાને આપી દીધી ચેતવણી!

100 ટકા ટેરિફવાળા બિલ પર નારાજ થયું ભારત, અમેરિકાને આપી દીધી ચેતવણી!

Trump tariffs : અમેરિકાના હાઉસ ઓફ રિપ્રેઝન્ટેટિવમાં પણ 100 ટકા ટેરિફવાળું બિલ પાસ થઈ ગયું છે. ત્યારબાદ હવે ભારત સહિત કેટલાક દેશો પર ફરીથી ટેરિફનો હથોડો ઝીંકાવવાની ભીતિ સેવાઈ રહી છે. જો કે ભારતે પણ  અમેરિકાને આંખ ફેરવીને કહી દીધુ છે કે તેની અસર તેમના દ્વિપક્ષીય સંબંધો પર પડી શકે છે. 

Written ByViral Raval
Published: Sep 17, 2026, 12:35 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 01:09 PM IST
100 ટકા ટેરિફવાળા બિલ પર નારાજ થયું ભારત, અમેરિકાને આપી દીધી ચેતવણી!
Image Credit: ફાઈલ ફોટો

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
શુક્ર થશે અસ્ત, 37 દિવસ 4 રાશિઓને પૈસા, સંબંધ અને કારકિર્દીમાં ખાવા પડશે ફટકા
2
3
4
5