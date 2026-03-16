ભારતે જપ્ત કર્યા ઇરાનના ત્રણ ટેન્કર ? હોર્મુઝ સંકટ વચ્ચે ઈરાને ભારત સામે મુકી આ શરતો ? જાણો

India Seized Three Iranian Tankers: ઈરાને ભારત દ્વારા જપ્ત કરાયેલા ત્રણ ટેન્કરોને મુક્ત કરવાની માંગ કરી છે, જેના બદલામાં ભારતીય ધ્વજવાળા અથવા ભારત જતા જહાજોને હોર્મુઝની સ્ટ્રેટમાંથી સુરક્ષિત પસાર થવાની મંજૂરી આપવામાં આવે. ખાનગી પોર્ટનલના અહેવાલ મુજબ, તેહરાને આ મુદ્દા પર ભારત સાથેની વાતચીતમાં આ શરત મૂકી છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Mar 16, 2026, 09:55 PM IST
India Seized Three Iranian Tankers: ઈરાને ભારત સાથેની વાતચીતમાં ભારત દ્વારા જપ્ત કરાયેલા ત્રણ ટેન્કરોને મુક્ત કરવાની માંગ કરી છે, જેના બદલામાં ભારતીય ધ્વજવાળા અથવા ભારત જતા જહાજોને હોર્મુઝની સ્ટ્રેટમાંથી સુરક્ષિત પસાર થવાની મંજૂરી આપવામાં આવે. 

રિપોર્ટમાં મુજબ ભારતે ફેબ્રુઆરીમાં ત્રણ ટેન્કર (એસ્ફાલ્ટ સ્ટાર, અલ જાફઝિયા અને સ્ટેલર રૂબી) જપ્ત કર્યા હતા, કારણ કે તેઓએ તેમની ઓળખ છુપાવી હતી અથવા બદલી હતી અને સમુદ્રમાં ગેરકાયદેસર જહાજ-થી-જહાજ તેલ ટ્રાન્સફરમાં સામેલ હતા. આમાંથી, સ્ટેલર રૂબી પર ઈરાની ધ્વજ હતો, જ્યારે અન્ય બે નિકારાગુઆન અને માલીનો ધ્વજ હોવાનું જાણવા મળે છે.

ઈરાને ચોક્કસ દવાઓ અને તબીબી સાધનોની સપ્લાયની પણ વિનંતી કરી

ઈરાની અધિકારીના જણાવ્યા મુજબ, ઈરાને ચોક્કસ દવાઓ અને તબીબી સાધનોની સપ્લાયની પણ વિનંતી કરી છે. સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે નવી દિલ્હીમાં ઈરાનના રાજદૂતે સોમવારે ભારતીય વિદેશ મંત્રાલયના અધિકારીઓ સાથે આ બાબતે ચર્ચા કરવા માટે મુલાકાત કરી હતી. જો કે, ભારત સરકારે આ બાબતે કોઈ નિવેદન જાહેર કર્યું નથી.

સોમવારે સાંજે ગુજરાતના મુન્દ્રા બંદરે પહોંચ્યું

આ દરમિયાન, ભારતીય જહાજ "શિવાલિક", જે આશરે 40,000 મેટ્રિક ટન LPG લઈને આવ્યું હતું, સોમવારે સાંજે ગુજરાતના મુન્દ્રા બંદરે સુરક્ષિત રીતે પહોંચ્યું. હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી સુરક્ષિત રીતે પસાર થયા પછી જહાજ બંદરે પહોંચ્યું. પશ્ચિમ એશિયામાં તાજેતરના વિકાસ અંગે નવી દિલ્હીમાં આંતર-મંત્રીસ્તરીય બ્રીફિંગમાં, બંદરો, શિપિંગ અને જળમાર્ગ મંત્રાલયના વિશેષ સચિવ રાજેશ કુમાર સિંહાએ જણાવ્યું હતું કે શિવાલિક માંથી કાર્ગો ઉતારવામાં કોઈ વિલંબ ન થાય તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે બંદર પર પ્રાથમિકતા બર્થિંગ અને દસ્તાવેજીકરણ માટે વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે.

પર્સિયન ગલ્ફમાં 22 ભારતીય ધ્વજવાળા જહાજો

સંયુક્ત આરબ અમીરાતથી 81,000 ટન મુર્બન ક્રૂડ તેલ લઈને જતું ભારતીય ધ્વજવાળું જહાજ જગ લડકી પણ સુરક્ષિત રીતે ભારત તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. શિપિંગ મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર, પર્સિયન ગલ્ફ ક્ષેત્રમાં બધા ભારતીય ખલાસીઓ સુરક્ષિત છે અને છેલ્લા 24 કલાકમાં કોઈ ઘટના નોંધાઈ નથી. હાલમાં, પર્સિયન ગલ્ફમાં 22 ભારતીય ધ્વજવાળા જહાજો છે, જે કુલ 611 ખલાસીઓને લઈ જાય છે.

આ દરમિયાન, યુકેના એક ખાગની પોર્ટલ સાથેની એક મુલાકાતમાં, વિદેશ મંત્રી એસ. જયશંકરે જણાવ્યું હતું કે પશ્ચિમ એશિયામાં વધતા તણાવ વચ્ચે ભારતની ઉર્જા સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા માટે તેહરાન સાથે સીધી વાતચીત એ સૌથી અસરકારક રસ્તો છે. 

તેમણે જણાવ્યું હતું કે ભારત હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને ફરીથી ખોલવા માટે ઇરાન સાથે વાતચીત કરી રહ્યું છે, જે વૈશ્વિક તેલ વેપારના લગભગ 20 ટકાનું સંચાલન કરે છે. જયશંકરે જણાવ્યું હતું કે આ ચર્ચાઓથી પહેલાથી જ કેટલાક સકારાત્મક પરિણામો મળ્યા છે અને ભારત માને છે કે એકલતા કરતાં કારણ અને સંકલન, આ મુદ્દાને ઉકેલવાનો વધુ સારો માર્ગ હશે.

જો કે, તેમણે સ્પષ્ટતા કરી હતી કે તમામ ભારતીય જહાજો માટે હજુ સુધી કોઈ ઔપચારિક વ્યાપક વ્યવસ્થા કરવામાં આવી નથી અને હાલમાં 'કેસ-બાય-કેસ' ધોરણે હિલચાલનું સંચાલન કરવામાં આવી રહ્યું છે.

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

