Prev
Next

ક્યારેક હા તો ક્યારેક ના વચ્ચે ટ્રેડ ડીલની નજીક પહોંચ્યા ભારત-US! ડીલ થઈ ગઈ તો કેટલો થશે ફાયદો ?

India-US Trade Deal: ભારતીય અને અમેરિકન વાટાઘાટકારો મોટાભાગના મુદ્દાઓ પર સર્વસંમતિ પર પહોંચી રહ્યા છે, અને વાટાઘાટો સકારાત્મક રીતે આગળ વધી રહી છે. હાલમાં, દ્વિપક્ષીય વેપાર કરારના ટેકનિકલ અને કાનૂની પાસાઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને વર્ચ્યુઅલ વાટાઘાટો ચાલી રહી છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Oct 24, 2025, 08:16 PM IST

Trending Photos

ક્યારેક હા તો ક્યારેક ના વચ્ચે ટ્રેડ ડીલની નજીક પહોંચ્યા ભારત-US! ડીલ થઈ ગઈ તો કેટલો થશે ફાયદો ?

India-US Trade Deal: ભારત અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ વચ્ચે વેપાર કરાર વર્ચ્યુઅલ રીતે સંમત થયો છે, અને બંને દેશો કરાર પર હસ્તાક્ષર કરવાની નજીક છે. બંને પક્ષો વેપાર કરારના મોટાભાગના મુદ્દાઓ પર સંમત થયા છે. શુક્રવારે ખાનગી પોર્ટલના સૂત્રો અનુસાર, ભારતીય અને અમેરિકન વાટાઘાટકારો મોટાભાગના મુદ્દાઓ પર સર્વસંમતિ પર પહોંચી રહ્યા છે, અને વાતચીત સકારાત્મક રીતે આગળ વધી રહી છે. હાલમાં, દ્વિપક્ષીય વેપાર કરારના ટેકનિકલ અને કાનૂની પાસાઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને વર્ચ્યુઅલ વાતચીત ચાલી રહી છે.

સૂત્રોએ જણાવ્યું છે કે અત્યાર સુધી કોઈપણ મુદ્દા પર કોઈ મોટા તફાવતો ઓળખાયા નથી. નોન-ટેરિફ અવરોધો પર પણ ચર્ચાઓ આગળ વધી રહી છે. બંને પક્ષો નવેમ્બર સુધીમાં વેપાર કરારનો પ્રથમ ભાગ પૂર્ણ કરવાની આશા રાખે છે. હાલમાં, ભારત યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં નિકાસ પર 50% ટેરિફનો સામનો કરી રહ્યું છે. આ ટેરિફ બ્રાઝિલની તુલનામાં યોગ્ય છે અને અમેરિકાના એશિયન વેપાર ભાગીદારોમાં સૌથી વધુ છે.

Add Zee News as a Preferred Source

બંને દેશોએ મોટાભાગના મુદ્દાઓના શોધી કાઢ્યા છે ઉકેલો !

ભારત અને અમેરિકાએ આ વેપાર કરાર માટે દ્વિપક્ષીય વાટાઘાટોના પ્રથમ તબક્કા અંગે પાંચ રાઉન્ડની બેઠકો પૂર્ણ કરી છે. ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રે ભારતીય નિકાસ પર 50% ટેરિફ લગાવ્યો છે, જેમાંથી કેટલાક રશિયાથી ભારતની ક્રૂડ ઓઇલ આયાત પર છે. 

તાજેતરના દિવસોમાં, ટ્રમ્પે વારંવાર દાવો કર્યો છે કે ભારત આગામી મહિનાઓમાં રશિયન ક્રૂડ ઓઇલ ખરીદવાનું બંધ કરશે. તેમણે બે મુખ્ય રશિયન તેલ કંપનીઓ, રોઝનેફ્ટ અને લુકોઇલ પર પણ પ્રતિબંધો લગાવ્યા છે. સૂત્રોએ મીડિયાને જણાવ્યું હતું કે ભારત અને અમેરિકાએ મોટાભાગના મુદ્દાઓ પર સમાનતા મેળવી છે.

બંને દેશો વચ્ચે આ વર્ષની શરૂઆતથી ટ્રેડ વોર

ટ્રમ્પે ઓગસ્ટમાં ભારત પર મોંઘા ટેરિફ લગાવ્યો હતો. જોકે, આ વર્ષની શરૂઆતથી બંને પક્ષો વેપાર વાટાઘાટોમાં રોકાયેલા છે. સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે આ એક અલગ પ્રકારનો વેપાર કરાર હશે કારણ કે પારસ્પરિક ટેરિફ સામેલ છે. 

ભારતને એવી પણ આશા છે કે યુએસ ટ્રેડ એક્સપાન્શન એક્ટની કલમ 232 હેઠળ લાદવામાં આવેલા ટેરિફને વેપાર કરારમાં સંબોધવામાં આવશે. આ કાનૂની જોગવાઈ હેઠળ, વોશિંગ્ટને ઓટોમોબાઇલ્સ, ઓટો પાર્ટ્સ, સ્ટીલ અને એલ્યુમિનિયમ સહિત વિવિધ આયાતો પર વિવિધ ટેરિફ લગાવ્યા છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
India-US trade dealdonald trumpDonald Trump tariffsdonald trump sanctionsindia us trade talksGujarati NewsWorld newsIndia US trade war

Trending news