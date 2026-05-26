/ડિફેન્સ અને સ્પેસની દુનિયામાં ધમાકો ! ભારત-અમેરિકાના આ નિર્ણયથી ચીન અને પાકિસ્તાનનું વધ્યું ટેન્શન

Indo-US Critical Minerals Deal : બદલાતી વૈશ્વિક ગતિશીલતા વચ્ચે ભારત અને અમેરિકાએ ડિફેન્સ, સ્પેસ અને હાઈટેક ઈન્ડસ્ટ્રીની કરોડરજ્જુ ગણાતા મહત્વપૂર્ણ ખનિજો અને રેર અર્થ એલિમેન્ટ્સનો સુરક્ષિત પુરવઠો સુનિશ્ચિત કરવા માટે એક ઐતિહાસિક એગ્રીમેન્ટ પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે. વિદેશ મંત્રી એસ. જયશંકરે મંગળવારે ક્વાડમાં વિદેશ મંત્રીઓની બેઠક દરમિયાન અને દ્વિપક્ષીય ચર્ચાઓ દરમિયાન આ મહત્વપૂર્ણ એગ્રીમેન્ટની જાહેરાત કરી હતી.
વધતી જતી વૈશ્વિક સ્પર્ધા અને ભૂ-રાજકીય તણાવની પૃષ્ઠભૂમિ સામે બંને દેશો વચ્ચેના આ એગ્રીમેન્ટને એક મોટું પગલું માનવામાં આવી રહ્યું છે. મંત્રી જયશંકરે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, દ્વિપક્ષીય ચેનલો દ્વારા ક્વાડ પ્લેટફોર્મ દ્વારા અથવા સમાન વિચારધારા ધરાવતા દેશોના મોટા ગઠબંધનમાં રેર અર્થ એલિમેન્ટ્સનો પુરવઠો સુરક્ષિત કરવો એ આજના સમયની સર્વોચ્ચ જરૂરિયાત છે.
આ નવા એગ્રીમેન્ટનો ઉદ્દેશ શું છે ?
આ નવા એગ્રીમેન્ટનો ઉદ્દેશ્ય મહત્વપૂર્ણ ખનિજો અને રેર અર્થ એલિમેન્ટ્સની સમગ્ર સપ્લાય ચેઇનમાં બંને દેશો વચ્ચે સહયોગને મજબૂત બનાવવાનો છે. આ એગ્રીમેન્ટનો અવકાશ ફક્ત કાચા માલની ખરીદીથી આગળ વધે છે, તે આ ખનિજોના ખાણકામ, પ્રક્રિયા અને રિસાયક્લિંગ તેમજ સંકળાયેલા મુખ્ય રોકાણોનો પણ સમાવેશ કરે છે.
ભારત અને અમેરિકા આ ખનિજો માટે એક મજબૂત નેટવર્ક સ્થાપિત કરવા માટે સહયોગ કરશે. એક એવું નેટવર્ક જેનો ઉપયોગ કોઈપણ વૈશ્વિક કટોકટી દરમિયાન થઈ શકે છે. આ એગ્રીમેન્ટ બંને દેશોને આ મહત્વપૂર્ણ સંસાધનોનું સંચાલન કરવા અને તેમના માટે જરૂરી ભંડોળ મેળવવા માટે સંયુક્ત રીતે કામ કરવાની તક પૂરી પાડશે.
માર્કો રુબિયોએ પણ એગ્રીમેન્ટની પ્રશંસા કરી
યુએસ વિદેશ મંત્રી માર્કો રુબિયોએ પણ આ એગ્રીમેન્ટની પ્રશંસા કરી, તેને બંને દેશો માટે આવશ્યક પગલું ગણાવ્યું. તેમણે કહ્યું કે અમેરિકા અને ભારત બે મહાસત્તાઓ છે, જેમના હિતો તેમના નવીન અર્થતંત્રો માટે આ મહત્વપૂર્ણ ખનિજોનો સતત અને અવિરત પુરવઠો સુનિશ્ચિત કરવા માટે અવિભાજ્ય રીતે જોડાયેલા છે. આ એગ્રીમેન્ટ બદલાતા પડકારો અને ઉભરતી તકોના વૈશ્વિક પરિદૃશ્ય વચ્ચે વોશિંગ્ટન અને નવી દિલ્હી વચ્ચેની ભાગીદારી કેટલી ઝડપી ગતિએ મજબૂત થઈ રહી છે તે દર્શાવે છે.
એક જ દેશ પર નિર્ભરતા ઘટાડવાની યોજના
મહત્વપૂર્ણ ખનિજો અને રેર અર્થ એલિમેન્ટ્સ હાલમાં હાઇ-ટેક ઇલેક્ટ્રોનિક્સ, સ્વચ્છ ઉર્જા તકનીકો, સ્પેસ સિસ્ટમ અને ઇલેક્ટ્રિક વાહનો (EVs)ના ઉત્પાદન માટે સૌથી મહત્વપૂર્ણ ઘટકો અને કાચા માલ તરીકે સેવા આપે છે. હાલમાં આ ખનિજો માટે વૈશ્વિક પ્રક્રિયા અને સપ્લાય ચેઇન પર ચીન એકપક્ષીય વર્ચસ્વ ધરાવે છે, ઘણા સમયથી વૈશ્વિક પ્રયાસો કોઈપણ એક દેશ પર નિર્ભરતા ઘટાડવા માટે સપ્લાય ચેઇન વિકલ્પોને વૈવિધ્યીકરણ કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહ્યા છે. ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે થયેલ એગ્રીમેન્ટ આ દિશામાં લેવાયેલ એક મહત્વપૂર્ણ પગલું દર્શાવે છે.