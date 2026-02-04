Explainer: ચાપલૂસી પણ કામ ન આવી! ભારતના બેવડા ફટકાથી ધ્રુજી ઉઠ્યું પાકિસ્તાન, અસ્તિત્વ પર તોળાયું જોખમ
India US Deal: એવી કેટલીક વસ્તુઓ છે જેને લઈને વૈશ્વિક બજારમાં ભારત, પાકિસ્તાન અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચે ભારે હરિફાઈ છે. જેમાંની એક છે ટેક્સટાઈલ ઈન્ડસ્ટ્રી. ભારત પર હવે પાકિસ્તાન અને બાંગ્લાદેશ કરતા પણ ઓછો ટેરિફ થતા પાકિસ્તાન તો ભારે પરેશાનીમાં મૂકાયું છે. જાણે અસ્તિત્વ પર સવાલ આવી ગયો છે.
જે ડીલની કાગડોળે રાહ જોવાતી હતી તે આખરે ફાઈનલ થઈ હોવાના સમાચાર આવતા જ ભારતમાં જેટલો આનંદ જોવા મળી રહ્યો તેના કરતા વધુ કાગારોળ તો પાકિસ્તાનમાં થઈ રહી છે. કારણ કે ભારત અને અમેરિકા વચ્ચેની આ એક ડીલથી પાકિસ્તાનની અર્થવ્યવસ્થાને મોટો ફટકો પડશે. પાકિસ્તાનીઓ તો એટલે સુધી હચમચી ગયા છે કે પોતાની જ સરકાર અને ફિલ્ડ માર્શલ અસીમ મુનીરની નિષ્ફળતાના રોંદણા રડી રહ્યા છે. જાણો આખરે આ ડીલથી પાકિસ્તાન કેમ આટલું હચમચી ગયું છે.
ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે ટ્રેડ ડીલ
સોમવારે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે ટ્રેડ ડીલ અંગે સમાચાર આપ્યા. આ સાથે જ તેમણે ભારત પર લગાવવામાં આવેલો 25 ટકા રેસિપ્રોકલ ટેરિફ પણ ઘટાડવાની વાત કરી અને આ ટેરિફ 18 ટકા કર્યો હોવાનું જણાવ્યું. આ સાથે રશિયન ઓઈલની ખરીદી પર જે વધારાનો 25 ટકા ટેરિફ લાગ્યો હતો તે પણ દૂર કરવાની વાત કરી. જો કે તેમાં રશિયન ઓઈલની ખરીદી બંધ કરવાનો પણ ઉલ્લેખ છે. પીએમ મોદીએ પણ સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ શેર કરીને આ ડીલની પુષ્ટિ કરી ટ્રમ્પનો આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો. હવે આ ડીલ બાદ ભારત પર કુલ ટેરિફ જે 50 ટકા લાગેલો હતો તે ઘટીને 18 ટકા પર આવી જશે. જેનો ફાયદો નિકાસકારોને થશે.
કેમ પેટમાં દૂખે છે પાડોશી દેશોને
ભારતના પાડોશી દેશોની વાત કરીએ તો અમેરિકાએ બાંગ્લાદેશ પર 20 ટકા, પાકિસ્તાન પર 19 ટકા અને ચીન પર 34 ટકા ટેરિફ લગાવેલો છે. એટલે કે બધામાં ભારતને ઓછો ટેરિફ લાગતા ફાયદો થશે. નવી ડિલ બાદ ભારત હવે ચીન, પાકિસ્તાન, ઈન્ડોનેશિયા, બાંગ્લાદેશ, વિયેતનામ સહિત અન્ય પ્રમુખ એશિયાઈ દેશોની સરખામણીમાં ઓછા ટેરિફવાળો દેશ હશે. જો કે હજુ પણ જાપાન અને સાઉથ કોરિયા પર ભારત કરતા પણ ઓછો ટેરિફ છે.
ભારત કરતા વધુ ટેરિફવાળા દેશો
અમેરિકાએ જે દેશો પર ભારે ટેરિફ ઝિંક્યો છે તેમાં બ્રાઝીલ 30 ટકા, મ્યાંમાર 40 ટકા, લાઓસ 40 ટકા, ચીન 34 ટકા, દક્ષિણ આફ્રીકા 30 ટકા સામેલ છે. જ્યારે દક્ષિણ પૂર્વ એશિયામાં હાઈ હેટિફનો સામનો કરતા દેશોમાં વિયેતનામ 20 ટકા, બાંગ્લાદેશ 20 ટકા, પાકિસ્તાન 19 ટકા, મલેશિયા 19 ટકા, કંબોડિયા 19 ટકા, થાઈલેન્ડ 19 ટકા સામેલ છે.
ભારત કરતા ઓછો ટેરિફવાળા દેશો
યુનાઈટેડ કિંગડમ 10 ટકા, યુરોપીયન સંઘ 15 ટકા, સ્વિટ્ઝરલેન્ડ 15 ટકા, જાપાન 15 ટકા, અને સાઉથ કોરિયા 15 ટકા
પાકિસ્તાનને કેમ પડશે ફટકો
ટ્રિબ્યુનના એક રિપોર્ટ મુજબ કોટન જિનર્સ ફોરમને આધ્યક્ષ અહેસાનુલ હકે લેટેસ્ટ સ્થિતિ અંગે ચેતવ્યા છે. તેમણે કહ્યું કે જો સરકાર કોટન અને કપડાં ઉદ્યોગ માટે તાબડતોબ કોઈ ઉપાય નહીં કરે તો પાકિસ્તાનની નિકાસમાં ભારે ઘટાડો જોવા મળી શકે છે. તેમણે કહ્યું કે પોલીસી લાવવામાં વિલંબ થશે તો ક્ષેત્રીય સ્તરે ખર્ચાનું અંતર વધશે. જેનાથી વૈશ્વિક બજારમાં પાકિસ્તાનની સ્થિતિ નબળી પડશે.
હકે વધુમાં કહ્યું કે યુરોપીયન સંઘે ભારતીય ઉત્પાદનો પર ઈમ્પોર્ટ ડ્યૂટી શૂન્ય કરતા ઉદ્યોગોની ચિંતાઓ વધી ગઈ. આ સાથે જ અમેરિકાએ ભારત પર ટેરિફ 18 ટકા કરી નાખ્યો. જેનાથી અલગ પાકિસ્તાન પર 19 ટકા ટેરિફ છે. રિપોર્ટમાં કહેવાયું કે ઉદ્યોગો મુજબ આ અંતરનો ફાયદો ભારતને થશે.
શું છે તેમની માંગણી
તેમણે સરકારને કહ્યું કે પાકિસ્તાનમાં ઉત્પાદન ખર્ચ પાડોશી દેશોની બરાબર લાવવું પડશે. જેથી કરીને નિકાસમાં ભાવ અંગે કાંટાની ટક્કર રહે. કોટન જિનર્સ ફોરમની માંગણી છે કે લાંબા સમયથી પેન્ડિંગ રિફન્ડ ઈશ્યું કરાય કે સુપર ટેક્સ લાયેબિલિટીઝની સરખામણીમાં તેને એડજસ્ટ કરવામાં આવે.
પાકિસ્તાન માટે તો બેવડો ફટકો
ભારતે ટૂંકા ગાળામાં બે મોટી ડીલ કરી નાખી જેના કારણે પાકિસ્તાનના હોશ ઉડ્યા છે. અમેરિકા સાથે ટ્રેડ ડીલ ફાઈનલ થયા બાદ ટેરિફ સીધો 18 ટકા થશે અને મધર ઓફ ઓલ ડીલ્સ એટલે કે ઈયુ સાથે જે ટ્રેડ ડીલ થઈ તે પણ ભારતને ખુબ ફાયદો કરાવશે તેવું તેનું માનવું છે.
ڈونلڈ ٹرمپ نے فیلڈ مارشل کے ساتھ اُس محبوبہ جیسا سلوک کیا ہے جو عاشق سے سارے غیر قانونی اور گھٹیا کام کرواتی ہے اور جب کچھ دینے دلانے کا ٹائم آئے تو کہتی ہے میں گھر والوں کا فیصلہ ماننے پر مجبور ہوں مجھے بھول جاؤ ۔ میرا جسم تو میرے شوہر کا رہے گا لیکن روح ہمیشہ تمہاری ہی رہے گی ۔ pic.twitter.com/YIMI0zNoZK
— Umar Ali (@Umar_AliX) February 3, 2026
પાકિસ્તાનીઓ જ લઈ રહ્યા છે સરકારને આડેહાથ
ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે જે ડીલ થઈ તેને લઈને હવે પાકિસ્તાનીઓ પોતે જ પોતાની સરકાર અને સૈન્ય ચીફ ફિલ્ડ માર્શલ આસિમ મુનીરની મજાક ઉડાવી રહ્યા છે. પાકિસ્તાનીઓ કહે છે કે ભારતે પાકિસ્તાનની જેમ ન તો પોતાનું ઝમીર વેચ્યું કે ન તો અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની જી હજૂરી કરી કે પોતાની શરતોથી પણ પાછળ ન હટ્યું.
એક પાકિસ્તાની યૂઝરે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ એક્સ પર મુનીરનો રડતો ફોટો શેર કરી લખ્યું કે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ફીલ્ડ માર્શલ સાથે એવી રખાત જેવું વર્તન કર્યું જેની પાસે તમામ ગેરકાયદેસર અને ગંદા કામ કરાવવામાં આવે છે અને જ્યારે કઈ આપવાનો કે લેવાનો સમય આવે તો કહેવામાં આવે છે કે હું પરિવારના નિર્ણયનું પાલન કરવા માટે મજબૂર છું, મને ભૂલી જા.
