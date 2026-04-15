US-ઈન્ડિયા ટ્રેડ ડીલ અંગે મોટા સમાચાર ! ભારતીય પ્રતિનિધિમંડળ જશે અમેરિકા, ટેરિફ પર લેવાશે મોટો નિર્ણય
US-India Trade Deal : ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે ટ્રેડ ડીલ અંગે વાટાઘાટો ફરી શરૂ થઈ ગઈ છે. નવા ટેરિફ માળખા અંગે સ્પષ્ટતા મેળવવા માટે એક ભારતીય પ્રતિનિધિમંડળ આવતા અઠવાડિયે અમેરિકાની મુલાકાત લેશે.
- અમેરિકા અને ભારત વચ્ચે ટ્રેડ ડીલ અંગે મોટા સમાચારટ
- ભારતીય પ્રતિનિધિમંડળ આવતા અઠવાડિયે જશે અમેરિકા
- નવા ટેરિફ માળખા અંગે લેવાઈ શકે છે મોટો નિર્ણય
US-India Trade Deal : અમેરિકા અને ભારત વચ્ચે ટ્રેડ ડીલ અંગે એક નવી અપડેટ સામે આવી છે. આ બાબતે ચર્ચા કરવા માટે એક ભારતીય પ્રતિનિધિમંડળ આવતા અઠવાડિયે અમેરિકાની મુલાકાત લેવાનું છે. આ વાટાઘાટોનો હેતુ અમેરિકાના નવા ટેરિફ માળખા અંગે સ્પષ્ટતા લાવવાનો છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ભારતીય પ્રતિનિધિમંડળ 20 થી 22 એપ્રિલ દરમિયાન અમેરિકાની મુલાકાત લેશે, જ્યાં બંને દેશોનું ધ્યાન ટ્રેડ ડીલ અને ટેરિફ સંબંધિત બાકી મુદ્દાઓને ઉકેલવા પર રહેશે જેથી ડીલને અંતિમ સ્વરૂપ આપી શકાય.
PM મોદી અને ટ્રમ્પ વચ્ચેની વાતચીત બાદ મોટી અપડેટ
ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે ટ્રેડ ડીલ અંગેની આ નવીનતમ અપડેટ 14 એપ્રિલના રોજ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ વચ્ચે થયેલી 40 મિનિટની ટેલિફોન વાતચીત બાદ આવી છે, જેમાં તેમણે દ્વિપક્ષીય સંબંધો અને આર્થિક સહયોગ અંગે ચર્ચા કરી હતી. અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે બે અઠવાડિયાના યુદ્ધવિરામ અને ત્યારબાદ ઈસ્લામાબાદમાં વાટાઘાટો નિષ્ફળ ગયા પછી બંને નેતાઓ વચ્ચે આ પહેલી વાતચીત હતી. ભારતમાં અમેરિકાના રાજદૂત સર્જિયો ગોરે વાતચીતને સકારાત્મક ગણાવી હતી અને જણાવ્યું હતું કે બંને નેતાઓએ ટ્રેડ ડીલ સહિત અનેક મુખ્ય ક્ષેત્રો પર ચર્ચા કરી હતી.
ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે થશે મોટી ડીલ !
તેમણે સંકેત આપ્યો હતો કે ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે અનેક મોટા કરારો જેમાં ઉર્જા ક્ષેત્રનો પણ સમાવેશ થાય છે આગામી દિવસોમાં સાકાર થઈ શકે છે. પીએમ મોદીએ રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ સાથેની તેમની વાતચીતની વિગતો શેર કરતા લખ્યું હતું કે, મારા મિત્ર રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનો ફોન આવ્યો. અમે વિવિધ ક્ષેત્રોમાં અમારા દ્વિપક્ષીય સહયોગમાં થયેલી નોંધપાત્ર પ્રગતિની સમીક્ષા કરી. અમે તમામ ક્ષેત્રોમાં અમારી વ્યાપક વૈશ્વિક વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીને વધુ મજબૂત બનાવવા માટે પ્રતિબદ્ધ છીએ. અમે પશ્ચિમ એશિયાની પરિસ્થિતિ પર પણ ચર્ચા કરી અને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને ખુલ્લું અને સુરક્ષિત રાખવાના મહત્વ પર ભાર મૂક્યો.
ભારત-US ટ્રેડ ડીલની સ્થિતિ
ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે વચગાળાના ટ્રેડ ડીલ માટેનું માળખું પહેલાથી જ સ્થાપિત થઈ ગયું છે અને વાટાઘાટો હવે નિર્ણાયક તબક્કામાં પ્રવેશી ગઈ છે. આ સોદો મૂળ માર્ચમાં થવાનો હતો પરંતુ યુએસમાં ટેરિફ-સંબંધિત ફેરફારોને કારણે વિલંબિત થયો હતો. યુએસ સુપ્રીમ કોર્ટે રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના પરસ્પર ટેરિફને રદ કરી દીધો હતો અને અમાન્ય કરી દીધો હતો. ત્યારબાદ ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રે 24 ફેબ્રુઆરીથી 150 દિવસના સમયગાળા માટે બધા દેશો પર 10% ટેરિફ લાદ્યો. ટ્રમ્પે જણાવ્યું હતું કે જે દેશો સાથે ટ્રેડ ડીલ પહેલાથી જ થઈ ગઈ છે તેમના માટે ટેરિફમાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવશે નહીં.
જોકે, યુરોપિયન યુનિયન અને અન્ય ઘણા દેશોએ યુએસ સુપ્રીમ કોર્ટના ચુકાદાને ટાંકીને ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્ર પાસેથી ટેરિફ અંગે સ્પષ્ટતાની માંગ કરી હતી. ભારત પણ નવા ટેરિફ માળખા પર સ્પષ્ટતા માંગી રહ્યું છે. પરિણામે બંને જેશોના મુખ્ય પ્રતિનિધિમંડળ વચ્ચેની બેઠક જે ફેબ્રુઆરીમાં ટ્રેડ ડીલને અંતિમ સ્વરૂપ આપવા માટે નક્કી કરવામાં આવી હતી. તે મુલતવી રાખવામાં આવી હતી.
