અમેરિકાના ખેડૂતોને માલામાલ કરશે ઈન્ડિયા સાથે ટ્રેડ ડીલ, US સચિવના દાવાએ ચોંકાવ્યા; જાણો ભારતે શું કહ્યું?
India-US Trade Deal: ભારત-અમેરિકા ટ્રેડ ડીલની જાહેરાત બાદ અમેરિકાના કૃષિ સચિવ બ્રુક રોલિન્સે નિવેદન આપ્યું છે કે, આ ટ્રેડ ડીલથી ભારતના બજારમાં અમેરિકાના કૃષિ ઉત્પાદનોના એક્સપોર્ટમાં વધારો થવાની અપેક્ષા છે.
India-US Trade Deal: ભારત-અમેરિકા ટ્રેડ ડીલની જાહેરાત બાદ ભારતીય આયાત પરનો ટેરિફ ઘટાડીને 18 ટકા કરવામાં આવ્યો છે. આ ટ્રેડ ડીલને લઈ અમેરિકાના ઘણા નેતાઓએ નિવેદનો સામે આવ્યા છે. જેમાં તેમણે ભારતની પ્રશંસા કરી છે. આ સંદર્ભમાં અમેરિકાના કૃષિ સચિવ બ્રુક રોલિન્સે પણ એક નિવેદન આપ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે, આ ટ્રેડ ડીલથી ભારતના બજારમાં અમેરિકાના કૃષિ ઉત્પાદનોના એક્સપોર્ટમાં વધારો થવાની અપેક્ષા છે.
અમેરિકાના કૃષિ સચિવે શું કહ્યું?
અમેરિકાના કૃષિ સચિવ બ્રુક રોલિન્સે કહ્યું કે, કિંમત વધતાના કારણે ગ્રામીણ અમેરિકામાં રોકડનો ફ્લો વધશે. તેમણે એક્સ પર લખ્યું કે, અમેરિકા-ભારતના નવા કરારથી ભારતના વિશાળ બજારમાં અમેરિકાના કૃષિ ઉત્પાદનોની નિકાસ વધશે. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે, 2024માં ભારત સાથે અમેરિકાના કૃષિ વેપારનું નુકસાન 1.3 અજબ ડોલર હતું. ભારતની વધતી વસ્તી અમેરિકાના કૃષિ ઉત્પાદનો માટે એક મહત્વપૂર્ણ બજાર છે અને આજના આ કરારથી આ નુકસાનને ઘટાડવામાં નોંધપાત્ર મદદ મળશે.
તેમણે વ્હાઇટ હાઉસની એક પોસ્ટ શેર કરી, જેમાં જાહેરાત કરવામાં આવી હતી કે, અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે સોમવારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથે વાત કરી હતી, જે દરમિયાન પીએમ મોદી રશિયન તેલ ખરીદવાનું બંધ કરવા અને અમેરિકાથી તેલ ખરીદી વધારવા સંમત થયા, જેમાં કદાચ વેનેઝુએલા પણ સામેલ હશે. ટ્રમ્પે કહ્યું કે, આનાથી યુક્રેનમાં યુદ્ધનો અંત લાવવામાં મદદ મળશે.
કૃષિ ઉત્પાદનો પર ભારતનું સ્ટેન્ડ
કૃષિ ઉત્પાદનો પરના ઉચ્ચ સ્તરીય સૂત્રોનું કહેવું છે કે, ભારત-અમેરિકા ટ્રેડ ડીલમાં ભારતીય કૃષિ ઉત્પાદનો પર કોઈ સમાધાન કરવામાં આવશે નહીં. કૃષિ ઉત્પાદનોને લઈ સરકાર પોતાના વલણ પર અડગ છે. કૃષિ અને ડેરી પર કોઈ સમાધાન કરવામાં આવશે નહીં. કૃષિ અને ડેરીમાં ભારતના હિતો પહેલા પણ હતા, હજુ પણ છે અને ભવિષ્યમાં પણ રહેશે. મોદી સરકાર ભારતીય ખેડૂતોના હિત સાથે કોઈ સમાધાન કરશે નહીં.
આ વેપાર કરાર હેઠળ ભારતીય સામાનો પર ટેરિફ લગાવવામાં આવતો ટેરિફ 25 ટકાથી ઘટાડીને 18 ટકા કરવામાં આવશે. ટ્રમ્પે કહ્યું કે, આ કરાર તાત્કાલિક પ્રભાવથી લાગુ થઈ ગયા છે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, વડાપ્રધાન મોદી પ્રત્યે મિત્રતા અને સન્માનના કારણે અને તેમની વિનંતી પર તત્કાલ પ્રભાવથી અમે અમેરિકા અને ભારત વચ્ચે એક વેપાર કરાર પર સંમત થયા છીએ, જેના હેઠળ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ઓછા ટેરિફ લગાવશે.
પીએમ મોદીએ શું કહ્યું
આ જાહેરાત થયાની થોડી જ વારમાં વડાપ્રધાન મોદીએ આ ઘટનાક્રમનું સ્વાગત કરતા કહ્યું કે, "આજે મારા પ્રિય મિત્ર રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ સાથે વાત કરીને ખૂબ જ સારું લાગ્યું, મને ખુશી છે કે હવે 'મેડ ઇન ઇન્ડિયા' ઉત્પાદનો પરનો ટેરિફ ઘટાડીને 18% થઈ જશે. આ શાનદાર જાહેરાત માટે ભારતના લોકો વતી હું રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું."
વડાપ્રધાન મોદીએ કરારના વ્યાપક મહત્વ પર ભાર મૂકતા કહ્યું, "જ્યારે બે મોટી અર્થવ્યવસ્થાઓ અને દુનિયાના સૌથી મોટા લોકશાહી દેશો એક સાથે મળીને કામ કરે છે, ત્યારે તે લોકોને લાભ થાય છે અને પરસ્પર ફાયદાકારક સહયોગ માટે ઘણી તકો ખોલે છે. હું તેમની સાથે નજીકથી કામ કરવા માટે આતુર છું જેથી આપણી ભાગીદારીને અભૂતપૂર્વ ઊંચાઈએ લઈ જઈ શકાય."
