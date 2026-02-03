Prev
India US Trade Deal: શું ભારત રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદવાનું બંધ કરશે? ટ્રમ્પની શરતો પૂરી કરવામાં કયા પડકારો છે

India US Trade Deal: ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે લાંબા સમયથી અટવાયેલી ટ્રેડ ડીલ પૂરી થઈ ગઈ છે. પરંતુ ટ્રમ્પે રશિયા પાસેથી તેલ ન ખરીદવાની શરત રાખી છે. હવે સવાલ છે કે શું પીએમ મોદી આ શરત પૂરી કરી શકશે?
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Feb 03, 2026, 02:31 PM IST

ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે થયેલી નવી વ્યાપાર સમજુતિ બાદ રશિયન તેલની ખરીદી સંપૂર્ણ રીતે બંધ કરવાનો નિર્ણય ભારત માટે મુશ્કેલી પેદા કરી શકે છે. રેટિંગ એજન્સી મૂડીઝે 3 ફેબબ્રુઆરી 2026ના પોતાના રિપોર્ટમાં જણાવ્યું કે ભારત હાલના મહિનામાં રશિયાથી ક્રૂડ ઓયલની ખરીદી પહેલાથી ઘટાડી રહ્યું છે, પરંતુ બધી ખરીદીને એકદમ રોકવી આર્થિક વિકાસ માટે મુશ્કેલીભર્યું કામ હશે. તેનાથી પુરવઠામાં કમી આવી શકે છે, તેલની કિંમતો વધી શકે છે અને ફુગાવા પર અસર પડી શકે છે, કારણ કે ભારત દુનિયાના સૌથી મોટા તેલ આયાતકોમાંથી એક છે.

ભારત તત્કાલ રશિયન તેલ ખરીદવાનું બંધ નહીં કરે
મૂડીઝે પોતાની ટિપ્પણીમાં સ્પષ્ટ કહ્યું કે સંપૂર્ણ બિન-રશિયન તેલ તરફ જવું વૈશ્વિક આપૂર્તિ તરફ તંગ કરી શકે છે, જેનાથી કિંમતો ઉપર જશે અને ભારત જેવા મોટા આયાતક દેશમાં મોંઘવારી વધવાનો ખતરો વધશે. એજન્સીએ કહ્યું કે ભારત આર્થિક વિકાસમાં મુશ્કેલીથી બચવા માટે તત્કાલ બધુ રશિયન ખરીદ બંધ કરવાની સંભાવના રહેશે નહીં.

આ ટિપ્પણી તે વ્યાપાર સમજુતિ બાદ આવી છે, જેમાં અમેરિકાએ ભારતીય સામાન પર ટેરિફ 50 ટકાથી ઘટાડી 18 ટકા કરી દેવામાં આવ્યો છે. અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે દાવો કર્યો છે કે ભારત રશિયન તેલની ખરીદી બંધ કરસે અને વેનેઝુએલાથી તેલ ખરીદશે. ટ્રમ્પે કહ્યું કે ભારત અમેરિકાથી 500 અબજ ડોલરથી વધુનો સામાન ખરીદશે, જેમાં ઉર્જા પણ સામેલ છે. પરંતુ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ પોતાની પ્રતિક્રિયામાં માત્ર ટેરિફ ઘટવાની વાત કરી અને રશિયન તેલ બંધ કરવાનો કોઈ ઉલ્લેખ કર્યો નથી.

ભારતે ખરીદી બંધ કરવાની સહમતિ આપીઃ અમેરિકા
વ્હાઇટ હાઉસના એક અધિકારીએ પુષ્ટિ કરી છે કે રશિયાના તેલ ખરીદીને કારણે લગાવવામાં આવેલો વધારાનો 25 ટકા પેનલ્ટી ટેરિફ હટાવી દેવામાં આવ્યો છે અને ભારત આ ખરીદી બંધ કરવા પર સહમતિ આપી છે. પરંતુ મૂડીઝનું એનાલિસિસ જણાવે છે કે ભારત આ ફેરફારને ધીમે-ધીમે લાગૂ કરશે, કારણ કે તત્કાલ ફેરફારથી ઉર્જા સુરક્ષા અને અર્થવ્યવસ્થા પર ખરાબ અસર પડી શકે છે.

આ સમજુતિથી રત્ન, આભૂષણ, કપડા અને પરિધાન જેવા ક્ષેત્રોમાં ભારતીય નિકાસકારોને મોટો ફાયદો થશે, કારણ કે અમેરિકા ભારતનું સૌથી મોટું નિકાસ બજાર છે. સમજુતિની જાહેરાત બાદ શેર બજારમાં તેજી આવી છે. જ્યારે ડોલર સામે રૂપિયો પણ મજબૂત થયો છે.

ભારત અને અમેરિકાના સંબંધ સુધરશે
બંને દેશો વચ્ચે આ સમજુતિ તણાવને ઘટાડી શકે છે અને દ્વિપક્ષીય વ્યાપારને પ્રોત્સાહન આપશે, જેનું લક્ષ્ય 2030 સુધી 500 અબજ ડોલર સુધી પહોંચવાનું છે. પરંતુ રશિયન તેલ પર નિર્ભરતા ઘટાડવાનો નિર્ણય ભારતની ઉર્જા જરૂરિયાતો અને વૈશ્વિક બજારની સ્થિતિ પર નિર્ભર કરશે. મૂડીઝનું કહેવું છે કે ભારત સાવધાનીથી પગલાં ભરે જેથી વિકાસ અને મોંઘવારી પર ઓછી અસર થાય. આવનારા સમયમાં તેના પર વધુ સ્પષ્ટતા આવી શકે છે.

