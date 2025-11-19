Prev
"ભારત ફરી સરહદ પારથી હુમલો કરશે...", પાક રક્ષામંત્રીને લાગ્યો ડર, આર્મી ચીફના નિવેદનનો આપ્યો હવાલો

Pakistan News: પાકિસ્તાનના રક્ષામંત્રીએ એક ટીવી કાર્યક્રમમાં પાયાવિહોણા નિવેદનોનો આપ્યા હતા. તેમણે કહ્યું કે ભારત પાકિસ્તાન અને અફઘાનિસ્તાન પોતાના મુદ્દાઓ ઉકેલવા માંગતું નથી. અફઘાનિસ્તાનને પોતાની ખામીઓ માટે દોષી ઠેરવતા, ખ્વાજા આસિફે કહ્યું કે કાબુલ આતંકવાદીઓ માટે આશ્રયસ્થાન બની ગયું છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Nov 19, 2025, 09:38 AM IST

Pakistan News: પહેલગામ હુમલા બાદ પાકિસ્તાન ફરીથી પોતાના ભયને જાગૃત કરી રહ્યું છે. પાકિસ્તાનના સંરક્ષણ પ્રધાન ખ્વાજા આસિફે કહ્યું કે ભારત ફરીથી પાકિસ્તાન પર હુમલો કરી શકે છે. ખ્વાજા આસિફે કહ્યું કે પાકિસ્તાન ભારતીય સેના પ્રમુખના નિવેદનને ફગાવી શકે નહીં. તેમણે કહ્યું કે ભારત સરહદ પાર હુમલો કરી શકે છે.

એક ટીવી કાર્યક્રમમાં, ખ્વાજા આસિફે ખોટા નિવેદનો અને પાયાવિહોણા તથ્યોનો વરસાદ શરૂ કર્યો. તેમણે કહ્યું કે અફઘાનિસ્તાન ઘૂસણખોરી કરે છે અને ભારત તેમાં ભૂમિકા ભજવે છે. તેમણે કહ્યું કે સાઉદી અરેબિયા, સંયુક્ત અરબ અમીરાત, ઈરાન, ચીન અને અન્ય દેશો પાકિસ્તાનમાં સરહદ પારથી થતી ઘૂસણખોરીને રોકવા માંગે છે. અફઘાનિસ્તાનને દોષી ઠેરવતા, તેમણે આગળ કહ્યું કે કાબુલ આતંકવાદીઓ માટે આશ્રયસ્થાન બની ગયું છે.

એ મહત્વનું છે કે આર્મી ચીફ જનરલ ઉપેન્દ્ર દ્વિવેદીએ સોમવારે કહ્યું હતું કે, ઓપરેશન સિંદૂર ફક્ત એક ટ્રેલર હતું અને આ એપિસોડ 88 કલાક પછી સમાપ્ત થયો. દ્વિવેદીએ સ્પષ્ટપણે કહ્યું હતું કે જો પાકિસ્તાન આપણને બીજી તક આપે છે, તો ભારત તેને એક જવાબદાર રાષ્ટ્રએ તેના પડોશીઓ સાથે કેવું વર્તન કરવું જોઈએ તે અંગે પાઠ શીખવશે.

ભારતનો ડર ફરી શરૂ થયો

પાકિસ્તાનના સંરક્ષણ પ્રધાને કહ્યું હતું કે ભારત ઇચ્છતું નથી કે પાકિસ્તાન અને અફઘાનિસ્તાન તેમના મુદ્દાઓ ઉકેલે. તેમણે કહ્યું હતું કે પાકિસ્તાન બે મોરચે ફસાઈ શકે છે, અને આવી સ્થિતિમાં, ભારત યુદ્ધના જોખમને ટાળી શકે છે. ખ્વાજા આસિફે કહ્યું હતું કે પાકિસ્તાન કોઈપણ રીતે ભારત પર વિશ્વાસ કરી શકતું નથી અને ભારત સરહદ પાર હુમલો કરવાનો પ્રયાસ પણ કરી શકે છે.

આસિફે મધ્ય પૂર્વમાં પાકિસ્તાનની ભૂમિકા પર ભાર મૂક્યો હતો. તેમણે કહ્યું હતું કે પાકિસ્તાન ગાઝામાં આંતરરાષ્ટ્રીય દળોનો ભાગ હોવું જોઈએ. ખ્વાજા આસિફે કહ્યું હતું કે પાકિસ્તાન અબ્રાહમ કરારમાં જોડાવાની યોજના ધરાવતું નથી અને કરાર પર તેનું વલણ સંપૂર્ણપણે સ્પષ્ટ છે. તેમણે વધુમાં કહ્યું હતું કે જ્યાં સુધી બે-રાજ્ય ઉકેલ લાગુ ન થાય ત્યાં સુધી પાકિસ્તાન પોતાનું વલણ બદલશે નહીં.

પાકિસ્તાન સરકારની આતંકવાદ નીતિનો પર્દાફાશ
 
આ દરમિયાન, પાકિસ્તાન સરકારના પોતાના જ એક મુખ્યમંત્રીએ પાકિસ્તાન સરકારની આતંકવાદ નીતિનો પર્દાફાશ કર્યો છે.

ખૈબર પખ્તુનખ્વાના મુખ્યમંત્રી સોહેલ આફ્રિદીએ સરકારની આતંકવાદ નીતિનો પર્દાફાશ કર્યો છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે ખૈબર પખ્તુનખ્વા પ્રાંતમાં નકલી આતંકવાદી હુમલાઓ સરકારને ફાયદો પહોંચાડે છે. ટોલો ન્યૂઝ અનુસાર, આફ્રિદીએ ઇસ્લામાબાદ પર નકલી આતંકવાદી હુમલાઓને પ્રોત્સાહન આપવાનો આરોપ લગાવ્યો, જે અશાંત ખૈબર ક્ષેત્રમાં શાંતિ પ્રયાસોને અવરોધે છે. તેમણે ઇસ્લામાબાદ પર તેના રાજકીય એજન્ડા માટે આતંકવાદ બનાવવાનું કરવાનો આરોપ લગાવ્યો.

અફઘાનિસ્તાનની સરહદે આવેલા ઉત્તરપશ્ચિમ પ્રાંતમાં વધતી હિંસા વચ્ચે તેમનું નિવેદન આવ્યું છે. આફ્રિદીએ આરોપ લગાવ્યો કે સંઘીય પ્રણાલીમાં કેટલાક શક્તિશાળી જૂથો અસ્થિરતા જાળવી રાખીને નફો મેળવી રહ્યા છે. ટોલો ન્યૂઝના અહેવાલ મુજબ, સોહેલ આફ્રિદીએ એક જિર્ગામાં પાકિસ્તાન સેના દ્વારા પશ્તુન તહફુઝ ચળવળના સભ્યોના અપહરણની નિંદા કરી હતી. તેમણે આ ઘટનાને પાકિસ્તાનની કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા ચાલી રહેલી શાંતિ પહેલોને પાટા પરથી ઉતારવા અને અફઘાનિસ્તાન સાથે રાજદ્વારી જોડાણને નવેસરથી શરૂ કરવાના ઇરાદાપૂર્વકના પ્રયાસ તરીકે વર્ણવી હતી.

આતંકવાદ સંપૂર્ણપણે બનાવટી

સોહેલ આફ્રિદીએ કહ્યું કે, જે માનસિકતાએ 71 વર્ષ સુધી પાકિસ્તાન પર શાસન કર્યું અને જે શક્તિઓ ક્યારેય ખૈબર પખ્તુનખ્વામાં શાંતિ ઇચ્છતી નહોતી, તેમણે અમારા મહેમાનોના અપહરણ દ્વારા સાબિત કર્યું છે કે આ આતંકવાદ સંપૂર્ણપણે બનાવટી છે. તેઓ લોકોની ઇચ્છાઓ અનુસાર નહીં, પરંતુ પોતાના હિતોને પૂર્ણ કરવા માટે શાંતિનો દુરુપયોગ કરે છે.

આતંકવાદને પ્રોત્સાહન

સોહેલ આફ્રિદીએ કહ્યું કે આ અપહરણ દર્શાવે છે કે ઇસ્લામાબાદના કટ્ટરપંથીઓ, જેમણે દાયકાઓથી ખૈબર પખ્તુનખ્વામાં સ્થિરતાનો વિરોધ કર્યો છે, તેઓ લોકોના કલ્યાણને પ્રાથમિકતા આપવાને બદલે પોતાના એજન્ડા અનુસાર આતંકવાદને પ્રોત્સાહન આપવાનું ચાલુ રાખે છે.

ટોલો ન્યૂઝના રિપોર્ટ મુજબ ખૈબર પખ્તુનખ્વાના લોકો આ સ્વ-નિર્મિત આતંકવાદ અને બંધ દરવાજા પાછળ લેવામાં આવેલા નિર્ણયોથી કંટાળી ગયા છે, જે નિર્ણયો વર્ષોથી આપણા પર લગાવવામાં આવ્યા છે. આજે હું સ્પષ્ટપણે કહું છું, જેમ મારા નેતા ઇમરાન ખાન ક્યારેય તમારી સામે ઝૂક્યા નથી, તેમ હું પણ ઝૂકીશ નહીં. જે કોઈ આપણી શાંતિને ખલેલ પહોંચાડે છે તે આપણો સામાન્ય દુશ્મન છે.

