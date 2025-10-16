Prev
ભારત રશિયા પાસેથી તેલ નહીં ખરીદે...ટ્રમ્પના નિવેદન પર મોદી સરકારનો જવાબ, જાણો શું કહ્યું ?

ભારત રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદવાનું બંધ કરશે તેવા ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના દાવા પર ગુરુવારે ભારત સરકારે પ્રતિક્રિયા આપી. ટ્રમ્પે કહ્યું કે તેમને વડાપ્રધાન મોદી દ્વારા આ અંગે ખાતરી આપવામાં આવી છે.

Oct 16, 2025

ભારતે યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના નિવેદનનો જવાબ આપ્યો. ટ્રમ્પે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની પ્રશંસા કરતા કહ્યું હતું કે વડાપ્રધાને તેમને ખાતરી આપી હતી કે તેઓ રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદવાનું બંધ કરશે. આના પર ભારતે જણાવ્યું હતું કે તેના ઉર્જા સ્ત્રોતો દેશના રાષ્ટ્રીય હિત અને ભારતીય ગ્રાહકોની સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને પસંદ કરવામાં આવે છે.

આંતરરાષ્ટ્રીય વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા રણધીર જયસ્વાલે મીડિયાને જણાવ્યું હતું કે ભારત તેલ અને ગેસનો મુખ્ય આયાતકાર છે. "અમારી પ્રાથમિકતા હંમેશા ભારતીય ગ્રાહકો માટે સસ્તું અને સુરક્ષિત ઉર્જા સુનિશ્ચિત કરવાની રહી છે. અમારી આયાત નીતિઓ સંપૂર્ણપણે આ ઉદ્દેશ્ય પર આધારિત છે," જયસ્વાલે કહ્યું કે, "ભારતની ઉર્જા નીતિના બે મુખ્ય ઉદ્દેશ્યો છે: ઉર્જાના ભાવમાં સ્થિરતા સુનિશ્ચિત કરવી અને સુરક્ષિત પુરવઠો. અમે વિવિધ દેશોમાંથી અમારી ઉર્જાનો સ્ત્રોત મેળવીએછીએ અને જરૂરિયાત મુજબ તેમાં ફેરફાર કરીએ છીએ."

અમેરિકા સાથે ઉર્જા સહયોગ

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે જ્યાં સુધી અમેરિકાનો સવાલ છે, ભારત ઘણા વર્ષોથી અમેરિકા પાસેથી ઉર્જા ખરીદી વધારવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે અને છેલ્લા દાયકામાં સતત પ્રગતિ કરી છે. વર્તમાન યુ.એસ. વહીવટીતંત્રે ભારત સાથે ઉર્જા સહયોગને વધુ વિસ્તૃત કરવામાં રસ દર્શાવ્યો છે. ચર્ચાઓ ચાલુ છે. ભારત લાંબા સમયથી દલીલ કરે છે કે રશિયામાંથી તેલની આયાત આર્થિક સ્થિરતા માટે જરૂરી છે. દરમિયાન, યુ.એસ.એ ભારતને તેના ઉર્જા સ્ત્રોતોમાં વૈવિધ્ય લાવવા માટે સતત વિનંતી કરી છે.

ટ્રમ્પે શું કહ્યું ?

ટ્રમ્પે કહ્યું કે વડાપ્રધાન મોદીએ તેમને ખાતરી આપી હતી કે ભારત રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદવાનું બંધ કરશે, તેને મોસ્કો પર વૈશ્વિક દબાણ વધારવાનું એક મોટું પગલું ગણાવ્યું. તેમણે સંયુક્ત પત્રકાર પરિષદમાં કહ્યું, "હા, તે મારા મિત્ર છે. અમારા ખૂબ સારા સંબંધો છે. મને ગમ્યું નહીં કે ભારત તેલ ખરીદી રહ્યું છે અને આજે તેઓએ મને ખાતરી આપી કે તેઓ રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદશે નહીં. આ એક મોટું પગલું છે. હવે મારે ચીનને પણ એવું જ કરવા કહેવું પડશે."

Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે.

