લંડનમાં ગુજરાતી દીકરી મિલકતનો જંગ જીતી, પિતાની મિલકત માટે બહેન સામે કોર્ટમાં ગઈ હતી
Siblings battle over dad's £600,000 fortune : UK કોર્ટમાં ગુજરાતી મહિલાની મોટી જીત. પિતાના બદલાયેલા 'વિલ'ને પડકાર્યો હતો, હવે રૂ.6 કરોડની મિલકતમાં મળશે સમાન હિસ્સો. પિતાની મિલકતના વિવાદમાં નાની દીકરી ભાવનેતાની તરફેણમાં ચુકાદો આવ્યો
Daughter sues for her father's will : વિદેશની ધરતી પર બે ગુજરાતી દીકરીઓ અને એક ભાઈ પિતાની મિલકત માટે જંગે ચઢ્યા છે. કારણ કે, પાટીદાર પિતાએ એક દીકરીને 600000 પાઉન્ડનું ઘર આપ્યું, તો બીજી દીકરી અને દીકરાને માત્ર 250 પાઉન્ડ આપ્યા. ત્યારે પિતાની મિલકતની આ રીતે વહેંચણી થતા બીજી દીકરી કોર્ટમાં ગઈ હતી. ત્યારે લંડન કોર્ટે દીકરી ભાવનેતાના તરફેણમાં ચુકાદો આપ્યો છે.
ગુજરાતી દીકરીની જીત થઈ
યુકેમાં રહેતા ગુજરાતી પરિવારના એક હાઈ-પ્રોફાઇલ વારસાઈ વિવાદમાં નાની દીકરી ભાવનેતા પટેલને કોર્ટમાં મોટી જીત મળી છે. ભાવનેતાએ પોતાના સ્વર્ગસ્થ પિતા લક્ષ્મીકાંત પટેલના છેલ્લા વસિયતનામાને લંડનની હાઈકોર્ટમાં ચેલેન્જ કર્યું હતું, જેમાં તેને પિતાની છ લાખ પાઉન્ડની મિલકતમાંથી માત્ર 250 પાઉન્ડ જ મળ્યા હતા. જ્યારે મોટી દીકરી અંજુ પટેલને આખું મકાન આપવામાં આવ્યું હતું. કોર્ટમાં લાંબી દલીલો સાંભળ્યા બાદ ડેપ્યુટી માસ્ટર જેસન રીબર્ને ભાવનેતાની તરફેણમાં ચુકાદો આપ્યો છે અને 2019નું અગાઉનું વિલ માન્ય રાખ્યું છે.
એક સરખા ભાગમાં મિલકત વહેંચેાશે
હવે ચુકાદા બાદ, લક્ષ્મીકાંત પટેલનું હેરોમાં આવેલું મુખ્ય ઘર હવે તેમના ત્રણેય સંતાનો – અંજુ. ભાવનેતા અને પિયૂષ –વચ્ચે સરખા ભાગે વહેંચાઈ શકે છે.
શું હતો કેસ
લક્ષ્મીકાંતભાઈનું વર્ષ ઓક્ટોબર 2021 ના રોજ 85 વર્ષની ઉંમરે નિધન થઈ ગયું હતું. વર્ષ ૨૦૧૯ માં એક વિલમાં તેમની સંપત્તિને ત્રણ સરખા ભાગમાં વહેંચવામાં આવી હતી. જેમાં અંજુને તેના ભાઈ-બહેનને અગાઉ અપાયેલા પૈસાની સામે ૫૦,000 પાઉન્ડ વધારે અપાયા હતા. તેમણે પોતાના વિલમાં ગ્રેટર લંડનના હેરોમાં આવેલું ફેમિલી હોમ તેમની મોટી દીકરી 58 વર્ષની અંજુ પટેલના નામે કર્યું છે. જેની કિમત લગભગ ૬,૦૦,૦૦૦ પાઉન્ડ છે. જ્યારે લક્ષ્મીકાંતભાઈએ તેમની નાની દીકરી પર વર્ષની ભાવેનેત્તા સ્ટેવર્ટ-બ્રાઉન અને 62 વર્ષના ભાઈ પિયુષ પટેલને માત્ર 250 પાઉન્ડ આપ્યા છે. તે પણ તેમણે એમ કહીને આપી છે કે, એક પિતા તરીકે તેઓ તેમને ભૂલી ના શકે એટલે તેમને આટલી કેશ ગિફટ આપી રહ્યા છે.
બીજી દીકરીએ વસિયતને કોર્ટમાં પડકારી હતી
ભાવેનેત્તા સ્ટેવર્ટ-બ્રાઉને કોર્ટમાં દાવો કર્યો છે કે તેમના પિતા આ વિલથી અજાણ હતા. વસિયતનામા "વિચિત્ર" હતા કારણ કે તે અંગ્રેજીમાં લખાયેલ હતી, જે ભાષા તેણી દાવો કરે છે કે તેઓ યોગ્ય રીતે વાંચી શકતા ન હતા. આ ઉપરાંચ તે અગાઉના વસિયતનામાને સમર્થન આપવા માંગે છે, જેમાં £600,000 ની મિલકત લગભગ ત્રણ ભાઈ-બહેનો વચ્ચે સમાન રીતે વહેંચી હતી.
કોર્ટે શું કહ્યું...
જજે આ કેસમાં જણાવ્યું હતું કે, જ્યારે 85 વર્ષીય લક્ષ્મીકાંત પટેલનું અંતિમ વિલ ઓગસ્ટ 2021માં તૈયાર થયું, ત્યારે તેઓ ખૂબ જ બીમાર અને અશક્ત અવસ્થામાં હોસ્પિટલમાં દાખલ હતા, અને ત્યારે કોવિડના નિયંત્રણો પણ અમલમાં હતા. કોર્ટે એ બાબત પર સવાલ ઉઠાવ્યો કે વિલના સાક્ષીઓ દ્વારા તે જ વખતે અને એક જ પેનથી સહી કરવામાં આવી હતી કે નહીં, તેનો કોઈ પુરાવો રજૂ કરાયો નહોતો. અગાઉના વિલમાં સોલિસિટર્સની મદદ લેવાઈ હતી, જ્યારે 2021નું વિલ વિજયકાંત પટેલ નામના વ્યક્તિએ લખ્યું હતું. જેમની સાથે લક્ષ્મીકાંતના સંબંધો સ્પષ્ટ નહોતા. આ શંકાસ્પદ સંજોગોને કારણે કોર્ટે 2021ના વિલને રદ કરું છું.
