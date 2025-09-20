USના H1B વિઝાની ફીમાં વધારા બાદ ભારત સરકારનું પહેલું નિવેદન, જાણો વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તાએ શું કહ્યું ?
Indian First Statement: અમેરિકાએ H1B વિઝાની ફીમાં વધારો કર્યો છે. ભારત સરકારે આ અંગે એક નિવેદન બહાર પાડ્યું છે. તેમાં જણાવાયું છે કે સરકારે H1B વિઝા માટેની પ્રસ્તાવિત જોગવાઈ સંબંધિત તમામ અહેવાલોની સમીક્ષા કરી છે.
Indian First Statement: અમેરિકાએ H1B વિઝા માટેની ફીમાં વધારો કર્યો છે. ભારત સરકારે આ અંગે એક નિવેદન બહાર પાડ્યું છે. જેમાં સરકારે H1B વિઝા માટેની પ્રસ્તાવિત જોગવાઈ સંબંધિત તમામ અહેવાલોની સમીક્ષા કરી છે. ભારતીય વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા રણધીર જયસ્વાલે જણાવ્યું હતું કે ભારત અપેક્ષા રાખે છે કે યુએસ અધિકારીઓ આ બાબતને યોગ્ય રીતે સંભાળશે.
નિર્માણમાં નોંધપાત્ર યોગદાન મળ્યું
વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું કે ભારત અને અમેરિકા બંને ઉદ્યોગ, નવીનતા અને સર્જનાત્મકતામાં હિસ્સો ધરાવે છે. તેથી, પરામર્શથી આગળ વધવાનો સારો માર્ગ શોધવાની અપેક્ષા છે. નિવેદનમાં વધુમાં જણાવાયું છે કે કુશળ પ્રતિભાની ગતિશીલતા અને વિનિમયથી અમેરિકા અને ભારતમાં ટેકનોલોજી વિકાસ, નવીનતા, આર્થિક વૃદ્ધિ, સ્પર્ધાત્મકતા અને સંપત્તિ નિર્માણમાં નોંધપાત્ર યોગદાન મળ્યું છે.
અવરોધોનો યોગ્ય રીતે ઉકેલ લાવી શકાશે
રણધીર જયસ્વાલે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે તેથી નીતિ નિર્માતાઓ તાજેતરના વિકાસનું મૂલ્યાંકન કરશે, જેમાં પરસ્પર લાભો, બંને દેશો વચ્ચે મજબૂત જાહેર સંબંધોનો સમાવેશ થાય છે. આ પગલાથી માનવતાવાદી પરિણામો આવવાની શક્યતા છે, જેનાથી પરિવારોમાં વિક્ષેપ પડવાની શક્યતા છે. સરકારને આશા છે કે યુએસ સત્તાવાળાઓ દ્વારા આ અવરોધોનો યોગ્ય રીતે ઉકેલ લાવી શકાશે.
સંબંધોને મજબૂત બનાવવાનો સમાવેશ
વિદેશ વિભાગે જણાવ્યું હતું કે કુશળ પ્રતિભાઓના આદાનપ્રદાનથી યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને ભારતમાં ટેકનોલોજીકલ વિકાસ, નવીનતા, આર્થિક વૃદ્ધિ, સ્પર્ધાત્મકતા અને સંપત્તિ નિર્માણમાં નોંધપાત્ર યોગદાન મળ્યું છે. તેથી, નીતિ નિર્માતાઓ પરસ્પર લાભોના આધારે તાજેતરના પગલાંનું મૂલ્યાંકન કરશે, જેમાં લોકો-થી-લોકોના સંબંધોને મજબૂત બનાવવાનો સમાવેશ થાય છે.
સૌથી વધુ અસર ભારતીય નાગરિકો પર
ભારતે જણાવ્યું હતું કે આ નિર્ણય અસરગ્રસ્ત પરિવારો માટે નોંધપાત્ર મુશ્કેલીઓ ઊભી કરી શકે છે અને આશા વ્યક્ત કરી હતી કે યુએસ સત્તાવાળાઓ આ મુશ્કેલીઓનો યોગ્ય રીતે ઉકેલ લાવશે. નોંધનીય છે કે યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા H-1B વિઝા માટેની ફી વધારીને 100,000 ડોલર કરવાના નિર્ણયની સૌથી વધુ અસર ભારતીય નાગરિકો પર થવાની શક્યતા છે, કારણ કે આ શ્રેણીના 70 ટકાથી વધુ વિઝા કેટલાક સમયથી ભારતીયોને આપવામાં આવ્યા છે.
