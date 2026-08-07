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શું દુબઈ ભારતનો ભાગ બનવાનું હતું? મિડલ ઈસ્ટ પર ચાલતું હતું ઈન્ડિયાનું શાસન! જાણો ઇતિહાસનું ચોંકાવનારું સત્ય

અનેક ભારતીયો માટે દુબઈ આજે પણ ફરવા માટે મનગમતું સ્થળ છે પરંતુ શું તમને ખબર છે કે એક સમયે દુબઈ લગભગ ભારતનો હિસ્સો બનવાની કગાર પર હતું? ઈતિહાસના પાના ફંફોળવાથી મળેલી આ રસપ્રદ માહિતી તમને પણ અચંબિત કરશે. 
 

Written ByViral Raval
Published: Aug 07, 2026, 12:23 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 12:41 PM IST
શું દુબઈ ભારતનો ભાગ બનવાનું હતું? મિડલ ઈસ્ટ પર ચાલતું હતું ઈન્ડિયાનું શાસન! જાણો ઇતિહાસનું ચોંકાવનારું સત્ય
Image Credit: તસવીર- AI Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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શું દુબઈ ભારતનો ભાગ બનવાનું હતું? મિડલ ઈસ્ટ પર ચાલતું હતું ઈન્ડિયાનું શાસન! જાણો ઇતિ
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