/શું દુબઈ ભારતનો ભાગ બનવાનું હતું? મિડલ ઈસ્ટ પર ચાલતું હતું ઈન્ડિયાનું શાસન! જાણો ઇતિહાસનું ચોંકાવનારું સત્ય

ભારતમાં 200 વર્ષ સુધી અંગ્રેજોનું રાજ રહ્યું. તે સમયે કહેવાતું હતું કે અંગ્રેજોના શાસનનો સૂર્ય ક્યારેય ડૂબતો નહતો. પરંતુ જેમ જેમ સમય બદલાયો સ્થિતિ પણ બદલાઈ. દુનિયાના દેશો મજબૂત થતા ગયા અને આજે ભારતના ખાડી દેશો સાથે પણ મજબૂત સંબંધ છે. લાખો ભારતીયો મિડલ ઈસ્ટના દેશોમાં કામ કરે છે. લોકો ફરવા માટે દુબઈ જેવી જગ્યાઓ પર જાય છે. પરંતુ બહુ ઓછા લોકો જાણતા હશે કે એક સમય એવો પણ હતો કે જ્યારે મિડલ ઈસ્ટ પર રાજ ભારતથી થતું હતું. એટલે કે આજે જે દુબઈમાં લોકો ફરવા માટે કે કામ કરવા માટે જાય છે તે લગભગ ભારતનો હિસ્સો બની ગયો હતો.
શું કહે છે ઈતિહાસ?
બીબીસીના એક રિપોર્ટ મુજબ 20 મી સદીની શરૂાતમાં અરબ પ્રાયદ્વીપનો લગભગ એક તૃતિયાંશ ભાગ બ્રિટિશ ભારતીય સામ્રાજ્ય હેઠળ આવતો હતો. એડનથી લઈને કુવૈત સુધી, અરબના સંરક્ષિત રાજ્યો (પ્રોટેક્ટોરેટ)ના એક સમૂહનું શાસન દિલ્હીથી ચાલતું હતું. તેમની દેખરેખ ઈન્ડિયન પોલિટિકલ સર્વિસ કરતી હતી. સુરક્ષા ભારતીય સૈનિકો સંભાળતા હતા અને તેમની જવાબદારી પણ ભારતના વાયસરોયની રહેતી હતી.
1989ના ઈન્ટરપ્રિટેશન એક્ટ હેઠળ કાયદાકીય રીતે આ સંરક્ષિત રાજ્યોને ભારતનો જ ભાગ ગણવામાં આવતો હતો. જયપુર જેવી ભારતની અર્ધ સ્વતંત્ર રિયાસતોની સામાન્ય સૂચિમાં અબુધાબીનું નામ વર્ણમાલાના ક્રમમાં સૌથી પહેલું આવતું હતું. એટલે સુધી કે વાઈસરોય લોર્ડ કર્ઝને પણ એ સૂચન આપ્યું હતું કે જે રીતે લુસ બેલા કે કેલાત (જે હાલ બલુચિસ્તાનનો ભાગ છે) ગણાય છે તે જ રીતે ઓમાનને પણ ભારતીય સામ્રાજ્યનું એક દેશી રજવાડું ગણવું જોઈએ.
ભારતીય પાસપોર્ટ યમનથી એડન સુધી
આધુનિક યમનમાં એડન સુધી ભારતીય પાસપોર્ટ ઈશ્યુ કરવામાં આવતા હતા. તે ભારતનું સૌથી પશ્ચિમ બંદર હતું અને બોમ્બે પ્રાંતનો ભાગ ગણાતો હતો. જ્યારે 1931માં મહાત્મા ગાંધીએ આ શહેરની મુલાકાત લીધી ત્યારે તેમણે જોયું કે અનેક યુવાઓ પોતાને ભારતીય રાષ્ટ્રવાદી માનતા હતા.
1937માં જ અનેક શાહી ભાગલામાં પહેલું વિભાજન થયું અને એડનને ભારતથી અલગ કરાયું. જો કે ખાડીનો વિસ્તાર વધુ એક દાયકા સુધી ભારત સરકારના અધિકાર હેઠળ રહ્યું. એ જ રીતે દુબઈથી લઈને કુવૈત સુધીના ખાડી દેશ આખરે 1 એપ્રિલ 1947ના રોજ ભારતથી અલગ થયા. આ ઘટના બ્રિટિશ રાજના ભારત અને પાકિસ્તાનના ભાગલા અને આઝાદી મળ્યાના થોડા મહિના પહેલા ઘટી હતી.
'બ્રિટિશ પીએમનો થયો હતો વિરોધ'
1947માં ભારતની આઝાદી બાદ ખાડીના વિસ્તારમાં શું થું તે અત્યારે પણ રસપ્રદ છે. 'જ્યારે બ્રિટિશ પ્રધાનમંત્રી ક્લેમેન્ટ એટલીએ ભારતમાંથી હટવાની સાથે સાથે અરબ વિસ્તારોમાંથી પણ બ્રિટિશ સેનાને હટાવવાનો પ્રસ્તાવ રજૂ કર્યો તો તેમનો જોરદાર વિરોધ થયો. આથી બ્રિટને ખઆડીમાં પોતાની ભૂમિકા આગામી 24 વર્ષો સુધી જાળવી રાખી અને હવે અરબ રાજ ભારતના વાઈસરોયની જગ્યાએ સીધું વ્હાઈહોલ (બ્રિટિશ સરકાર)ને રિપોર્ટ કરતું હતું.'
ગલ્ફ વિસ્તારના જાણકાર પોલ રિચના શબ્દોમાં કહીએ તો બ્રિટિશ સામ્રાજ્યનો અંતિમ ગઢ હતો. જે રીતે ગોવા પોર્ટુગીઝ ભારતની આખરી વધેલી નિશાની હતી બરાબર એ રીતે. કે પછી પોન્ડિચેરી (જે અત્યારનું પુડ્ડુચેરી) ભારતમાં ફેન્ચ લોકોનો અંતિમ ભાગ હતો.
ત્યાંની સત્તવાર મુદ્રા પણ ભારતીય રૂપિયો હતો. આવવા જવાનો સૌથી સરળ રસ્તો હજુ પણ બ્રિટિશ ઈન્ડિયા લાઈન (એક શિપિંગ કંપની) હતી અને અરબના 30 રજવાડાનો વહીવટ ત્યારે પણ બ્રિટિશ રેસિડેન્ટ્સ ચલાવતા હતા. જેમણે પોતાની કરિયર ઈન્ડિયન પોલિટિકલ સર્વિસમાં બનાવી હતી. બ્રિટને સુવેઝ નહેરના પૂર્વમાં પોતાની ઔપનિવેશિક જવાબદારીઓને છોડવાના ફેસલા હેઠળ 1971માં જ ગલ્ફ એરિયાથી સંપૂર્ણ રીતે વાપસી કરી. એટલે કે આ ઈતિહાસના એવા પાના છે જેનાથી આજે પણ અનેક ભારતીયો અજાણ છે.