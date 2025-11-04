ગૃહ યુદ્ધવાળા સુડાનમાં ભારતીયનું અપહરણ, કિડનેપ કરનાર RSF છે અત્યંત ખતરનાક
સુડાન દેશમાં ગૃહ યુદ્ધ ચાલુ છે. દેશ એપ્રિલ 2023થી સુડાની સશસ્ત્ર દળો (SAF) અને RSF વચ્ચે સંઘર્ષની ઝપેટમાં આવેલો છે. બંને પક્ષો વચ્ચેના સંઘર્ષમાં અત્યાર સુધીમાં હજારો લોકો માર્યા ગયા છે. લાખો લોકો વિસ્થાપિત થયા છે. આ બધા વચ્ચે એક ભારતીયના અપહરણના સમાચાર આવ્યા છે.
આફ્રીકી દેશ સુડાનમાં ચાલી રહેલા ગૃહ યુદ્ધ વચ્ચે એક ભારતીય નાગરિકનું અપહરણ થયું છે. સુડાનની સરકારે સોમવારે આ જાણકારી આપતા કહ્યું કે વિદ્રોહી સંગઠન રેપિડ સપોર્ટ ફોર્સિસે એક ભારતીય નાગરિકનું અપહરણ કર્યું છે. સરકાર તેના છૂટકારા માટે વાતચીત કરી રહી છે. આ બધા વચ્ચે નવી દિલ્હીમાં સુડાનના રાજદૂત મોહમ્મદ અબ્દુલ્લા અલી એલ્ટોમે કહ્યું કે તેમનો દેશ ભારતીય નાગરિકના છૂટકારાને સુનિશ્ચિત કરવા માટે દરેક રીતે પ્રયત્ન કરી રહ્યો છે.
અપહરણ કરાયેલા વ્યક્તિની ઓળખ ઓડિશાના જગતસિંહપુરના રહીશ 36 વર્ષના આદર્શ બહેરા તરીકે થઈ છે. એલ્ટોમે કહ્યું કે સુડાન સરકાર આદર્શના છૂટકારા માટે ભારતીય વિદેશ મંત્રાલય સાથે સમન્વય કરીને કામ કરી રહી છે. આદર્શનું વિદ્રોહી અર્ધસૈનિક દળ રેપિડ સપોર્ટ ફોર્સે યુદ્ધ ગ્રસ્ત શહેર અલ ફશીરથી અપહરણ કર્યું. આ અગાઉ પણ સુડાનના એક શહેરની ઘેરાબંધી દરમિયાન ભારતીય મંત્રાલયે ત્યાં પોતાના એક અન્ય નાગરિક વિશે અમારી સાથે સંપર્ક કર્યો હતો જેણે તે 500 દિવસ દરમિયાન ખુબ જ કપરી પરિસ્થિતિનો સામનો કર્યો હતો.
પીટીઆઈના રિપોર્ટ્સ મુજબ આદર્શને ખાર્તૂમથી લગભગ હજાર કિલોમીટર દૂર અલ ફશીરથી અપહરણ કરવામાં આવ્યો. ત્યારબાદ તેને ઉઠાવીને કદાચ દક્ષિણ દારફુરમાં વિદ્રોહી સંગઠનના ગઢ ન્યાલામાં લઈ જવાયો છે. રિપોર્ટ્સ મુજબ વિદ્રોહીઓએ આદર્શને પૂછ્યું કે શું તે શાહરૂખ ખાનને જાણે છે અને ત્યારબાદ તેને કિડનેપ કરી લીધો.
કોણ છે આદર્શ બહેરા
એનડીટીવીના રિપોર્ટ મુજબ આદર્શના પરિવારે જણાવ્યું કે તે 2022થી સુડાનમાં કામ કરે છે. ત્યાં તે સુકરાતી પ્લાસ્ટિક ફેક્ટરી નામની એક કંપનીમાં કામ કરે છે. તેની પત્ની સુસ્મિતાએ સમાચાર એજન્સીને જણાવ્યું કે તેમના આઠ અને ત્રણ વર્ષના બે બાળકો છે. તેમના પરિવાર દ્વારા શેર કરાયેલા આદર્શ બહેરાના એક વીડિયોમાં કથિત રીતે તે જમીન પર હાથ જોડીને બેઠેલો જોવા મળે છે.
એનડીટીવી દ્વારા વીડિયોમાં બહેરાના હવાલે જણાવ્યું છે કે હું અલ ફશીરમાં છું, જ્યાં હાલાત ખુબ ખરાબ છે. હું અહીં બે વર્ષથી ખુબ મુશ્કેલીથી રહું છું. મારા પરિવાર અને બાળકો ખુબ ચિંતિત છે. હું રાજ્ય (ઓડિશા) સરકારને મારી મદદ કરવા માટે અપીલ કરું છું.
સુડાન અને ભારતના સંબંધ
સુડાનમાં ભારતીય નાગરિકના અપહરણ વચ્ચે સુડાનના રાજદૂતે ભારત સાથેના સંબંધ મજબૂત ગણાવ્યા. તેમણે કહ્યું કે ભારત સાથે અમારા સંબંધ લાંબા ગાળાના અને ગાઢ છે. શાંતિ અને યુદ્ધ બંને સમયમાં ભારત સુડાનનો મિત્ર રહ્યો છે. આ સંકટ દરમિયાન પણ ભારતે સુડાનને માનવીય સહાયતા આપી છે અને આગળ પણ આપતું રહેશે.
કોણ છે અપહરણ કરનાર RSF
અલ ઝઝીરાના રિપોર્ટ મુજબ આ સમૂહ કથિત ઝંઝાવીદ મિલિશિયાથી બનેલું છે જે વર્ષ 2000માં દારફુર વિસ્તારમાં સંઘર્ષમાં સામેલ હતું. ખાસ વાત એ છે કે ત્યાંની સરકાર જ વિદ્રોહીઓને રોકવા માટે તેમનો ઉપયોગ કરતી હતી. આ સંઘર્ષમાં 3 લાખ લોકોના મોત થયા હતા અને ઈન્ટરનેશનલ ક્રિમિનલ કોર્ટે સરકારી અધિકારીઓ અને મિલિશિયાના કમાન્ડરો પર આરોપ લગાવ્યો હતો.
સમય વીતતો ગયો અને વર્ષ 2013માં આરએસએફમાં ફેરવાઈ ગયું હતું. તે દરમિયાન તેના દળોનો ઉપયોગ સરહદ સુરક્ષા માટે થતો હતો. વર્ષ 2015માં આરએસએફએ સુડાનની સેના સાથે મળીને સૈનિકોને યુદ્ધમાં યમન મોકલવાનું શરૂ કર્યું. તે જ વર્ષે સમૂહને રેગ્યુલર ફોર્સનો દરજ્જો મળ્યો. વર્ષ 2017માં આરએસએફને સ્વતંત્ર સુરક્ષા દળનો દરજ્જો આપવાનો કાયદો પાસ કર્યો. દારફૂલ ઉપરાંત આરએસએફને દક્ષિણ કોરદોફાન જેવા વિસ્તારમાં પણ મોકલવામાં આવી. જ્યાં તેના પર માનવાધિકાર ભંગના આરોપો લાગ્યા. 2015ના રિપોર્ટમાં હ્યુમન રાઈટ્સ વોચે આ દળને નિર્દયી લોકો ગણાવ્યા હતા.
હોસ્પિટલમાં 400થી વધુ લોકોની હત્યા
ઓક્ટોબરમાં આરએસએફએ સુડાનની એક મુખ્ય હોસ્પિટલમાં સેકડો નાગરિકોની હત્યા કરી હતી. WHO એટલે કે વિશ્વ સ્વાસ્થ્ય સંગઠનના પ્રમુખ ટેડ્રોસ અદનોમ ઘેબ્રેયેસસે પણ કહ્યું હતું કે તે 460 લોકોની કથિત હત્યાથી આઘાતમાં છે. તે પહેલા સુડાન ડોક્ટર્સ નેટવર્કે કહ્યું હતું કે મંગળવારના રોજ આરએસએફના લોકોએ સાઉદી હોસ્પિટલની અંદર મળેલા તમામ લોકોની નિર્દયી રીતે હત્યા કરી નાખી જેમાં દર્દી, તેમના સાથી અને ત્યાં હાજર કોઈ પણ અન્ય વ્યક્તિ સામેલ હતા.
