ઈરાનના હુમલામાં ભારતીયનું મોત, અમેરિકી તેલ ટેન્કરને બનાવ્યું નિશાન, સ્યુસાઇડ બોટથી મારી ટક્કર
Israel Iran War: સેફસી વિષ્ણુ નામનું આ તેલ ટેન્કર ખોર અલ ઝુબૈર પોર્ટ જઈ રહ્યું હતું. આ દરમિયાન તેના પર હુમલો થયો હતો. આ વિસ્તાર ઇરાકના જળક્ષેત્રમાં આવે છે. ઈરાન-અમેરિકા યુદ્ધમાં લગભગ આ પ્રથમ ઘટના છે, જ્યારે કોઈ ભારતીયે જીવ ગુમાવ્યો છે.
- ઈરાનના હુમલામાં એક ભારતીયનું મોત
- તેલ ટેન્કર પર ઈરાને કર્યો હુમલો
- સેફસી વિષ્ણુ તેલ ટેન્કર પર થયો હુમલો
ઈરાને એક અમેરિકી તેલ ટેન્કર પર હુમલો કર્યો છે, જેમાં એક ભારતીય નાગરિકનું મોત થઈ ગયું છે. પીટીઆઈ પ્રમાણે ઈરાને આ હુમલો એક સુસાઇડ બોટની મદદથી કર્યો છે. આ હુમલો ઇરાકની પાસે થયો. સેફસી વિષ્ણુ નામનું આ તેલ ટેન્કર ખોર અલ ઝુબૈર પોર્ટ જઈ રહ્યું હતું. આ દરમિયાન તેના પર હુમલો થયો છે. આ વિસ્તાર ઇરાકના જળક્ષેત્રમાં આવે છે. આ પ્રથમ ઘટના છે, જ્યારે ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે ચાલી રહેલા જંગમાં કોઈ ભારતીયનું મોત થયું છે. કાલે એક ભારતીય દુબઈમાં ડ્રોન હુમલા દરમિયાન ઈજાગ્રસ્ત થયો હતો.
એક ભારતીયનું મોત
તેલ ટેન્કરમાં મૃત્યુ પામેલા ભારતીયનું નામ હજુ સામે આવ્યું નથી. સૂત્રોનું કહેવું છે કે તેલ ટેન્કરમાં કુલ 28 લોકો સવાર હતા. એક ભારતીયનું મોત થયું છે. આ સિવાય 27 ક્રૂ મેમ્બરો અને અન્ય કર્મચારીઓને બસરામાં સુરક્ષિત સ્થળે લઈ જવામાં આવ્યા છે. અત્યાર સુધી મળેલી જાણકારી પ્રમાણે ઈરાને કુલ બે તેલ ટેન્કરોને નિશાન બનાવ્યા, જેમાંથી એક સેફસી વિષ્ણુમાં સવાર ભારતીયનું મોત થયું છે. આ મામલામાં તેલ ટેન્કરનું સંચાલન કરનારી કંપનીનું નિવેદન પણ સામે આવ્યું છે, તેણે ભારતીય નાગરિકના મોત પર દુખ વ્યક્ત કર્યું છે.
સરકારને કરી અપીલ
આ સિવાય ભારત સરકારને પણ કંપનીએ અપીલ કરી છે કે હુમલાની નિંદા કરે. તેલ ટેન્કરો અને જહાજોમાં સવાર લોકોની સુરક્ષાની ખાતરી કરવામાં આવે. હકીકતમાં ભારત માટે આ ચિંતાની વાત છે કારણ કે સમુદ્રમાં ચાલનાર બધા જહાજોમાં સવાર લોકોમાં લગભગ 15 ટકા ભારતીય હોય છે. તેવામાં ઈરાનના હુમલામાં ભારતીયો ભોગ બનવાની આશંકાઓ છે. આ સ્થિતિ ખરરનાક છે કારણ કે ઈરાન સતત હુમલા કરી રહ્યું છે. એક તરફ તે ઇરાક સુધી હુમલા કરી રહ્યું છે તો સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ પર પણ એક્ટિવ છે. તેનું કહેવું છે કે આ મહત્વના ક્ષેત્રથી તે તેલની સપ્લાય થવા દેશે નહીં.
કાચા તેલની કિંમતમાં વધારો
મહત્વનું છે કે ઈરાનના સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝમાં હુમલાને કારણે તેલની કિંમત 100 ડોલરને પાર પહોંચી ગઈ છે. આ સિવાય સપ્લાય સંકટને કારણે ભારત સહિત ઘણા દેશોમાં એલપીજીની અછત જોવા મળી રહી છે. સ્થિતિ એવી છે કે કાચા તેલની કિંમત વૈશ્વિક બજારમાં 200 ડોલર પ્રતિ બેરલ જવાની ચર્ચાઓ છે. એટલું જ નહીં શેર બજાર સતત મંદીનો સામનો કરી રહ્યું છે. જાણકારોને લાગે છે કે જો યુદ્ધ બંધ નહીં થાય તો રોકાણકારોને ભરોસો રહેશે નહીં અને બજારમાં ઘટાડો યથાવત રહેશે.
