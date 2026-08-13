/ભારતીય મૂળના સગીરે ChatGPT પર કરી ખૌફનાક વિગતો સર્ચ, પછી માતા-ભાઈની હત્યા કરી!

અમેરિકાના મેસાચુસેટ્સ રાજ્યથી એક અત્યંત હચમચાવી નાખતી ઘટના સામે આવી છે. જ્યાં ભારતીય મૂળના એક 17 વર્ષના છોકરાએ તેની જ માતા અને 14 વર્ષના નાના ભાઈની ઘાતકી રીતે હત્યા કરી નાખી. પોલીસે જ્યારે મામલાની તપાસ ચાલુ કરી તો ચોંકાવનારા ખુલાસા થયા.
મળતી માહિતી મુજબ સગીર છોકરાએ તેની માતા અને ભાઈનો જીવ લેતા પહેલા ChatGPT પર પરિવારને મારવાની ફેન્ટસી સંબંધિત ચીજો સર્ચ કરી હતી.
ભારતીય મૂળના સગીરે માતા-ભાઈને મોતને ઘાટ ઉતાર્યા
આ અગાઉ કેસનો ખુલાસો ત્યારે થયો જ્યારે છોકરાના પિતાએ પોલીસને જાણ કરી કે તેઓ પોતાના પરિવારનો સંપર્ક કરી શકતા નથી. મિડલસેક્સ ડિસ્ટ્રિક્ટ અટોર્ની કાર્યાલય અને પોલીસના જણાવ્યા મુજબ ઘટનાની જાણકારી ગત 11 ઓગસ્ટના થઈ. આરોપીના પિતાએ જણાવ્યું કે તેઓ સવારે કામ પર ગયા હતા. ત્યારબાદ તેમની પત્ની સુધા વેંકટેશન અને નાના પુત્ર સિદ્ધાર્થ અરવિંદ સાથે કોઈ સંપર્ક થઈ શકતો નહતો.
ઘટનાની જાણ થતા જ જ્યારે પોલીસ એક્ટન સ્થિત તેમના ઘરે પહોંચી તો અંદરનો નજારો ખુબ જ ભયાનક હતો. રિપોર્ટ્સ મુજબ પહેલા માળે 14 વર્ષના નાના ભાઈ સિદ્ધાર્થનો મૃતદેહ પડ્યો હતો. જ્યારે માતા સુધાનો મૃતદેહ બેઝમેન્ટમાંથી મળ્યો. અર્જૂનના પિતાની તેમની પત્ની સુધા સાથે છેલ્લે મંગળવારે સવારે વાત થઈ હતી. જ્યારે નાનો પુત્ર સિદ્ધાર્થ છેલ્લે બપોરે જોવા મળ્યો હતો.
પોલીસ અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે બંનેના શરીર પર ગંભીર ઈજાના નિશાન હતા. જો કે મોતના સટીક કારણ અને ઉપયોગ કરાયેલા હથિયાર વિશે હાલ કોઈ જાણકારી મળી નથી.
આરોપીને પોલીસે દબોચ્યો
ઘટનાને અંજામ આપ્યા બાદ આરોપી અર્જૂન અરવિંદ તેની માતાની કાર લઈને ભાગી ગયો હતો. પોલીસ જ્યારે ઘટનાસ્થળે પહોંચી તો અર્જૂન ઘરમાં નહતો. પોલીસે તરત સુરક્ષા એજન્સીઓને એલર્ટ કરી અને સમગ્ર રાજ્યમાં તેના માટે લુકઆઉટ નોટિસ બહાર પાડવામાં આવી. બુધવારે સવારે મેસાચુસેટ્સના વેલેન્ડ વિસ્તારમાંથી અર્જૂન પકડાયો. પોલીસે તેને કસ્ટડીમાં લીધો છે.
ચેટજીપીટીમાં સર્ચ કરી ફેમિલી મર્ડરની ફેન્ટસી
આ હત્યાકાંડને લઈને જે ચોંકાવનારી વાત સામે આવી છે તે આરોપીના ડિજિટલ બેકગ્રાઉન્ડ વિશે છે. અટોર્ની ઓફિસ દ્વારા બહાર પડેલા નિવેદન મુજબ તપાસથી સંકેત મળે છે કે હાલના દિવસોમાં અર્જૂનનો વ્યવહાર ખુબ ચિંતાજનક હતો. તે ઈન્ટરનેટ અને ચેટજીપીટી પર પોતાના પરિવારની હત્યા કરવા સંલગ્ન સૈદ્ધાંતિક વિચારો અને ફેન્ટસીસ ચર્ચ કરતો હતો.
ગંભીર કલમો હેઠળ કેસ દાખલ
હાલ આરોપી અર્જૂન અરવિંદ પર હત્યાના બે કેસ, પરિવારના સભ્યો પર જીવલેણ હુમલા, મંજૂરી વગર ગાડીનો ઉપયોગ અને ગાડીની ચોરી સહિત અનેક ગંભીર કલમો હેઠળ કેસ નોંધાયો છે. કાનૂની પ્રક્રિયાઓ હેઠળ આરોપીને પહેલા લોકલ જૂવેનાઈલ કોર્ટમાં રજૂ કરાશે. ત્યારબાદ તેના પર ડિસ્ટ્રીક્ટ કોર્ટમાં વયસ્કની જેમ હત્યા અને હુમલાના કેસ ચાલશે. પોલીસ આ કેસની તપાસમાં લાગી છે.