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ભારતીય મૂળના સગીરે ChatGPT પર કરી ખૌફનાક વિગતો સર્ચ, પછી માતા-ભાઈની હત્યા કરી!

અમેરિકાના મેસાચુસેટ્સમાં 17 વર્ષના ભારતીય મૂળના સગીરે માતા સુધા વેંકટેશન અને નાના ભાઈ સિદ્ધાર્થ અરવિંદની હત્યાનો આરોપ  લાગતા ચકચાર મચી છે. ચેટજીપીટી પર તેણે ભયાનક વસ્તુઓ સર્ચ કરી હતી. 

Written ByViral Raval
Published: Aug 13, 2026, 11:24 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 11:24 AM IST
ભારતીય મૂળના સગીરે ChatGPT પર કરી ખૌફનાક વિગતો સર્ચ, પછી માતા-ભાઈની હત્યા કરી!
Image Credit: પ્રતિકાત્મક તસવીર

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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