અમેરિકન ડોલર સામે ભારત, ચીન અને રશિયાની મોટી ચાલ ! હવે ટ્રમ્પની ઊંઘ થશે હરામ
ભારતે તેલ ખરીદી માટે યુઆનમાં પેમેન્ટ કર્યું હોય એવું આ પહેલીવાર નથી. 2023માં પણ ભારતીય સરકારી માલિકીની કંપનીઓએ કેટલાક શિપમેન્ટ માટે યુઆનમાં પેમેન્ટ કર્યું હતું.
ભારત હવે રશિયા પાસેથી ખરીદેલા ક્રૂડ ઓઇલ માટે યુએસ ડોલરને બદલે ચીની ચલણ યુઆનમાં પેમેન્ટ કરી રહ્યું છે. આ પગલું યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ માટે ઊંઘ હરામ કરી શકે છે, ખાસ કરીને જ્યારે તેમણે વારંવાર ભારત પર ઊંચા ટેરિફ લાદવાની અને બ્રિક્સ દેશોની સામાન્ય ચલણ યોજનાની ટીકા કરી છે.
મીડિયા અહેવાલ મુજબ, રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદતા ભારતીય રિફાઇનરોને રશિયન સપ્લાયર્સ (વેપારીઓ) દ્વારા યુએસ ડોલર અથવા યુએઈ દિરહામને બદલે યુઆનમાં તાજેતરના શિપમેન્ટ માટે પેમેન્ટ કરવા કહેવામાં આવ્યું છે.
ટ્રમ્પની ચિંતા વધશે!
અહેવાલમાં સૂત્રોને ટાંકીને જણાવાયું છે કે ઇન્ડિયન ઓઇલ કોર્પોરેશન (IOC) દેશની સૌથી મોટી સરકારી માલિકીની તેલ કંપનીએ યુઆનમાં ઓછામાં ઓછા બે કે ત્રણ રશિયન તેલ શિપમેન્ટ માટે પેમેન્ટ કર્યું છે.
પરંપરાગત રીતે આંતરરાષ્ટ્રીય તેલના ભાવ હંમેશા યુએસ ડોલરમાં ચૂકવવામાં આવ્યા છે. જો કે, રશિયા પર પશ્ચિમી પ્રતિબંધો અને રૂબલ પેમેન્ટ સિસ્ટમની જટિલતાઓને કારણે વૈકલ્પિક ચલણની જરૂરિયાત ઊભી થઈ છે. આ સ્થિતિમાં યુઆનમાં પેમેન્ટ કરવું વધુ અનુકૂળ વિકલ્પ બની ગયો છે.
યુઆનનો ઉપયોગ કેમ વધ્યો ?
આ પહેલીવાર નથી જ્યારે ભારતે યુઆનમાં તેલ ખરીદી માટે પેમેન્ટ કર્યું હોય, અગાઉ 2023માં, ભારતીય સરકારી માલિકીની કંપનીઓએ કેટલાક શિપમેન્ટ માટે યુઆનમાં પેમેન્ટ કર્યું હતું. જો કે, ભારત-ચીન સંબંધોમાં તણાવ વધતાં તે પ્રથા બંધ કરવામાં આવી હતી.
હવે, તાજેતરનો વિકાસ સૂચવે છે કે ભારતે યુઆન પેમેન્ટ આંશિક રીતે પુનઃસ્થાપિત કર્યું છે. ખાનગી તેલ કંપનીઓ પહેલાથી જ યુઆનમાં પેમેન્ટ કરી રહી હતી, પરંતુ સરકારી માલિકીની રિફાઇનરીના સમાવેશ સાથે આ ફેરફાર આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર સંતુલન અને યુએસ ડોલરના વૈશ્વિક પ્રભાવ બંને માટે મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે.
