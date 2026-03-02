ઈરાન-અમેરિકાના યુદ્ધમાં ભારતીયે ગુમાવ્યો જીવ, ઓમાનમાં ક્રૂડ ઓઈલના ટેન્કર પર ડ્રોન હુમલો
Iran-US War: મિડલ-ઈસ્ટમાં વધતા તણાવ વચ્ચે ઓમાનના દરિયાકાંઠે MKD VYOM ક્રૂડ ઓઈલ ટેન્કર પર ડ્રોન હુમલો થયો છે. આ દુર્ઘટનામાં જહાજ પર સવાર એક ભારતીય નાવિકનું મોત થયું છે. સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ નજીક થયેલા આ હુમલા બાદ જહાજના એન્જિન રૂમમાં વિસ્ફોટ થયો હતો. બાકીના 16 ભારતીયો સહિત 20 ક્રૂ મેમ્બર્સને સુરક્ષિત બચાવી લેવાયા છે. ઈરાન અને પશ્ચિમી દેશો વચ્ચેના સંઘર્ષને કારણે વૈશ્વિક દરિયાઈ વેપાર અને સુરક્ષા સામે ગંભીર ખતરો ઊભો થયો છે.
- ઓમાનના દરિયાકાંઠે ટેન્કર પર ડ્રોન હુમલામાં ભારતીય નાવિકનું મોત
- માર્શલ આઇલેન્ડ્સના ધ્વજ ધરાવતા MKD VYOM ટેન્કર પર ડ્રોન હુમલો
- ટેન્કર પર સવાર બાકીના 16 ભારતીયો સહિત 20 ક્રૂ મેમ્બર્સ સુરક્ષિત
Trending Photos
Iran-US War: મિડલ-ઈસ્ટમાં ચાલી રહેલા યુદ્ધમાં એક ભારતીય વ્યક્તિનું મોત થયું છે. ઓમાનમાં સોમવારે માર્શલ આઇલેન્ડ્સના ધ્વજ ધરાવતા તેલ ટેન્કર MKD VYOM પર બોમ્બથી સજ્જ ડ્રોન દ્વારા હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં જહાજ પર સવાર એક ભારતીય નાવિકનું મોત થયું છે. ઓમાન ન્યૂઝ એજન્સીના જણાવ્યા અનુસાર, આ હુમલો મસ્કતથી દૂર દરિયાકાંઠે થયો હતો. હુમલાને કારણે જહાજમાં આગ લાગી હતી અને એન્જિન રૂમમાં વિસ્ફોટ થયો હતો. જહાજમાં કુલ 21 ક્રૂ મેમ્બર્સ હતા, જેમાં 16 ભારતીયો સામેલ હતા. બાકીના લોકોનું સુરક્ષિત રેસ્ક્યુ કરવામાં આવ્યું છે.
રિપોર્ટ અનુસાર, આ હુમલો સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ ની નજીક થયો હતો, જે પર્સિયન ગલ્ફનો એક સાંકડો માર્ગ છે. વૈશ્વિક તેલના વેપાર માટે આ માર્ગ અત્યંત મહત્વનો છે. ઓમાનના મેરીટાઇમ સિક્યુરિટી સેન્ટરે જણાવ્યું કે, ટેન્કર પર લગભગ 59,463 મેટ્રિક ટન કાર્ગો હતો અને હુમલો મસ્કતથી આશરે 52 નોટિકલ માઈલ દૂર થયો હતો. આ ઘટનાને મિડલ ઈસ્ટમાં ચાલી રહેલા યુદ્ધના વિસ્તારના ભાગ રૂપે જોવામાં આવી રહી છે. ઇઝરાયેલ અને અમેરિકાએ તાજેતરમાં ઈરાન સામે મોટા પાયે હવાઈ હુમલા શરૂ કર્યા છે, જેના જવાબમાં ઈરાને સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ નજીક આવતા જહાજોને ધમકી આપી છે.
ટેન્કર પર હુમલો કોણે કર્યો?
નિષ્ણાતોનું માનવું છે કે, ઈરાને ઘણા હુમલાને અંજામ આપ્યો છે, જેમાં ડ્રોન અને મિસાઈલોનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. આ હુમલાને ઈરાન સમર્થિત દળો સાથે જોડવામાં આવી રહ્યો છે, જો કે, હજુ સુધી કોઈએ સ્પષ્ટપણે તેની જવાબદારી લીધી નથી. આ ક્ષેત્ર પહેલા પણ દરિયાઈ હુમલાઓનો સાક્ષી રહ્યો છે, પરંતુ વર્તમાન સંઘર્ષને કારણે તણાવ વધુ વધી ગયો છે. આ હુમલામાં ભારતીય વ્યક્તિના મોતને અમેરિકા-ઈરાન સંઘર્ષમાં પ્રથમ ભારતીય જાનહાનિ તરીકે જોવામાં આવી રહી છે.
દરિયાઈ માર્ગોની સુરક્ષા પર સવાલ
ઓમાન દ્વારા હુમલા બાદ જહાજના ક્રૂ મેમ્બર્સને સુરક્ષિત બહાર કાઢવામાં આવ્યા છે અને પરિસ્થિતિને નિયંત્રિત કરવાના પ્રયાસો ચાલુ છે. આ પ્રકારની ઘટનાઓ આંતરરાષ્ટ્રીય દરિયાઈ માર્ગોની સુરક્ષા પર સવાલ ઉઠાવે છે અને તેલની સપ્લાય ચેઈનને અસર કરી શકે છે. કારણ કે, સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝથી દુનિયાનો મોટા ભાગનું ક્રૂડ ઓઈલ પ્રસાર થાય છે. ઈરાન અને પ્રશ્ચિમી દેશો વચ્ચે વધતા તણાવથી દરિયાઈ વેપારને અસર થઈ રહી છે. ઓમાન જેવા દરિયાકાંઠાના દેશોને આવી ઘટનાઓનો સામનો કરવા માટે વધારાની સાવચેતી રાખવાની ફરજ પડી રહી છે. નિષ્ણાતો ચિંતિત છે કે, જો આવા હુમલા ચાલુ રહેશે તો ગ્લોબલ એનર્જી માર્કેટને ગંભીર અસર થઈ શકે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે