/લાલ સમુદ્રમાં ભારતીય જહાજ પર ફરી હુમલો, માંડ માંડ બચ્યા 14 ખલાસીઓ, ભારતે કહ્યું: આ સહન નહીં કરીએ

Indian Vessel Attacked: યમનના પશ્ચિમ કિનારાથી લાલ સમુદ્રમાં ભારતીય જહાજ પર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો, જેના કારણે તે ડૂબી ગયું હતું. તમામ 14 ક્રૂ સભ્યોને બચાવી લેવામાં આવ્યા હતા અને તેમને સુરક્ષિત સ્થાન પર લાવવામાં આવ્યા હતા. અહેવાલ મુજબ જહાજમાં 13 ભારતીય ખલાસીઓ અને એક યેમેની નાગરિકનો સમાવેશ થાય છે.
બચાવ કામગીરી શરૂ
યમનની સરકાર સાથે જોડાયેલા રાષ્ટ્રીય પ્રતિકાર દળો (NRF) અનુસાર, ફૈઝેહ નૂર-એ-ઓલિયા નામના જહાજ પર હુતી-નિયંત્રિત બંદર શહેર હોદેદાહથી લગભગ 13 નોટિકલ માઇલ દક્ષિણમાં હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. કોસ્ટ ગાર્ડ અને નૌકાદળના એકમોએ સંયુક્ત બચાવ કામગીરી હાથ ધરી હતી. NRFએ જણાવ્યું હતું કે તમામ ક્રૂ સભ્યોને બચાવી લેવામાં આવ્યા હતા અને તેમને સલામત સ્થળે લઈ જવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં તેમને તબીબી સહાય મળી હતી. હુમલામાં કોઈ જાનહાનિના અહેવાલ નથી.
આ હુમલાની નિંદા કરે છે ભારત
બંદરો, શિપિંગ અને જળમાર્ગ મંત્રી સર્વાનંદ સોનોવાલે જણાવ્યું હતું કે MSV ફૈઝ નૂર ઓલિયાહ નામના જહાજ પર યમનના સમુદ્રમાં એક પ્રોજેક્ટાઈલથી હુમલો થયો હતો, જેના કારણે તે પલટી ગયું અને ડૂબી ગયું. ક્રૂમાં 13 ભારતીય નાગરિકો અને એક યેમેની નાવિકનો સમાવેશ થતો હતો.
Indian MSV Faize Noore Oliya has been hit by a projectile near Yemeni waters, causing the vessel to capsize and sink.
India strongly condemns this unprovoked attack on the defenseless mechanised sailing vessel. The safety of our people is our supreme priority & I am relieved to…
— Sarbananda Sonowal (@sarbanandsonwal) August 4, 2026
તેમના 'X' હેન્ડલ પર એક પોસ્ટમાં હુમલાની નિંદા કરતા, મંત્રીએ લખ્યું કે, ભારત આ ઉશ્કેરણી વિનાના, સુરક્ષા વગરના જહાજ પર હુમલાની સખત નિંદા કરે છે. આપણા લોકોની સલામતી અમારી સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા છે, અને મને એ જણાવતા રાહત થાય છે કે યેમેની કોસ્ટ ગાર્ડે તમામ 14 ખલાસીઓ (જેમાં 13 ભારતીયોનો સમાવેશ થાય છે)ને સુરક્ષિત રીતે બચાવી લીધા છે અને તેમને મોખા બંદર પર પરત કર્યા છે.
તેમણે આગળ લખ્યું કે, મેં મેરીટાઇમ એડમિનિસ્ટ્રેશનના મહાનિર્દેશક (DGMA)ને નિર્દેશ આપ્યો છે કે તેઓ પ્રદેશમાં ભારતીય ખલાસીઓની સંપૂર્ણ સલામતી સુનિશ્ચિત કરવા અને બચાવાયેલા ક્રૂને તમામ જરૂરી સહાય પૂરી પાડવા માટે તમામ એજન્સીઓ સાથે સંકલનમાં તાત્કાલિક પગલાં લે.
વિદેશ મંત્રાલયનું નિવેદન
MEA પ્રવક્તા રણધીર જયસ્વાલે વિદેશ મંત્રાલય વતી એક પોસ્ટ શેર કરીને હુમલાની નિંદા કરી. મંત્રાલયે પોતાના નિવેદનમાં લખ્યું છે કે, અમે 4 ઓગસ્ટ, 2026ના રોજ યમનના દરિયાકાંઠે લાલ સમુદ્રમાં ડૂબી ગયેલા ભારતીય ફ્લેગના વાણિજ્યિક જહાજ, MSV ફૈઝ નૂર ઓલિયા પર થયેલા હુમલાની નિંદા કરીએ છીએ. તેમાં સવાર તમામ 13 ભારતીય નાગરિકોને બચાવી લેવામાં આવ્યા છે. રિયાધમાં અમારું દૂતાવાસ પરિસ્થિતિ પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યું છે અને ક્રૂની સલામતી માટે યેમેની અધિકારીઓ સાથે સક્રિય રીતે સંકલન કરી રહ્યું છે. અમે યેમેની અધિકારીઓનો તેમના સહયોગ બદલ આભાર માનીએ છીએ.
Our statement on attack on an Indian flagged commercial vessel ⬇️
🔗 https://t.co/5dNzioU4jv pic.twitter.com/rGgtnl0luu
— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) August 4, 2026
નિવેદનમાં આગળ કહેવામાં આવ્યું છે કે, પ્રદેશમાં વાણિજ્યિક જહાજો પર સતત હુમલાઓ ખૂબ જ ચિંતાજનક છે. પ્રદેશમાં વાણિજ્યિક જહાજોને નિશાન બનાવવાનું બંધ કરવું જોઈએ, અને આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદા અનુસાર, પ્રદેશના આંતરરાષ્ટ્રીય જળમાર્ગો દ્વારા મુક્ત અને અવરોધરહિત હિલચાલ અને વેપાર શક્ય તેટલી વહેલી તકે ફરી લાગુ કરવો જોઈએ.