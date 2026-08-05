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લાલ સમુદ્રમાં ભારતીય જહાજ પર ફરી હુમલો, માંડ માંડ બચ્યા 14 ખલાસીઓ, ભારતે કહ્યું: આ સહન નહીં કરીએ


Indian Vessel Attacked: યમનના પશ્ચિમ કિનારાથી લાલ સમુદ્રમાં એક ભારતીય ફ્લેગના માલવાહક જહાજ ડૂબી ગયું, જેના પર વિસ્ફોટકો ભરેલી બોટ દ્વારા હુમલો કરવામાં આવ્યો. 13 ભારતીય ખલાસીઓ અને એક યમનના નાગરિક સહિત તમામ 14 ક્રૂ સભ્યોને સુરક્ષિત રીતે બચાવી લેવામાં આવ્યા છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 05, 2026, 08:05 AM IST|Updated: Aug 05, 2026, 08:05 AM IST
લાલ સમુદ્રમાં ભારતીય જહાજ પર ફરી હુમલો, માંડ માંડ બચ્યા 14 ખલાસીઓ, ભારતે કહ્યું: આ સહન નહીં કરીએ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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