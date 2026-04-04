ઈરાનના નાક નીચે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પાસેથી ભારતે શોધ્યો નવો દરિયાઈ માર્ગ ! ત્રણ જહાજોના કાફલા સાથે નીકળ્યું ભારતીય જહાજ
Strait Of Hormuz : યુદ્ધ શરૂ થયા પછી ઈરાને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થતા જહાજો પર હુમલો કરવાનું શરૂ કર્યું. વૈશ્વિક ઉર્જા પુરવઠાનો 20 ટકા ભાગ આ માર્ગ દ્વારા પસાર થતો હોવાથી તેની અસર વિશ્વભરમાં અનુભવાઈ રહી છે. ત્યારબાદ ઈરાને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થતા જહાજો પર ટોલ વસૂલવાનું શરૂ કર્યું.
- ભારતીય જહાજે શોધ્યો નવો દરિયાઈ માર્ગ
- હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પાસેથી અન્ય ત્રણ જહાજો સાથે નીકળ્યું ભારતીય જહાજ
- હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં કોમર્શિયલ જહાજો માટે એક નવો માર્ગ
Strait Of Hormuz : હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પાસેથી અન્ય ત્રણ જહાજો સાથે એક ભારતીય જહાજ પણ બહાર નીકળી ગયું છે. હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં કોમર્શિયલ જહાજો માટે એક નવો માર્ગ ખુલતો હોય તેવું લાગે છે. આ રસ્તો ના તો પ્રમાણભૂત શિપિંગ લેનમાંથી પસાર થાય છે કે ના તો ઈરાન દ્વારા તાજેતરમાં સ્થાપિત કરાયેલ રસ્તામાંથી પસાર થાય છે.
AIS (ઓટોમેટિક આઇડેન્ટિફિકેશન સિસ્ટમ) અને રિમોટ સેન્સિંગમાંથી મેળવેલા ડેટા સૂચવે છે કે ઓઈલ, LNG અને સામાન્ય માલ લઈને જઈ રહેલા ઓછામાં ઓછા ચાર મોટા જહાજોએ આ નવા માર્ગનો ઉપયોગ કર્યો છે. આ માર્ગ સંપૂર્ણપણે આંતરરાષ્ટ્રીય દરિયાઈ સરહદની બહાર ઓમાનના પ્રાદેશિક ક્ષેત્રમાં છે.
બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો આ જહાજો ઓમાની દરિયાઈ સરહદ પાસેથી પસાર થઈ રહ્યા છે, એક એવો વિસ્તાર જ્યાં ઈરાન હુમલા કરી શકતું નથી. આ વિસ્તારમાં ઈરાન હુમલા કરશે તો દરિયાઈ સીમાઓનું ઉલ્લંઘન ગણવામાં આવશે.
બે મોટા ક્રૂડ કેરિયર્સ માર્શલ આઇલેન્ડ્સ ફ્લેગવાળા જહાજો હબ્રુત અને ધાલકૂટ, પનામા- ફ્લેગવાળા LNG કેરિયર સોહર સાથે UAEના શહેર રાસ અલ ખૈમાહ નજીક ઓમાની દરિયાઈ સીમામાં પ્રવેશ્યા અને મુસંદમ દ્વીપકલ્પ નજીક તેમના લોકેશન-રિપોર્ટિંગ ટ્રાન્સપોન્ડર બંધ કરી દીધા. 3 એપ્રિલના રોજ તેઓ મસ્કતના દરિયાકાંઠેથી 350 કિલોમીટર દૂર જોવા મળ્યા હતા.
Off the coast of Oman, Indian Flagged LPG tanker, GREEN SANVI, enroute from the Persian Gulf, is the latest tanker part of the Indian energy corridor being escorted by Indian Naval Warships pic.twitter.com/gQa3LB1n9D
— Damien Symon (@detresfa_) April 4, 2026
ભારતીય જહાજે શોધ્યો નવો દરિયાઈ માર્ગ
મેરીટાઇમ એનાલિટિક્સ ફર્મ ટેન્કરટ્રેકર્સ અનુસાર, ધાલકૂટ અને હબ્રુત બે મિલિયન બેરલ સાઉદી અને અમીરાત ક્રૂડ ઓઈલથી ભરેલા હતા. સોહર 21 માર્ચે યુએઈના અલ હમરિયાહ બંદરથી રવાના થયું હતું. જોકે, તે સ્પષ્ટ નથી કે તે કોઈ કાર્ગો લઈ રહ્યું હતું કે તેમાં કોઈ માલ ભરેલો હતો કે નહીં. આ ત્રણ જહાજોની પાછળ એક ભારતીય ફ્લેગવાળું કાર્ગો જહાજ હતું, જેની AIS સિગ્નલો દ્વારા MSV Quba MNV 2183 તરીકે ઓળખ થઈ છે.
આ જહાજ 31 માર્ચે દુબઈથી રવાના થયું હતું અને તેનું તાજેતરનું લોકેશન ઓમાની બંદર દિબ્બાના દરિયાકાંઠેથી આશરે 40 કિલોમીટર દૂર દરિયામાં હતું. તે હજુ સ્પષ્ટ નથી કે જહાજ માલથી ભરેલું હતું કે નહીં અને તે કઈ દિશામાં જઈ રહ્યું હતું. હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ આશરે 33 કિલોમીટર પહોળું છે અને તેનો લગભગ આખો વિસ્તાર ઈરાન અથવા ઓમાનના પ્રાદેશિક ભાગમાં આવે છે. હોર્મુઝ સ્ટ્રેટનો ઉત્તરીય ભાગ સંપૂર્ણપણે ઈરાની નિયંત્રણ હેઠળ છે.
હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં ઈરાને બનાવ્યો 'ટોલ બૂથ'
આ જળમાર્ગમાં દરિયાઈ ટ્રાફિકને નિયંત્રિત કરવા માટે ઈરાને એક નવો શિપિંગ માર્ગ સ્થાપિત કર્યો છે. આ માર્ગ ઈરાનના પ્રાદેશિક દરિયાઈ વિસતારમાંથી પસાર થાય છે અને કેશ્મ અને લારાક ટાપુઓ વચ્ચે સ્થિત એક સાંકડી ચેનલમાંથી પસાર થાય છે. અહેવાલો અનુસાર, IRGC જહાજોને અલગ અલગ રીતે આ માર્ગનો ઉપયોગ કરવાની પરવાનગી આપે છે, આ બે ટાપુઓ પર સ્થિત તેના નૌકાદળના થાણાઓમાંથી જહાજોને ઓળખે છે અને તેનું નિરીક્ષણ કરે છે.
