ઈઝરાયેલના હુમલા વચ્ચે લેબનોનમાં ફસાયા ભારતીય સૈનિકો! જાણો કેમ આ ખતરનાક ઝોનમાં તૈનાત છે સેના?
India Army Lebanon: ઈઝરાયેલે લેબનોન પર મિડલ ઈસ્ટના તણાવ વચ્ચે અનેક હુમલા કર્યા છે. આ સમયે લેબનોનમાં 600 ભારતીય સૈનિકો પણ હાજર છે. ચાલો જાણીએ કે, આ સૈનિકો ત્યાં શું કરી રહ્યા છે?
- કયા મિશન હેઠળ ભારતીય સૈનિકો કરી રહ્યા છે દેશનું પ્રતિનિધિત્વ
- બ્લુ લાઈન પર તૈનાત 600 ભારતીય જવાનોની સુરક્ષા પર મોટું જોખમ
- શું ભારત લેબનોનમાંથી પોતાના સૈનિકો પાછા બોલાવી શકે? જાણો
India Army Lebanon: જેમ જેમ મિડલ ઈસ્ટમાં તણાવ વધી રહ્યો છે, તેમ તેમ લેબનોનની મુશ્કેલીઓ પણ વધી રહી છે. હવે ઈઝરાયેલની મિસાઈલોએ લેબનોનને નિશાન બનાવ્યું છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, લેબનોનમાં 600 ભારતીય સૈનિકો પણ તૈનાત છે. આવો જાણીએ તેની પાછળનું કારણ શું છે.
સંયુક્ત રાષ્ટ્ર શાંતિ મિશન હેઠળ તૈનાતી
ભારતીય સૈનિકો લેબનોનમાં સંયુક્ત રાષ્ટ્ર વચગાળાના દળ (UNIFIL)ના ભાગ તરીકે તૈનાત છે. આ મિશનની સ્થાપના સંયુક્ત રાષ્ટ્ર દ્વારા ઈઝરાયેલ અને લેબનોન વચ્ચેના સંવેદનશીલ સરહદી વિસ્તારમાં શાંતિ જાળવવા માટે કરવામાં આવી હતી. હાલમાં આ મિશન હેઠળ દક્ષિણ લેબનોનમાં અંદાજે 600થી 900 ભારતીય સૈનિકો તૈનાત છે. તેઓ લગભગ 50 દેશોના શાંતિ રક્ષકો સાથે મળીને કામ કરી રહ્યા છે.
શું છે બ્લુ લાઈન?
આ સૈનિકો મુખ્યત્વે 'બ્લુ લાઈન' પર તૈનાત છે. બ્લુ લાઈન એ 120 કિલોમીટર લાંબી સરહદ છે, જે ઈઝરાયેલ અને લેબનોનને અલગ કરે છે. આ કોઈ સત્તાવાર સરહદ નથી પરંતુ સીધો સંઘર્ષ રોકવા માટે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર દ્વારા નિર્ધારિત કરવામાં આવેલી એક રેખા છે. ભારતીય સૈનિકો નિયમોના ઉલ્લંઘન પર નજર રાખવી, ઘૂસણખોરી રોકવા અને તણાવ વધુ ન વધે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે આ વિસ્તારમાં નિયમિત પેટ્રોલિંગ કરે છે.
સંઘર્ષમાં શાંતિ જાળવવી
સંયુક્ત રાષ્ટ્ર મિશન હેઠળ ભારતીય સૈનિકોની મુખ્ય જવાબદારી શાંતિ સ્થાપવાની છે. તેમની હાજરી વિરોધી પક્ષો વચ્ચે બફર તરીકે કામ કરે છે. આનાથી સીધા લશ્કરી સંઘર્ષની શક્યતા ઘટી જાય છે. ભારત દુનિયાભરમાં સંયુક્ત રાષ્ટ્રના શાંતિ મિશનમાં સૌથી વધુ યોગદાન આપનારા દેશોમાંથી એક છે. આ મિશનમાં ભારતની ભાગીદારી વૈશ્વિક શાંતિ અને આંતરરાષ્ટ્રીય સહયોગ પ્રત્યેની તેની પ્રતિબદ્ધતા દર્શાવે છે.
વર્તમાન પરિસ્થિતિને જોતા ભારતીય સૈનિકો અને અન્ય શાંતિ રક્ષકો ખૂબ જ સાવધાની સાથે કામ કરી રહ્યા છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, ભારતીય ટુકડીઓ લેબનોનની સેનાને પણ મદદ કરે છે, જેથી તેઓ દક્ષિણ લેબનોનમાં અસરકારક રીતે તૈનાત થઈ શકે. આ ઉપરાંત તેઓ માનવતાવાદી કાર્યોમાં પણ યોગદાન આપે છે, જેમ કે સંઘર્ષ પ્રભાવિત નાગરિકોને રાહત સામગ્રી, તબીબી સહાય અને અન્ય જરૂરી મદદ પહોંચાડવી. આ સૈનિકો સંયુક્ત રાષ્ટ્રના આદેશ હેઠળ કામ કરતા હોવાથી ભારત આંતરરાષ્ટ્રીય નિયમોનું પાલન કર્યા વિના તેમને એકપક્ષીય રીતે પાછા બોલાવી શકતું નથી.
