Indian Student Death: અમેરિકામાં લાપતા થયેલા ભારતીય વિદ્યાર્થી સાકેત શ્રીનિવાસૈયાનું મોત, 6 દિવસ બાદ મળ્યો મૃતદેહ

Indian Student Death: અમેરિકાના કેલિફોર્નિયામાં લાપતા ભારતીય વિદ્યાર્થી સાકેત શ્રીનિવાસૈયાનો મૃતદેહ મળી આવ્યો છે. આ મામલામાં ભારતીય વાણિજ્ય દૂતાવાસે પરિવારને દરેક સંભવ મદદ કરવાનો વિશ્વાસ અપાવ્યો છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Feb 15, 2026, 10:15 AM IST

અમેરિકામાં 9 ફેબ્રુઆરીથી લાપતા 22 વર્ષીય ભારતીય વિદ્યાર્થી સાકેત શ્રીનિવાસૈયાનો મૃતદેહ મળી આવ્યો છે. સૈન ફ્રાન્સિસ્કો સ્થિત ભારતીય વાણિજ્ય દૂતાવાસે રવિવારે તેની પુષ્ટિ કરી છે. સાકેત શ્વીનિવાસૈયાકર્ણાટકના તુમકુરુજિલ્લાનો રહેવાસી હતો અને યુનિવર્સિટી ઓફ કેલિફોર્નિયા, બર્કલેમાં પોસ્ટ-ગ્રેજ્યુએશનનો અભ્યાસ કરી રહ્યો હતો. તે છેલ્લે કેલિફોર્નિયાના ટિલ્ડન રીઝનલ પાર્કની પાસે એક તળાવ નજીક જોવા મળ્યો હતો.

ભારતીય દૂતાવાસે કરી પુષ્ટિ
ભારતીય વાણિજ્ય દૂતાવાસે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ  X પર જણાવ્યું કે સ્થાનીક પોલીસે સાકેતનો મૃતદેહ મળવાની પુષ્ટિ કરી છે. દૂતાવાસે તેમના પરિવાર પ્રત્યે સંવેદના વ્યક્ત કરી અને કહ્યું કે તે આ મુશ્કેલ સમયમાં પરિવાર સાથે છે. દૂતાવાસે તે પણ કહ્યું કે તેઓ સ્થાનીક અધિકારીઓ સાથે સમન્વય કરી રહ્યાં છે અને પાર્થિવ શરીરને ભારત મોકલવાની પ્રક્રિયામાં દરેક સંભવ મદદ કરશે. દૂતાવાસના અધિકારી પરિવારના સંપર્કમાં છે અને જરૂરી ઔપચારિકતામાં મદદ કરી રહ્યાં છે.

પરિવારે માગી હતી મદદ
સાકેતના પિતાએ જણાવ્યું હતું કે તેમણે છેલ્લે 9 ફેબ્રુઆરીએ પુત્ર સાથે વાત કરી હતી. પુત્ર લાપતા થયા બાદ પરિવારે તેના મિત્રો અને રૂમમેટ્સનો સંપર્ક કર્યો.જ્યાકે કોઈ જાણકારી ન મળી તો બર્કલે પોલીસ વિભાગમાં ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી. 13 ફેબ્રુઆરીએ સાકેતના માતા-પિતાએ કર્ણાટક સરકાર પાસેથી મદદ માંગી હતી. કર્ણાટક સરકારે વિદેશ મંત્રાલયને હસ્તક્ષેપ કરી મદદ કરવાની વિનંતી કરી હતી.

સાકેત યુનિવર્સિટી ઓફ કેલિફોર્નિયા, બર્કલેમાં પ્રોડક્ટ ડેવલોપમેન્ટ પ્રોગ્રામમાં માસ્ટર ઓફ સાયન્સનો અભ્યાસ કરી રહ્યો હતો. આ પહેલા તેણે આઈઆઈટી મદ્રાસથી કેમિકલ એન્જિનિયરિંગમાં બીટેકની ડિગ્રી મેળવી હતી.

 

