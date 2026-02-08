Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝWorld

રશિયાની હોસ્ટેલમાં ખેલાયો ખૂની ખેલ, 4 ભારતીય વિદ્યાર્થીઓ સહિત અનેક લોકો ઘાયલ

રશિયાથી એક અત્યંત ચોંકાવનારા સમાચાર આવ્યા છે. જ્યાં એક યુનિવર્સિટીમાં ભારતીય વિદ્યાર્થીઓ પર ચાકૂથી હુમલો થયો છે. જાણો વિગતવાર માહિતી. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Feb 08, 2026, 11:00 AM IST

Trending Photos

રશિયાની હોસ્ટેલમાં ખેલાયો ખૂની ખેલ, 4 ભારતીય વિદ્યાર્થીઓ સહિત અનેક લોકો ઘાયલ

રશિયામાં ભારતીય એમ્બેસીના જણાવ્યાં મુજબ રશિયાની ઉફા યુનિવર્સિટીમાં શનિવારે રાત્રે 4 ભારતીય વિદ્યાર્થીઓ સહિત અનેક લોકો પર ચાકૂથી હુમલો કરવામાં આવ્યો. પીટીઆઈના અહેવાલ મુજબ રશિયાના બશ્કોર્તોસ્તાનની એક યુનિવર્સિટીમાં ચાકૂબાજીની આ ઘટનામાં ઓછામાં ઓછા ચાર ભારતીય સહિત 6 લોકો ઘાયલ થયા છે. જેમાંથી એકની સ્થિતિ ગંભીર હોવાનું કહેવાય છે. 

પ્રાથમિક અહેવાલો મુજબ એક સગીર રશિયાના બશ્કોર્તોસ્તાન ગણરાજ્યના ઉફામાં સ્ટેટ મેડિકલ યુનિવર્સિટીની હોસ્ટેલમાં પહોંચી ગયો અને ત્યાં રહેતા વિદ્યાર્થીઓ પર હુમલો કર્યો જેમાં અનેકને ચાકૂના ઘા ઝીંક્યા. એક અહેવાલ મુજબ અહીંના ગૃહ મંત્રાલયના પ્રવક્તા મેજર જનરલ ઈરિના વોલ્કેને ટાંકીને કહેવાયું છે કે હુમલાખોરે ધરપકડનો વિરોધ કર્યો અને આ દરમિયાન બે પોલીસકર્મીઓને પણ ચાકૂ વાગ્યું. આ ઉપરાંત શંકાસ્પદ સગીરે પોતાની જાતને પણ નુકસાન પહોંચાડ્યું. 

Add Zee News as a Preferred Source

ભારતીય દૂતાવાસના જણાવ્યાં મુજબ ચાર ભારતીય વિદ્યાર્થીઓ સહિત કેટલાક લોકો ઘાયલ થયા છે. દૂતાવાસે કહ્યું કે તેઓ સ્થાનિક અધિકારીઓના સંપર્કમાં છે અને કઝાન સ્થિત વાણિજ્ય દૂતાવાસના અધિકારીઓ ઘાયલ વિદ્યાર્થીઓની મદદ માટે ઉફા રવાના થયા છે. રશિયાના ફેડરલ સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલયના જણાવ્યાં મુજબ હુમલામાં ઘાયલ ચાર લોકોને તબીબી સારવાર અપાઈ રહી છે. જેમાંથી એકની સ્થિતિ ગંભીર છે જ્યારે 3ની સ્થિતિ જોખમ બહાર છે. 

— India in Russia (@IndEmbMoscow) February 7, 2026

મોસ્કોથી લગભગ 1200 કિમી દૂર આવેલા બશ્કોર્તોસ્તાન રિપબ્લિકની રાજધાની ઉફામાં આ ઘટનાની ઉચ્ચ સ્તરે તપાસ શરૂ કરાઈ છે. બાજા ટેલિગ્રામ ચેનલ મુજબ હુમલાખોરની ઓળખ 15 વર્ષના એક કિશોર તરીકે થઈ છે. આ કિશોરે ચાકૂબાજી કેમ કરી અને તેને કોની સાથે શું વાંકુ પડ્યું હતું તે અંગે હજુ કોઈ માહિતી સામે આવી નથી. જો કે બાજા ચેનલે એવો દાવો કર્યો કે હુમલાખોર એક પ્રતિબંધિત નવ નાઝી સંગઠન સાથે જોડાયેલો હતો.

બાજા ટેલિગ્રામ ચેનલ મુજબ આ ઘટનામાં હુમલાખોર કિશોર પોતે પણ ઘાયલ થયો છે અને તેને બાળકોની હોસ્પિટલમાં ખસેડાયો છે અને તેની સ્થિતિ ગંભીર છે. હુમલા દરમિયાન આ હુમલાખોર કોઈ સૂત્રોચ્ચાર પણ કરી રહ્યો હતો. 

વધુ વિગતો માટે જુઓ Video 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

...और पढ़ें
RussiaUfaattackStabbingIndian Students

Trending news