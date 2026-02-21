Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝWorld

અમેરિકાથી આવ્યા ભારતીય વર્કર્સ માટે ખુશખબર, ટૂંક સમયમાં મળી શકે છે ગ્રીન કાર્ડ! વીઝા બુલેટિનનું નવું અપડેટ

US March Visa Bulletin: યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં વિઝા બુલેટિન એ તમામ લોકો માટે કામની ચીઝ છે, જે ગ્રીન કાર્ડ મેળવવાની રાહ જોઈ રહ્યા છે, જેમાં અહીં કામ કરતા વિદેશી કામદારોનો પણ સમાવેશ થાય છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Feb 21, 2026, 06:51 PM IST

Trending Photos

અમેરિકાથી આવ્યા ભારતીય વર્કર્સ માટે ખુશખબર, ટૂંક સમયમાં મળી શકે છે ગ્રીન કાર્ડ! વીઝા બુલેટિનનું નવું અપડેટ

​Green Card Waiting Time: અમેરિકામાં ગ્રીન કાર્ડની રાહ જોઈ રહેલા ભારતીય કામદારો માટે એક ખુશખબર મળી રહ્યા છે. અમેરિકાના વિદેશ વિભાગે માર્ચ 2026 માટેનું વિઝા બુલેટિન બહાર પાડ્યું છે. આ બુલેટિન રોજગાર-આધારિત ગ્રીન કાર્ડ શ્રેણીમાં ભારતીય કામદારોને નોંધપાત્ર લાભો પૂરા પાડે છે. લગભગ દરેક શ્રેણીના કામદારો માટે લાગુ તારીખો લંબાવવામાં આવી છે. વિદેશી કામદારોને અમેરિકામાં કાયમી રહેવા માટે ગ્રીન કાર્ડ મળે છે. આ કાર્ડ તેમને અમેરિકામાં તમામ પ્રકારની નોકરીઓમાં કામ કરવાની મંજૂરી આપે છે, અને તેઓ જ્યાં પણ ઇચ્છે ત્યાં રહી શકે છે.

Add Zee News as a Preferred Source

ગ્રીન કાર્ડ મેળવનારાઓને થોડાક જ વર્ષોમાં અમેરિકાની નાગરિકતા પણ મળે છે. ભારતમાંથી અમેરિકા જનારા મોટાભાગના ભારતીય કામદારો ગ્રીન કાર્ડ મેળવવાનું લક્ષ્ય રાખે છે. ગ્રીન કાર્ડ માટે પાંચ શ્રેણીઓ છે. ભારતીય કામદારો તેમના રોજગારના આધારે ચાર મુખ્ય શ્રેણીઓમાં આવે છે. ચાલો વિઝા બુલેટિનને કેવી રીતે સમજવું અને આપેલી વિગતોના આધારે, વિવિધ શ્રેણીઓમાં ભારતીય કામદારો ક્યારે ગ્રીન કાર્ડ મેળવી શકશે તે જાણીએ.

કેવી રીતે સમજવું વિઝા બુલેટિન?
વિઝા બુલેટિનને સમજવું મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે તે સમજાવે છે કે વિદેશી કામદારો ક્યારે તેમનો ઇમિગ્રેશન સ્ટેટસ બદલી શકે છે. વિઝા બુલેટિન ગ્રીન કાર્ડ મેળવવાની દિશામાં માર્ગદર્શિકા તરીકે કામ કરે છે. તેમાં બે મુખ્ય વિભાગો છે. પહેલો "ડેટ્સ ફોર ફાઈલિંગ" છે, જે વિદેશી કામદારો તેમના ઇમિગ્રેશન સ્ટેટસમાં ફેરફાર માટે અરજી કરી શકે તે તારીખો દર્શાવે છે. સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો, "ડેટ્સ ફોર ફાઇલિંગ" એ તારીખો દર્શાવે છે કે અરજદારો ફોર્મ I-485 સબમિટ કરી શકે છે.

ફોર્મ I-485 એ ગ્રીન કાર્ડ માટે અરજી કરવા માટે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં પહેલાથી રહેતા લોકો દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતો સત્તાવાર દસ્તાવેજ છે. તેને ઔપચારિક રીતે "કાયમી નિવાસી નોંધણી અથવા સ્થિતિ ગોઠવણ માટેની અરજી" તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તેને ફાઇલ કરવાથી તમને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં કાયમી ધોરણે રહેવાની મંજૂરી મળે છે, ભલે તમને હજુ સુધી ગ્રીન કાર્ડ મળ્યું ન હોય. આ ફોર્મ ફાઇલ કરવાથી રોજગાર અધિકૃતતા દસ્તાવેજ (EAD) જેવા વર્ક પરમિટ અને એડવાન્સ પેરોલ જેવા મુસાફરી દસ્તાવેજો પણ મળે છે.

વિઝા બુલેટિનનો બીજો મુખ્ય વિભાગ "ફાઈનલ એક્શન ડેટ" છે, જે દર્શાવે છે કે અરજદારને તેમનું ગ્રીન કાર્ડ ક્યારે મળશે. આ મૂળભૂત રીતે વિઝા શ્રેણી અને રાષ્ટ્રીયતાના આધારે ગ્રીન કાર્ડ માટેની એક લાઇન છે, જે તેમને તેમનું ગ્રીન કાર્ડ ક્યારે મળશે તે તારીખ દર્શાવે છે. જો અરજદારે "ફાઈનલ એક્શન ડેટ" માં સૂચિબદ્ધ તારીખ પહેલાં ગ્રીન કાર્ડ માટે અરજી કરી હોય, તો તેનો અર્થ એ છે કે તેમને તે મળવાની શક્યતા છે. કાયમી નિવાસી બનવાનો માર્ગ હવે સ્પષ્ટ છે.

પહેલી કેટેગરીના કામદારોને ક્યારે મળશે ગ્રીન કાર્ડ?
પહેલી કેટેગરીમાં ઉત્કૃષ્ટ પ્રોફેસરો, સંશોધકો અને બહુરાષ્ટ્રીય કંપનીઓમાં એક્ઝિક્યુટિવ્સ અથવા મેનેજર્સ જેવા વ્યક્તિઓનો સમાવેશ થાય છે. આનો અર્થ એ થયો કે અમેરિકન કોલેજોમાં શિક્ષણ આપતા અથવા ગૂગલ અને એપલ જેવી મોટી ટેક કંપનીઓમાં ટોચના હોદ્દા પર રહેલા ભારતીયો આ કેટેગરીનો ભાગ છે. આ કેટેગરી માટેની અંતિમ કાર્યવાહી તારીખ 1 ફેબ્રુઆરી, 2023 થી વધારીને 1 માર્ચ, 2023 છે. તેવી જ રીતે, ફાઇલિંગ તારીખ 1 ઓગસ્ટ, 2023 થી વધારીને 1 ડિસેમ્બર, 2023 કરવામાં આવી છે.

બીજી કેટેગરીના કામદારોને ક્યારે મળશે ગ્રીન કાર્ડ?
બીજી કેટેગરીમાં માસ્ટર અથવા પીએચડી જેવી ઉચ્ચ ડિગ્રી ધરાવતા કામદારોનો સમાવેશ થાય છે. પોતાના ક્ષેત્રમાં અસાધારણ પ્રતિભા ધરાવતા કામદારો પણ આ કેટેગરીનો ભાગ છે. સંશોધન, એથ્લેટિક્સ, કલા, ફિલ્મ વગેરે ક્ષેત્રોમાં કામ કરતા ભારતીયો આ કેટેગરીમાં આવે છે. બીજી કેટેગરી માટે અંતિમ કાર્યવાહી તારીખ 15 સપ્ટેમ્બર, 2013 છે, જે અગાઉ 15 જુલાઈ, 2013 હતી. ડેટ્સ ફોર ફાઈલિંગમાં પણ ફેરફાર થયો છે, જે 1 ડિસેમ્બર, 2013 થી 1 નવેમ્બર, 2014 થઈ ગઈ છે.

ત્રીજી કેટેગરીના કામદારોને ક્યારે મળશે ગ્રીન કાર્ડ?
કુશળ કામદારો, વ્યાવસાયિકો અને કેટલાક H-1B કામદારો આ કેટેગરીનો ભાગ છે. આ કેટેગરી હેઠળ અકુશળ કામ કરતા લોકો માટે હજારો ગ્રીન કાર્ડ અનામત છે. આ કેટેગરીના કામદારો માટે 'ફાઈનલ એક્શન ડેટ' 15 નવેમ્બર, 2013 છે, જે યથાવત રહી છે. તેવી જ રીતે, 'ડેટ્સ ફોર ફાઈલિંગ' 15 ઓગસ્ટ, 2014 છે, જે પણ યથાવત રહી છે.

ચોથી કેટેગરીના કામદારોને ક્યારે મળશે ગ્રીન કાર્ડ?
ધાર્મિક કામદારો, યુએસ ફોરેન સર્વિસના કેટલાક કર્મચારીઓ અને યુએસ સૈન્યમાં સેવા આપનારાઓને પણ ગ્રીન કાર્ડ આપવામાં આવે છે. તેઓ ચોથી કેટેગરીનો ભાગ છે અને તમામ ગ્રીન કાર્ડના 7.1% મેળવે છે. આ કેટેગરી માટેની અંતિમ કાર્યવાહી તારીખ 1 જાન્યુઆરી, 2021 થી વધારીને 15 જુલાઈ, 2021 છે. ફાઇલિંગ તારીખ 15 માર્ચ, 2021 થી વધારીને 1 જાન્યુઆરી, 2023 કરવામાં આવી છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

...और पढ़ें
US Visa Bulletin Updates For IndiansUS March Visa Bulletin 2026Indian Workers Green Card Waiting Time

Trending news