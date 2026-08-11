/ભારતીયો માટે ખુશીના સમાચાર, હવે UAEના વિઝા મળશે બિલકુલ ફ્રી ! જાણી લો શું છે નિયમ

Free UAE Visa : સંયુક્ત આરબ અમીરાતની મુલાકાત લેવાનું આયોજન કરી રહેલા ભારતીયો માટે સારા સમાચાર છે. કલ્ચર એન્ડ ટુરિઝમ ડિપાર્ટમેન્ટ (DCT) અબુ ધાબીએ એક નવી પહેલ શરૂ કરી છે, જેના હેઠળ ભારતીય પાસપોર્ટ ધારકોને UAE માટે ટુરિસ્ટ વિઝા ફ્રી મળશે. આ પ્રોગ્રામ 1 ઓગસ્ટથી શરૂ થયો છે અને 31 ઓક્ટોબર સુધી ચાલશે.
UAEના વિઝા હવે બિલકુલ ફ્રી !
આ કાર્યક્રમ ખાસ કરીને ટ્રાવેલ પાર્ટનર્સ અને ઓનલાઈન ટ્રાવેલ એજન્સીઓ માટે છે. જે પ્રવાસીઓ આ કાર્યક્રમમાં ભાગ લેતી એજન્સીઓ દ્વારા અબુ ધાબી પેકેજ બુક કરાવે છે તેમને UAEમાં પ્રવેશ માટે કોઈ વિઝા ફી ચૂકવવાની રહેશે નહીં. આ યોજનાનો લાભ લેવા માટે અબુ ધાબીમાં ઓછામાં ઓછી 3 રાતના રોકાણનું પેકેજ બુક કરાવવું જરૂરી છે.
આ પ્રોગ્રામનો લાભ કોણ લઈ શકે ?
ફ્રી વિઝા કેવી રીતે સિલેક્ટ કરવા
DCT અબુ ધાબી ખાતે ઇન્ટરનેશનલ ઓપરેશન્સના ડિરેક્ટર અબ્દુલ્લા યુસુફ જણાવે છે કે ભારત યુએઈના સૌથી મહત્વપૂર્ણ આંતરરાષ્ટ્રીય બજારોમાંનું એક છે. અમે ભારતીયો માટે અબુ ધાબીને વધુ સુલભ બનાવવા માટે પ્રતિબદ્ધ છીએ, યુસુફે ઉમેર્યું કે યુએઈ એન્ટ્રી વિઝાના ખર્ચને આવરી લઈને અમે ભારતીય પ્રવાસીઓ માટે અબુ ધાબી પસંદ કરવાનું સરળ બનાવી રહ્યા છીએ.