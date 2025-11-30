ભારતીયોએ જ અમેરિકાને સુપરપાવર બનાવ્યું, દુનિયાના સૌથી અમિર વ્યક્તિએ ખોલ્યું મોટું રહસ્ય, H-1B વિઝા વિશે તેમણે શું કહ્યું?
Elon Musk: રવિવારે, અનેક દિવસોની અટકળો પછી, વિશ્વના સૌથી ધનિક વ્યક્તિ, એલોન મસ્કે, પોડકાસ્ટ પર સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું કે છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં કુશળ ભારતીય પ્રતિભાના પ્રવાહથી યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સને નોંધપાત્ર ફાયદો થયો છે.
Elon Musk: વિશ્વના સૌથી ધનિક વ્યક્તિ, એલોન મસ્કે, આખરે બોલ્યા, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં ઇમિગ્રેશન વિરોધી ગ્રુપોને આંચકો આપ્યો. પોડકાસ્ટમાં મસ્કે સ્પષ્ટપણે કહ્યું કે છેલ્લા દાયકાઓમાં અમેરિકાના ફાયદાનો નોંધપાત્ર ભાગ ભારતીય પ્રતિભાને કારણે છે. સત્ય નાડેલા અને સુંદર પિચાઈ જેવા લોકો આનો જીવંત પુરાવો છે. વધુમાં, H-1B વિઝા અંગે ટ્રમ્પ કેમ્પમાં ગરમાગરમ ચર્ચા વચ્ચે, મસ્કે ચેતવણી આપી હતી કે આ કાર્યક્રમનો દુરુપયોગ થયો છે અને તેમાં સુધારો કરવાની માંગ કરી હતી, પરંતુ જો તેને બંધ કરવામાં આવે તો, અમેરિકા તેની સૌથી મોટી તાકાતનો નાશ કરશે.
આ નિવેદન એવા સમયે આવ્યું છે જ્યારે હજારો ભારતીયો માટે વર્ષો જૂનું અમેરિકન સ્વપ્ન - હાઈ શિક્ષણ, ઉચ્ચ પગારવાળી નોકરીઓ, સારી જીવનશૈલી અને પ્રગતિનું વચન - કડક વિઝા નિયમો અને અચાનક નીતિગત ફેરફારોને કારણે ઝડપથી ઝાંખું થઈ રહ્યું છે.
પ્રતિભાશાળી ભારતીયોથી ઘણો ફાયદો થયો
મસ્કે કહ્યું કે, મારું માનવું છે કે અમેરિકાને અહીં આવેલા પ્રતિભાશાળી ભારતીયોથી ઘણો ફાયદો થયો છે. માઇક્રોસોફ્ટના સીઈઓ સત્ય નાડેલા અને ગૂગલના સીઈઓ સુંદર પિચાઈ જેવા સફળ ભારતીયોનો ઉલ્લેખ કર્યો, જેઓ દાયકાઓથી અમેરિકન અર્થતંત્રને મજબૂત બનાવી રહ્યા છે.
યુએસ નાગરિકતા માટેનો તેમનો સૌથી સામાન્ય માર્ગ
ખરેખર, ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે H-1B પ્રોગ્રામને ટેકો આપ્યાના થોડા દિવસો પછી, રિપબ્લિકન કોંગ્રેસવુમન માર્જોરી ટેલર ગ્રીને તેને ધીમે ધીમે દૂર કરવા માટે એક બિલ રજૂ કર્યું, જેમાં દાવો કરવામાં આવ્યો કે તે અમેરિકન કામદારો પાસેથી નોકરીઓ છીનવી રહ્યું છે. આવા પગલાં ભારતીય વ્યાવસાયિકો માટે નોંધપાત્ર ખતરો છે, કારણ કે H-1B પ્રોગ્રામ ગ્રીન કાર્ડ અને પછી યુએસ નાગરિકતા માટેનો તેમનો સૌથી સામાન્ય માર્ગ રહ્યો છે.
ટ્રમ્પ 2.0 સરકારમાં ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ ગવર્નમેન્ટ એફિશિયન્સી (DOGE) નું નેતૃત્વ કરનારા મસ્કે કહ્યું કે બાઈડન વહીવટમાં સરહદ નિયંત્રણ જેવી કોઈ વસ્તુ નહોતી. સરહદ નિયંત્રણ વિના, તમે પોતાને એક દેશ કહી શકતા નથી. બાઈડનના કાર્યકાળ દરમિયાન ગેરકાયદેસર ઇમિગ્રેશનમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો, જેના કારણે પસંદગી પર નકારાત્મક અસર પડી.
વિદેશી પ્રતિભા તેમની નોકરીઓ છીનવી
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે જો ગેરકાયદેસર ઇમિગ્રન્ટ્સ યુએસ આવે છે અને અસંખ્ય સરકારી લાભો મેળવે છે, તો તેઓ ખોટા પ્રકારના લોકોને આકર્ષે છે. આ એક ખામીયુક્ત પ્રોત્સાહન માળખું છે. સરહદ નિયંત્રણનો અભાવ સંપૂર્ણપણે વાહિયાત હતો. ટ્રમ્પના બીજા કાર્યકાળ પહેલા ઇમિગ્રેશન નીતિઓ વિશે બોલતા, મસ્કે કહ્યું કે તેઓ માનતા નથી કે સામાન્ય અમેરિકનોનો ડર વાસ્તવિક છે કે વિદેશી પ્રતિભા તેમની નોકરીઓ છીનવી રહી છે.
તેમણે કહ્યું કે, મારો પોતાનો અનુભવ એ છે કે ટોચની પ્રતિભા હંમેશા દુર્લભ હોય છે. મુશ્કેલ કામો પૂર્ણ કરવા માટે તમારે અપવાદરૂપ લોકોની જરૂર હોય છે. કેટલીક કંપનીઓ તેને ખર્ચનો ખેલ બનાવે છે. જો કોઈ અડધા ભાવે અથવા અમેરિકન નાગરિક કરતા પણ ઓછા ભાવે કામ કરી શકે છે, તો તેઓ તેમને નોકરી પર રાખશે.
કંપનીઓ હંમેશા શ્રેષ્ઠ પ્રતિભા શોધે
સ્પેસએક્સ, ટેસ્લા અને એક્સ જેવી પોતાની ટોચની અમેરિકન કંપનીઓના ઉદાહરણો આપતા, મસ્કે કહ્યું કે તેમની કંપનીઓ હંમેશા શ્રેષ્ઠ પ્રતિભા શોધે છે અને તેમને સરેરાશ પગાર કરતાં વધુ સારી ચૂકવણી કરે છે. તેથી, H-1B દુરુપયોગ અટકાવવો મહત્વપૂર્ણ છે, પરંતુ કાર્યક્રમને સંપૂર્ણપણે બંધ કરવો યોગ્ય નથી.
H-1B પ્રોગ્રામ નાબૂદ કરવો જોઈએ નહીં
તેમણે નિષ્કર્ષ કાઢ્યો, "હા, કેટલીક કંપનીઓએ H-1B પ્રોગ્રામનો દુરુપયોગ કર્યો છે. ખાસ કરીને કેટલીક આઉટસોર્સિંગ કંપનીઓએ સિસ્ટમ સાથે રમત રમી છે, અને તે બંધ થવાની જરૂર છે. પરંતુ હું H-1B પ્રોગ્રામ નાબૂદ કરવા જોઈએ તે વિચાર સાથે સંપૂર્ણપણે અસંમત છું.
